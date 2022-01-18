Groupe PSA Türkiye’de Yeni Atama!

Dünyanın en büyük otomotiv gruplarından Stellantis çatısı altında yer alan Groupe PSA Türkiye, yeni yılı yeni atamalarla karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda Citroën Türkiye Pazarlama İletişim Süpervizörlüğü görevini üstlenen Selin Kayhan, Citroën Türkiye Pazarlama İletişim Müdürlüğü’ne atandı.

Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde 2009 yılında tamamlayan Kayhan, iş hayatına Doğuş Otomotiv’de Reklam ve Halkla İlişkiler Uzmanı olarak başladı. Doğuş Otomotiv SEAT markasında 8 yıl boyunca Marka Yönetimi ve Dijital Pazarlama’da görev alan Kayhan, daha sonra Citroën Türkiye’de çalışmaya başladı. 2019 yılından bu yana Citroën Pazarlama İletişimi Süpervizörlüğü görevini sürdüren Kayhan, bu yıl itibariyle Citroën Pazarlama İletişimi Müdürü olarak çalışmalarına devam edecek.