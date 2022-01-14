Groupe PSA Türkiye’de Atama!

Dünyanın en büyük otomotiv gruplarından Stellantis çatısı altında yer alan Groupe PSA Türkiye, yeni yılı yeni atamalarla karşıladı. Citroën Türkiye Pazarlama İletişim Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Banu Peker, Peugeot Türkiye Pazarlama İletişim Müdürlüğü’ne atandı.

Lisans öğrenimine 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde başlayan Banu Peker, çalışma hayatına ise Toyota Türkiye’de adım attı. Toyota Türkiye’de yaklaşık 11 yıl görev alan Peker, burada en son olarak Pazarlama İletişimi Birim Müdürlüğü görevini yürüttü. Peker, 2019 yılında Citroën Türkiye’ye transfer oldu. İlk olarak Citroën Türkiye Pazarlama İletişimi Müdürü görevini üstlenen Peker, artık çalışmalarına Peugeot Türkiye Pazarlama İletişim Müdürü olarak devam edecek.