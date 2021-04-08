Groupe PSA Türkiye'nin Tercihi Canyaş İletişim Oldu.

Stellantis grup şirketi çatısı altında Peugeot, Citroen, Opel ve DS olmak üzere dört ikonik markanın Türkiye'deki satış, pazarlama ve satış sonrası faaliyetlerini yürüten otomobil üreticisi ve mobilite sağlayıcısı Groupe PSA Türkiye, stratejik iletişim ve halkla ilişkiler çalışmaları yönetimi danışmanlığı için Canyaş İletişim'i tercih etti.

Aynı çatı altında barındırdığı dört markası ile birlikte finans ve satış sonrası alanlarındaki değerli markalarıyla da Türkiye pazarında birinci sınıf müşteri deneyimi sunmaya odaklanan Groupe PSA Türkiye'ye Nisan ayından itibaren halkla ilişkiler hizmeti vermeye başlayan Canyaş İletişim olarak, yeni iş birliğimizi bilgilerinize arz ederiz.