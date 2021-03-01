Groupe PSA Türkiye Kurumsal İletişim Pozisyonunda Atama

25 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar, grubun İnsan Kaynakları Departmanı’nda,çalışanların işe alım, yetenek yönetimi ve iç iletişimi görevini başarıyla yürüten Emine Yıldırım,

01 Mart 2021 tarihi itibariyle Groupe PSA Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü olarak, Groupe PSA Türkiye CCO’su Ayça Furth’e bağlı olarak görevine devam edecektir.

1991 doğumlu Emine Yıldırım lise öğrenimini Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nde tamamladıktan sonra, üniversite eğtimini Marmara Üniversitesi İngilizce Ekonomi bölümünde

tamamlamıştır. Kendisi evli olup, İngilizce ve Fransızca konuşmaktadır. İş hayatına pekçok farklı sektöre danışmanlık yaparak başlayan Emine Yıldırım, yalın yönetim, operasyonel

mükemmellik üzerine çalışmalar yapmış, kariyerine daha sonra insan kaynakları ve iç iletişim ile devam etmiştir. Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille; “ Burcu Özkutan’a tüm katkıları için teşekkür

ediyor ve yeni kariyer hayatında başarılar diliyorum. Grubumuz bünyesindeki tüm markalarımızın marka iletişimleri, markalar tarafından yapılmaya devam edilecek olup; çalışan

ve işveren markası, Groupe PSA Türkiye’nin iç ve dış iletişim koordinasyon ve yönetimi Emine Yıldırım tarafından yapılacaktır. Kendisine yeni görevinde başarılar dilerim.” dedi.