Grandtur Turizm, 15 adet Mercedes-Benz Sprinter ile filosunu güçlendiriyor

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, 15 adet Mercedes-Benz Sprinter’ı Gelecek Otomotiv İstanbul lokasyonunda düzenlediği tören ile Grandtur Turizm’e teslim etti.

Grandtur Turizm, teslim aldığı 15 adet Sprinter ile hizmetlerini güçlendirirken, filosunu genişletiyor.

Mercedes-Benz Gelecek Otomotiv’in İstanbul lokasyonunda gerçekleştirilen törende araçlar, Mercedes Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Serdar Yaprak ve Gelecek Otomotiv Genel Müdürü Bekir Koman, Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Gökhan Mede ve Otobüs Satış Müdürü Cüneyt Ergün tarafından Grandtur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Çelebi’e teslim edildi.

Mercedes Benz Otomotiv Tic. ve Hiz. A.Ş. Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Serdar Yaprak: “2019 yılında segmentinin en fazla tercih edilen aracı olan Sprinter, konfor ve güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor. Sunduğumuz uygun finansman koşulları ve üstün satış sonrası hizmetlerimizle de müşterilerimizin tercihi olmayı sürdürüyoruz. Grandtur Turizm gibi alanında öne çıkan markaları müşteri portföyümüze katmak bizi onurlandırıyor. Mercedes-Benz Sprinter ile filosunu genişleten Grandtur Turizm’in yeni araçlarının şirketlerine hayırlı olmasını diliyor, Grandtur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Çelebi başta olmak üzere, tüm Gelecek Otomotiv çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.”

Grandtur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Çelebi: “Pandemi etkisiyle tüm sektörlerde olduğu gibi turizmde de yaşanan zorlu sürece rağmen filomuzu Mercedes-Benz’e duyduğumuz güven ve sundukları uygun finansman koşullarıyla genişletiyoruz. 15 adetlik yeni Mercedes-Benz Sprinter ile müşterilerimize en iyi, kaliteli ve konforlu hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Başta Mercedes-Benz yetkilileri olmak üzere Gelecek Otomotiv yöneticileri ve bu alımı gerçekleştirmemizde uygun kredi imkânları sağlayan Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e teşekkürlerimi sunuyor, araçlarımızın hem şirketimize hem de Mercedes-Benz ailesine hayırlı olmasını diliyorum.”

Mercedes-Benz Sprinter

Türkiye’de satışa sunulduğu 1996 yılından günümüze, hafif ticari araçlar sınıfında fark yaratan Mercedes-Benz Sprinter; Mayıs 2019 itibarıyla yenilenerek “Sprinter Sana Yakışır” sloganı ile satışa sunuldu. Minibüs, Panelvan ve Kamyonet olmak üzere 3 ana seçenekte 1.700’ü aşkın farklı seçeneği sunulan yeni Sprinter, müşterilerin talep ve beklentilerini karşılamak üzere tasarlandı. Aracın temelini, maksimum seviyede modüler bir yapı konsepti oluşturuyor. Bu modüler yapı konsepti ile şehir içi ve şehir dışı yolcu taşımacılığı yapan, okul ve personel servisi hizmeti veren, nakliye ve kurye hizmetleri gerçekleştiren firmalar için yeni çözüm önerileri sunuluyor.

Yeni nesil Sprinter Minibüs’te 13+1’den 22+1 kişiye kadar seçenekler

Türkiye’deki 20 yılı aşkın Sprinter deneyiminin ardından Yeni Sprinter Minibüs; ister personel, ister okul aracı olarak, 13+1’den 22+1 kişiye kadar sunmuş olduğu sınıfının en geniş ürün yelpazesi ve standart olarak sunduğu ayarlanabilir 3 noktalı emniyet kemerli yenilenen koltukları ile her koşulda güvenli bir ortam yaratıyor. Yeni Sprinter’da hem ön hem de yolcu bölümü için ayrı klima sistemi, yeni iç yan kaplamalar, arka hoparlörler, her koltuk sırası için USB girişleri ve telefon koyma yerleri ile de konforlu yolculuk deneyimi artıyor.

Yeni Sprinter’ın 5 ton azami yüklü ağırlığa sahip araçlarda kalın teker seçeneği yer alıyor. Bu özellik sayesinde araçlar yüksek yolcu ve taşıma kapasitelerinde bile daha düşük bir yakıt tüketimi sağlıyor.

Yeni Sprinter Minibüs, sahip olduğu elektrik destekli deri direksiyon simidi, süspansiyonlu sürücü koltuğu ve hız sabitleyici seçeneği ile sürüş konforunu artırırken; USB ve Bluetooth arayüzlü, yüksek çözünürlüklü, geniş dokunmatik ekranlı, akıllı telefon entegrasyonlu Mercedes-Benz multimedya sistemi ile de sürüş keyfine eğlence katıyor. Yeni Sprinter Minibüs modellerinde standart olarak sunulan multifonksiyonel direksiyon sayesinde, hem 5 inç ekrana sahip renkli gösterge panelindeki, hem de 10 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik multimedya sistemindeki fonksiyonlara erişim sağlanıyor.

Teknolojik özellikleriyle segmentinde konforlu bir deneyim

Yeni Mercedes-Benz Sprinter’da arkadan itiş ya da önden çekiş seçenekleri sunuluyor. Önden çekişli araçlar, arkadan itişli araçlarla karşılaştırıldığında aracın yük taşıma kapasitesi 50 kg artıyor. Ayrıca önden çekişli araçların 80 mm daha alçak olan yükleme eşiği de ticari kullanımda yüklemeyi önemli oranda kolaylaştırıyor ve kullanım konforunu artırıyor.

Önden çekişli Sprinter modellerinde sunulan 9 kademeli tork konvertörlü otomatik şanzıman, ticari araç pazarında önemli bir yenilik olarak dikkat çekerken, kendini kanıtlamış 6 ileri manuel şanzıman da Yeni Sprinter’ın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Otomatik şanzımanın vites oranları yakıt ekonomisi ile atak sürüş özellikleri arasında mümkün olan en iyi dengeyi sağlıyor. Yeni şanzımanın beraberinde getirdiği bir diğer önemli avantaj ise daha düşük ses seviyesine bağlı olarak artan yol konforu. Geliştirilmiş 6 ileri manuel şanzıman ise vites kolunda rahatsız edici titreşimlerin önüne geçen yapısıyla kullanım konforunu destekliyor.

Yeni nesil Sprinter’da ergonomik tasarımlı konforlu koltuklar, anahtarsız çalıştırma ve optimize edilen iklimlendirme sistemi, öne çıkan yenilikler arasında yer alıyor. Ayrıca, kullanım amacına göre şekillendirilebilen saklama alanları da kullanıcıların kabin içinde düzeni sağlamasını kolaylaştırıyor.

Yeni nesil Sprinter ile güvenlik donanımlarında yüksek standart

Tüm jenerasyonlarında güvenlik alanındaki standartları belirleyen yeni Mercedes-Benz Sprinter, alanında çıtayı yeniden belirliyor. Mesafe takip sistemi DISTRONIC, “Aktif Fren Asistanı”, “Aktif Şerit Takip Asistanı” ve yorgunluk uyarısı “ATTENTION ASSIST” gibi elektronik asistanlar sürüş güvenliğinde sürücüye destek oluyor. Bu donanımlara ek olarak, kendi kendini temizleyebilen ve görüntüyü iç dikiz aynasına aktaran “Geri Görüş Kamerası”, 360 derece görüş açısına sahip modern park yardımcısı veya silme işlemi esnasında maksimum görüş alanı sunan entegre “Yağmur Tipi Silecek Sistemi”, yeni nesil Sprinter ile birlikte yeni sürüş destek sistemleri olarak sunuluyor.

Yeni Mercedes-Benz Sprinter Teknik Özellikleri