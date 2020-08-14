banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Araç sahipleri dikkat! Sensörlü plaka dönemi başlıyor!
Araç sahipleri dikkat! Sensörlü plaka dönemi başlıyor!
Sağlık Akreditasyonu alan ilk havalimanı o oldu!
Sağlık Akreditasyonu alan ilk havalimanı o oldu!
Bir maganda dehşeti daha! Vali Yerlikaya: Takipçisi olacağız...
Bir maganda dehşeti daha! Vali Yerlikaya: Takipçisi olacağız...
Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu!
Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu!

Grandtur Turizm, 15 adet Mercedes-Benz Sprinter ile filosunu güçlendiriyor

İstanbul merkezli ve Türkiye’nin her yerinde turizm taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Grandtur Turizm, yeni araç alımında tercihini Mercedes-Benz’den yana kullandı. Teslim aldığı 15 adet Mercedes-Benz Sprinter ile filosunu gençleştiren Grandtur Turizm, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in sağladığı avantajlı kredi imkânlarından faydalandı.

Otovitrin 14.08.2020, 17:25 14.08.2020, 17:27
2004
Grandtur Turizm, 15 adet Mercedes-Benz Sprinter ile filosunu güçlendiriyor

  • Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, 15 adet Mercedes-Benz Sprinter’ı Gelecek Otomotiv İstanbul lokasyonunda düzenlediği tören ile Grandtur Turizm’e teslim etti.
  • Grandtur Turizm, teslim aldığı 15 adet Sprinter ile hizmetlerini güçlendirirken, filosunu genişletiyor.

Mercedes-Benz Gelecek Otomotiv’in İstanbul lokasyonunda gerçekleştirilen törende araçlar, Mercedes Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Serdar Yaprak ve Gelecek Otomotiv Genel Müdürü Bekir Koman, Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Gökhan Mede ve Otobüs Satış Müdürü Cüneyt Ergün tarafından Grandtur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Çelebi’e teslim edildi.

Mercedes Benz Otomotiv Tic. ve Hiz. A.Ş. Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Serdar Yaprak: “2019 yılında segmentinin en fazla tercih edilen aracı olan Sprinter, konfor ve güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor. Sunduğumuz uygun finansman koşulları ve üstün satış sonrası hizmetlerimizle de müşterilerimizin tercihi olmayı sürdürüyoruz. Grandtur Turizm gibi alanında öne çıkan markaları müşteri portföyümüze katmak bizi onurlandırıyor. Mercedes-Benz Sprinter ile filosunu genişleten Grandtur Turizm’in yeni araçlarının şirketlerine hayırlı olmasını diliyor, Grandtur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Çelebi başta olmak üzere, tüm Gelecek Otomotiv çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.”

Grandtur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Çelebi: “Pandemi etkisiyle tüm sektörlerde olduğu gibi turizmde de yaşanan zorlu sürece rağmen filomuzu Mercedes-Benz’e duyduğumuz güven ve sundukları uygun finansman koşullarıyla genişletiyoruz. 15 adetlik yeni Mercedes-Benz Sprinter ile müşterilerimize en iyi, kaliteli ve konforlu hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Başta Mercedes-Benz yetkilileri olmak üzere Gelecek Otomotiv yöneticileri ve bu alımı gerçekleştirmemizde uygun kredi imkânları sağlayan Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e teşekkürlerimi sunuyor, araçlarımızın hem şirketimize hem de Mercedes-Benz ailesine hayırlı olmasını diliyorum.”

Mercedes-Benz Sprinter

Türkiye’de satışa sunulduğu 1996 yılından günümüze, hafif ticari araçlar sınıfında fark yaratan Mercedes-Benz Sprinter; Mayıs 2019 itibarıyla yenilenerek “Sprinter Sana Yakışır” sloganı ile satışa sunuldu. Minibüs, Panelvan ve Kamyonet olmak üzere 3 ana seçenekte 1.700’ü aşkın farklı seçeneği sunulan yeni Sprinter, müşterilerin talep ve beklentilerini karşılamak üzere tasarlandı. Aracın temelini, maksimum seviyede modüler bir yapı konsepti oluşturuyor. Bu modüler yapı konsepti ile şehir içi ve şehir dışı yolcu taşımacılığı yapan, okul ve personel servisi hizmeti veren, nakliye ve kurye hizmetleri gerçekleştiren firmalar için yeni çözüm önerileri sunuluyor.

Yeni nesil Sprinter Minibüs’te 13+1’den 22+1 kişiye kadar seçenekler

Türkiye’deki 20 yılı aşkın Sprinter deneyiminin ardından Yeni Sprinter Minibüs; ister personel, ister okul aracı olarak, 13+1’den 22+1 kişiye kadar sunmuş olduğu sınıfının en geniş ürün yelpazesi ve standart olarak sunduğu ayarlanabilir 3 noktalı emniyet kemerli yenilenen koltukları ile her koşulda güvenli bir ortam yaratıyor. Yeni Sprinter’da hem ön hem de yolcu bölümü için ayrı klima sistemi, yeni iç yan kaplamalar, arka hoparlörler, her koltuk sırası için USB girişleri ve telefon koyma yerleri ile de konforlu yolculuk deneyimi artıyor.

Yeni Sprinter’ın 5 ton azami yüklü ağırlığa sahip araçlarda kalın teker seçeneği yer alıyor. Bu özellik sayesinde araçlar yüksek yolcu ve taşıma kapasitelerinde bile daha düşük bir yakıt tüketimi sağlıyor.

Yeni Sprinter Minibüs, sahip olduğu elektrik destekli deri direksiyon simidi, süspansiyonlu sürücü koltuğu ve hız sabitleyici seçeneği ile sürüş konforunu artırırken; USB ve Bluetooth arayüzlü, yüksek çözünürlüklü, geniş dokunmatik ekranlı, akıllı telefon entegrasyonlu Mercedes-Benz multimedya sistemi ile de sürüş keyfine eğlence katıyor. Yeni Sprinter Minibüs modellerinde standart olarak sunulan multifonksiyonel direksiyon sayesinde, hem 5 inç ekrana sahip renkli gösterge panelindeki, hem de 10 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik multimedya sistemindeki fonksiyonlara erişim sağlanıyor.

Teknolojik özellikleriyle segmentinde konforlu bir deneyim

Yeni Mercedes-Benz Sprinter’da arkadan itiş ya da önden çekiş seçenekleri sunuluyor. Önden çekişli araçlar, arkadan itişli araçlarla karşılaştırıldığında aracın yük taşıma kapasitesi 50 kg artıyor. Ayrıca önden çekişli araçların 80 mm daha alçak olan yükleme eşiği de ticari kullanımda yüklemeyi önemli oranda kolaylaştırıyor ve kullanım konforunu artırıyor.

Önden çekişli Sprinter modellerinde sunulan 9 kademeli tork konvertörlü otomatik şanzıman, ticari araç pazarında önemli bir yenilik olarak dikkat çekerken, kendini kanıtlamış 6 ileri manuel şanzıman da Yeni Sprinter’ın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Otomatik şanzımanın vites oranları yakıt ekonomisi ile atak sürüş özellikleri arasında mümkün olan en iyi dengeyi sağlıyor. Yeni şanzımanın beraberinde getirdiği bir diğer önemli avantaj ise daha düşük ses seviyesine bağlı olarak artan yol konforu. Geliştirilmiş 6 ileri manuel şanzıman ise vites kolunda rahatsız edici titreşimlerin önüne geçen yapısıyla kullanım konforunu destekliyor.

Yeni nesil Sprinter’da ergonomik tasarımlı konforlu koltuklar, anahtarsız çalıştırma ve optimize edilen iklimlendirme sistemi, öne çıkan yenilikler arasında yer alıyor. Ayrıca, kullanım amacına göre şekillendirilebilen saklama alanları da kullanıcıların kabin içinde düzeni sağlamasını kolaylaştırıyor.

Yeni nesil Sprinter ile güvenlik donanımlarında yüksek standart

Tüm jenerasyonlarında güvenlik alanındaki standartları belirleyen yeni Mercedes-Benz Sprinter, alanında çıtayı yeniden belirliyor. Mesafe takip sistemi DISTRONIC, “Aktif Fren Asistanı”, “Aktif Şerit Takip Asistanı” ve yorgunluk uyarısı “ATTENTION ASSIST” gibi elektronik asistanlar sürüş güvenliğinde sürücüye destek oluyor. Bu donanımlara ek olarak, kendi kendini temizleyebilen ve görüntüyü iç dikiz aynasına aktaran “Geri Görüş Kamerası”, 360 derece görüş açısına sahip modern park yardımcısı veya silme işlemi esnasında maksimum görüş alanı sunan entegre “Yağmur Tipi Silecek Sistemi”, yeni nesil Sprinter ile birlikte yeni sürüş destek sistemleri olarak sunuluyor.

Yeni Mercedes-Benz Sprinter Teknik Özellikleri

416 CDI

516 CDI

Motor

Silindir sayısı

4

4

Motor hacmi [cm³]

2143

2143

Nominal güç  [Bg/Kw]

163Bg / 120 Kw @ 3800 dev/dak

163Bg / 120 Kw @ 3800dev/dak

Maksimum tork  [Nm]

360 Nm @ 1400-2400 dev/dak

360 Nm @ 1400-2400 dev/dak

Egzoz emisyonu

Euro VI

Euro VI

Şasi ve Tahrik Sistemi

Çekiş 

Arka

Arka

Azami Yüklü Ağırlık [kg]

4.100

5.000

Debriyaj

Tek Plakalı Kuru Kavrama

Tek Plakalı Kuru Kavrama

Şanzıman

6 İleri Manuel Şanzıman

6 İleri Manuel Şanzıman

Yakıt Tankı ve Elektronik Sistemler

Yakıt deposu [L]

71

71

Yakıt Türü

Dizel

Dizel

AdBlue Deposu [L]

22

22

Akü 

12 V / 92 Ah

12 V / 92 Ah

Lastikler 

Ön

235/65 R 16

225/75 R16 C

Arka

235/65 R 16

285/65 R16 C

Yorumlar (0)
banner378
27°
açık
Namaz Vakti 14 Ağustos 2020
İmsak 04:28
Güneş 06:06
Öğle 13:14
İkindi 17:03
Akşam 20:12
Yatsı 21:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25