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Goodyear’dan sağlık çalışanlarına 450 TL’lik akaryakıt desteği

Goodyear’dan sağlık çalışanlarına 450 TL’lik akaryakıt desteği Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear, sağlık kahramanları için çok özel bir kampanyaya imza atıyor. 30 Haziran 2020 tarihine kadar kampanyaya dahil Goodyear bayilerinden ve satış noktalarından aynı anda 4 adet Goodyear marka lastik alan sağlık çalışanları ve eczacılar, 3 ay boyunca diledikleri akaryakıt istasyonunda akaryakıt veya LPG alımında kullanabilecekleri 450 TL’ye varan tutarda promosyondan faydalanabilecek. Goodyear’dan kampanya koşullarına uygun lastik satın alan sağlık çalışanlarının, fatura tarihi itibariyle 30 gün içerisinde www.goodyearfirsatlari.com adresini ziyaret ederek, kampanya web sitesinde yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekiyor.

Goodyear’dan sağlık çalışanlarına 450 TL’lik akaryakıt desteği

Goodyear’dan sağlık çalışanlarına 450 TL’lik akaryakıt desteği Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear, sağlık kahramanları için çok özel bir kampanyaya imza atıyor. 30 Haziran 2020 tarihine kadar kampanyaya dahil Goodyear bayilerinden ve satış noktalarından aynı anda 4 adet Goodyear marka lastik alan sağlık çalışanları ve eczacılar, 3 ay boyunca diledikleri akaryakıt istasyonunda akaryakıt veya LPG alımında kullanabilecekleri 450 TL’ye varan tutarda promosyondan faydalanabilecek. Goodyear’dan kampanya koşullarına uygun lastik satın alan sağlık çalışanlarının, fatura tarihi itibariyle 30 gün içerisinde www.goodyearfirsatlari.com adresini ziyaret ederek, kampanya web sitesinde yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekiyor.

14 Mayıs 2020 Perşembe 01:17
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Goodyear’dan sağlık çalışanlarına 450 TL’lik akaryakıt desteği

Anahtar Kelimeler:
Goodyear
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