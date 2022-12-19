Goodyear’dan kışın araç kullananlara altın değerinde sürüş önerileri

Kış lastiğinizi temizlemeyi ihmal etmeyin

Kış mevsiminde yollara güvenlik amacıyla dökülen tuz ve kimyasallar, zaman içinde lastiğinizde korozyona yol açabilir. Kış lastiğinizin bu korozyondan etkilenmemesi ve ömrünü uzatmak için gerekli durumlarda lastiğinizi temizlemeyi unutmayın.

Lastik basıncınızı kontrol edin

Lastik basıncı ayda en az iki kere, lastikler soğukken kontrol edilmelidir ve araç üreticisi tarafından önerilen değerde olmalıdır. Karlı ve buzlu zeminlerde basıncı düşürülmüş yaz lastiği kullanımı yol güvenliği bakımından oldukça tehlikedir ve kesinlikle uygulanmamalıdır.

Diş derinliğine önem verin

Güvenli sürüş için diş derinliğinin önemi büyüktür, yasal olarak diş derinliği 1,6 mm altına inmemelidir. Ancak bu güvenlik sınırı değildir, lastiklerin kullanım ömrünü etkileyebilecek diğer faktörler de göz önünde bulundurularak doğru zaman geldiğinde lastikler değiştirilmelidir.

Lastik rotasyonunu unutmayın

Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğünde kullanılması önerilen kış lastiklerinin kullanılmadıkları dönemde uygun koşullarda saklanması gereklidir. Lastiklerin belli aralıklarla kontrol edilmesi ve mümkünse ön arka olacak şekilde değiştirilmesi lastik aşınmasını dengeleyerek hem daha güvenli bir sürüş deneyimi sağlayacak hem de lastik kullanım ömrünü artıracaktır.

Karlı ve buzlu zeminlerde araç sürerken nelere dikkat etmelisiniz?

• Mutlaka kış lastiği kullanılmalıdır. Hava sıcaklığının 7℃ derecenin altına düştüğü koşullarda kış lastiği kullanılmıyorsa, lastiğin yol tutuşu zayıflar ve fren mesafesi uzar.

• Karlı ve buzlu zeminde düşük hızda seyretmek gerekir; lastiğin yol tutuşu normal hava şartlarına göre daha düşüktür.

• Mümkün olduğunca az hareket edilmeli, gereksiz şerit değiştirmelerinden kaçınmalıdır.

• Gizli buz tehlikesi olan gölgelik alanlara girerken mutlaka hız düşürülmelidir.

• Güvenli sürüşün temel önceliği duruş mesafesidir. Buzlu, karlı zeminlerde takip mesafesini iki katına çıkarmak gerekir.

• Köprü, viyadük ve rüzgârlı bölgelerde buzlanma riski fazla olduğu için aşırı hızdan ve ani direksiyon hareketlerinden kaçınılmalıdır.

• Frene uzun süreyle çok basılmamalıdır. Frene, kesik kesik basarak, hafif frenleme yapılmalıdır.

“Kış lastiği, sadece karda değil, hava sıcaklığının +7 °C’nin altına düştüğü tüm bölgelerde şart”

Kış lastiğinde de uzman Goodyear, sahip olduğu teknoloji ve inovasyon gücünü farklı araç tiplerine göre pazara sunduğu Ultragrip kış lastikleri ailesiyle vurguluyor. 50 yıldır her kış yolculukları güvenle keyfe dönüştüren Goodyear UltraGrip ailesi, dünyada 70 milyon adetten fazla satılarak tüketicilerle buluştu.

Kış lastikleriyle ilgili bilgi veren Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Ertan San, “Sürücüler arasında, kış lastiğinin sadece karlı zeminlerde kullanılması gerektiğine dair bir yanılgı var. Oysa güvenli bir sürüş için kış lastiğinin hava sıcaklığının +7 °C’nin altına düştüğü tüm bölgelerde kullanılması şart. Kış lastiklerinde kullanılan özel kauçuk, zorlu kış koşullarında çok daha iyi yol tutuş, daha kısa fren mesafesi sunuyor. Bu da sürücüler için çok daha güvenli ve konforlu bir sürüş performansı anlamına geliyor” diye konuştu.

Goodyear’ın yüksek teknolojisiyle geliştirilen UltraGrip Performance+, UltraGrip Performance+ SUV, UltraGrip 9+, UltraGrip 8, UltraGrip 8 Performance ve UltraGrip Cargo lastikleri, farklı araç tiplerine göre sürücülerin tüm beklentilerini karşılıyor. Goodyear’ın kış lastiği UltraGrip yoğun kış şartlarında güvenlikten vazgeçemeyenler için tasarlandı ve performansını en üst seviyeye çıkarmak için özel teknolojilerle donatıldı.

Winter Grip Teknolojisi: Düşük sıcaklıklarda esnekliğini kaybetmeyen özel hamuru yol yüzeyine tam uyum sağlayarak karlı ve buzlu zeminlerde güçlü yol tutuş ve çekiş performansı sunar.

Traction Protect Teknolojisi: Reçine katkılı özel sırt hamuru ve desenindeki dayanıklı bloklar, mükemmel yol tutuşunun yanı sıra, fren mesafelerini kısaltır.

Mileage Plus Teknolojisi: Zorlu yol koşullarından daha az etkilenen yüksek dayanımlı sırt hamuru daha uzun kilometre performansı sağlar.