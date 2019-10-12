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Goodyear’dan kış hediyeleri!

Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear, düzenlediği kış kampanyasıyla tüketicilerine goodyearclub.com.tr üzerinden değeri 250 TL’ye varan on binlerce üründen istediğini seçme şansı sunuyor.

Goodyear’dan kış hediyeleri!

Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear, düzenlediği kış kampanyasıyla tüketicilerine goodyearclub.com.tr üzerinden değeri 250 TL’ye varan on binlerce üründen istediğini seçme şansı sunuyor.

12 Ekim 2019 Cumartesi 11:54
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Goodyear’dan kış hediyeleri!

GOODYEAR’dan, 11 Ekim 2019 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 4 adet 16 inç ve üzeri Goodyear marka binek kış lastiği veya 4x4 lastik alanlar, goodyearclub.com.tr’de geçerli 100 TL değerinde, 17 inç ve üzeri Goodyear marka binek kış lastiği veya 4x4 lastik alanlar ise 250 TL değerinde gooodyearclub.com.tr’de geçerli hediye çeki veya Goodyear satış noktasında kullanılmak üzere servis çekine sahip olacaklar.

Goodyear Servis Çeki rot-balans, sökme-takma, montaj, lastik oteli, lastik değişimi gibi lastik servis hizmetlerinin yanı sıra yağ ve filtre değişimi, fren sistemi kontrolü ve bakımı, akü değişimi gibi araç bakım hizmetleri için geçerli olacaktır. Tüketiciler, hediyelerini goodyearclub.com.tr üzerinden kullanmak istediklerinde ise hediye çekinden akaryakıta, küçük ev aletlerinden teknolojik ürünlere kadar on binlerce üründen istediklerini seçebilecekler.

Mevsime ve iklime uygun lastik kullanımına ve kampanyaya dair açıklamalarda bulunan Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Ertan San; “Goodyear olarak tüketicilerimize güvenli ve konforlu sürüş deneyimi sağlayan üstün teknolojilere sahip lastikler sunuyoruz. Önerimiz, yol güvenliği açısından hava sıcaklığının +7°C’nin altına düştüğü tüm bölgelerde kış lastiği kullanılmasıdır. Goodyear kış lastiklerinde kullanılan özel kauçuk, zorlu kış koşullarında çok daha iyi yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sunar.” diye konuştu.

Son Güncelleme: 12.10.2019 11:59
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