Goodyear’a Altın İhracat ödülü

OİB Denetim Kurulu Üyesi Ali Kemal Yazıcı konuyla ilgili olarak “Dünyanın, pandemi nedeniyle durma noktasına geldiği 2020 yılında, yılmadan ve yorulmadan üreterek, endüstrimizin ve ülkemizin gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösteren; zorluklarla dolu olağanüstü bir yılda, olağanüstü başarılara imza atarak, otomotiv endüstrimizin 15 yıldır kesintisiz Türkiye'nin ihracat şampiyonu olmasına büyük katkıda bulunan üye firmalarımızı bu ödül programı kapsamında ödüllendiriyoruz. Goodyear’ı gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar sonucunda aldığı bu ödülden dolayı kutluyoruz” diye konuştu.

Goodyear Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu ise “Goodyear olarak bütün çalışanlarımızla birlikte büyük bir aileyiz. Bu başarı hepimizin ortak imzasını taşıyor. Hem ihracattaki başarılı sonuçlarımızın ülke ekonomisine yarattığı katkıdan hem de tüm Goodyear ailesinin emeklerinin bu ödülle taçlanmasında dolayı büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

Goodyear, Türkiye pazarında pandeminin getirdiği zorluklara rağmen 2020’de satışlarını artırmayı başardı. Goodyear 2020’de orijinal ekipman satışını adet bazında %5,7 artırırken, yenileme pazarında güçlü bir satış ivmesi yakalayarak, satışlarını adet bazında %21,9 oranında artırdı.

2020 yılında Türk otomotiv sektörünün en büyük 14. ihracatçısı olan Goodyear, 2020 yılında 183 milyon USD ‘nin üzerinde ihracat gerçekleştirerek ekonomi için katma değer yaratmaya devam etti.