Goodyear Ventures’dan, ‘Starship Technologies’ yatırımı ile robotlarla teslimat

Otonom teslimat hizmetlerinde devrim yapan Starship'in bu yolculuğuna katılmaktan heyecan duyduklarını belirten Goodyear Ventures Kıdemli Müdürü Abhijit Ganguly, konu hakkında şunları söyledi; "Goodyear'ın güvenilir hizmet geçmişi, otonom araç şirketlerine yönelik geliştirdiği çözümlerle birleşerek, pazarda Starship'i desteklemek için somut bir platform oluşturuyor."

Goodyear Ventures'ın yatırım yaklaşımı, elektrikli ve otonom teknolojiler dahil olmak üzere mobiliteyi şekillendiren çeşitli temalar üzerinde yoğunlaşıyor. Girişim sermayesi fonu, gündelik bağlantıları kolaylaştıran sürdürülebilir, güvenli ve yeni mobilite deneyimlerine ilişkin benzer bir vizyona sahip, tohum aşamasından büyüme aşamasına kadar girişimlerle ortaklık kurarak Goodyear'ın inovasyon geçmişini güçlendiriyor.

Goodyear Ventures hakkında daha fazla bilgi için www.goodyearventures.com adresini ziyaret edebilirsiniz.