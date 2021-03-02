Goodyear Türkiye’den EMEA Bölgesi’ne Önemli Atamalar

Goodyear EMEA bölgesinde, İnsan Kaynakları ve EMEA İş Birimleri (PBU) arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmek adına, Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere EMEA Ticari ve Tüketici iş birimleri için ayrı ayrı İnsan Kaynakları liderleri atanmasına karar verildi. Bu doğrultuda Goodyear Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Selda Kalleci, Ticari Lastikler EMEA Başkan Yardımcısı Gregory Boucharlat ve Ticari Lastikler EMEA Liderlik ekibi ile birlikte çalışacak ve Ticari Lastikler EMEA İnsan Kaynakları strateji ve faaliyetlerine liderlik edecek.

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan Selda Kalleci, 4 yıldan uzun süredir başarıyla sürdürdüğü Goodyear’daki görevinden önce Pepsi Co., Fortis Bank gibi önemli şirketlerde görev almıştır. Kalleci İngilizce bilmektedir.

Goodyear Türkiye’de Hukuk ve Mevzuata Uyum Müdürü olarak görev yapmakta olan Seçkin Savaşer de Mart 2021 tarihi itibarıyla EMEA Bölgesi Destek Fonksyionları (finans, insan Kaynakları, iletişim ve IT), Ar-Ge ve Veri Gizliliği//Kişisel Verilerin Korunması alanlarından sorumlu Kıdemli Hukuk Danışmanı olarak atandı.

Goodyear’da 5 yıla yakın süredir görev yapmakta olan Seçkin Savaşer, kariyerinde daha önce Çelebi Havacılık gibi önemli şirketlerde çalışmıştır. Saint Benoit Lisesi mezunu olan Savaşer, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.