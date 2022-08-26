Goodyear Türkiye, tüketici lastiğinde 2022’de de hız kesmiyor

2022 yılının verilerini değerlendiren Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Ertan San yaptığı açıklamada; “2022 yılının ilk altı ayında tüketici lastiği segmentinde bayi satışı, geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık %9’luk bir artış gösterdi, Goodyear olarak, satışlarımızı pazardan daha hızlı yükselterek pazar payımızı artırdık. Pazarın durumuna son kullanıcıya yapılan satışlar tarafından baktığımızda ise 2021 yılından beri devam eden yükseliş trendimizi hız kesmeden sürdürdük. Bu süreçte Goodyear markası, Global Premium markalar arasındaki pazar payı liderliğini daha da güçlendirdi. Global premium segmentte satılan her 3 lastikten birinin Goodyear markalı olduğunu söyleyebiliriz. Özetle 2022 yılının ilk yarısını her açıdan başarılarla dolu tamamladık. Bu tablonun oluşmasında üretimden satışa Goodyear ailesinin tüm fertlerinin büyük emekleri var. Bu ekip ruhundan güç alarak yılın kalanında da başarılı performansı sürdürüp 2022’yi en iyi şekilde tamamlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Goodyear’ın 2022’deki başarısına katkıda bulunan ürünlere de vurgu yapan Ertan San; “Pazar payı artışında en büyük rolü lansmanını bu yıl gerçekleştirdiğimiz yaz lastiğimiz Eagle Sport 2 aldı. Bunun yanında geçen yıl piyasaya sürdüğümüz EfficientGrip Cargo 2 ve Eagle Sport 4Seasons ürünlerimiz pazardaki yerlerini hem sağlamlaştırdı hem de rekabette bizi ileri taşıdılar. Sektörde hafif ticari araç lastikleri içinde sadece EfficientGrip Cargo 2’de bulunan lastik sigortası uygulamamız bu yıl da devam etti. Son yıllarda büyüyen dört mevsim lastik segmentindeki pazarın ihtiyacını karşılayan, performansı ve yakıt tasarrufuyla öne çıkan yeni dört mevsim lastiğimiz Goodyear Eagle Sport 4Seasons kullanıcıların takdirini kazanarak 2022 Yılının Seçilmiş Ürünü Ödülü’ne layık görüldü. Yalnızca dört mevsim kategorisinde değil yaz ve kış lastiklerimizin bağımsız test kuruluşlarından aldıkları ödüllerle de ürünlerimizin başarısını taçlandırmış olduk.” diye konuştu.