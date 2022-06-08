Goodyear, taşımacılık sektörü için lastikte kaplama uygulamasına dikkat çekiyor

Mevcut ortamda lastikte yeniden kaplama büyük önem taşıyor. Avrupa'nın Fit-for-55 iklim planı öncelikli olarak daha çevreci uygulamaları teşvik ederken, sektör aynı zamanda giderek artan bir maliyet etkisiyle karşı karşıya bulunuyor.

Sürdürülebilir Gerçeklik Anketi'ne göre, filoların dörtte üçü karbon ayak izinin azaltılmasını önemli bir konu olarak görürken, %42'si sürdürülebilirlik odaklı başka uygulamaların yanı sıra yeniden kaplanmış lastikler kullanıyor.

Avrupa Ticari Yedek Lastik Grubu Yönetici Direktörü Marc Preedy, bu durumu şöyle açıklıyor: "Anketin sonuçlarına göre, müşterilerimiz döngüsel ekonominin bir parçası olarak sürdürülebilirliği desteklemek ve aynı zamanda son müşterileri için değer yaratmak istiyor. Ankete katılan filoların %42'si yeniden kaplanmış lastikler kullanıyor. Hepsinin ötesinde, Avrupa Komisyonu "Yeşil Mutabakat" kapsamında Avrupa'yı 2050 yılına kadar karbon nötr bir hale getirmeyi amaçlıyor. Daha fazla sürdürülebilirlik kazancı sağlamak için net bir fırsat oluşturan en son yenilikçi lastiklerimiz ve filo yönetim çözümlerimiz, filoların gündelik operasyonlarındaki karmaşıklığı artırmadan onların emisyonlarını azaltmasına yardımcı oluyor. Goodyear Yeniden Kaplama programı, filoların genel sürdürülebilirliği artırmasını sağlıyor."

Önde gelen taşımacılık şirketleri, Goodyear'ın Kaplama çözümlerini kullanarak, lastik giderlerini %30 azaltıp lastik ömrünü %100 daha fazla uzatabiliyor - bu oran, yeni bir lastiğin ilk kullanım ömrünün iki katına eşit. Mevcut kaynakların mümkün olduğunca çok kullanıldığı Goodyear Yeniden Kaplama süreci sayesinde, üretim amaçlı kullanılan ham petrol miktarı %56 azalıyor.

Goodyear Yeniden Kaplama hizmeti, lastiklerin yeniden diş açılabilir, yeniden kaplanabilir ve tekrar diş açılabilir olmasını sağlayarak, lastiklere ek kullanım ömrü sağlıyor. Goodyear'ın bu hizmeti, müşterilerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilebiliyor.

Preedy ayrıca şunları söyledi: "Filo operatörleri toplam işletme maliyetini azaltmak için uzun yıllar Goodyear NextTread yeniden kaplama çözümlerini tercih etti. Artık Goodyear Toplam Mobilite filo yönetim hizmetimizle birleşen Goodyear Yeniden Kaplama çözümlerimiz, filo operatörlerinin sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşmasına yardımcı oluyor. Üst kalite Goodyear kaplamaların yüksek artık değeri, bu sürecin hem mali hem de çevresel açıdan sürdürülebilir olmasını sağlıyor."

Kaplama ile filo operatörleri için sürdürülebilir ve verimli bir lastik yönetim paketi oluşturularak Goodyear Toplam Mobilite değeri içerisinde daha fazla sürdürülebilirlik kazancı sağlanabilir.

Uçtan uca optimizasyon

Şirket sertifikalı yerel kaplama çözüm ortaklarıyla çalışırken, kaplama malzemesi yönetiminin uçtan uca lojistiğini optimize ediyor.

• Kaplama malzemeleri merkezi bir kontrol noktasına gönderilmek yerine yerinde kontrol edilebiliyor. Yalnızca kabul edilen kaplama malzemelerinin Goodyear'ın kaplama tesislerine gönderilmesiyle, uygun olmayan kaplama malzemelerin Avrupa genelinde gereksiz taşınmasının önüne geçiliyor.

1 Yeni bir Goodyear lastik kullanımının yeniden diş açılmış, yeniden kaplanmış ve ikinci kez diş açılmış yeni bir Goodyear lastik kullanımıyla karşılaştırıldığı şirket içi analiz sonuçlarına göre.

2 Şirket içi verilere göre.