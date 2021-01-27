Goodyear, lastik geliştirme çalışmalarını ikinci dinamik simülatör ile ileri taşıyor

Goodyear'ın Avrupa tesisinde ürün geliştirme faaliyetlerini güçlendirmenin yanı sıra, yeni sürüş simülatörü, yakın zamanda başka bir DiM250'nin hizmete sunulduğu Akron, Ohio'daki şirket genel merkeziyle teknik iş birliğini de geliştiriyor. Bunun yanında, Goodyear'ın her iki inovasyon merkezinde de sanal lastik geliştirme süreçlerinin tamamlayıcısı olarak VI-grade COMPACT Simülatörler kullanılıyor.

Sürüş simülatörleri, lastik modellerinin geliştirme döngüsünün ilk dönemlerinde geliştirilmesine, test edilmesine ve doğrulanmasına olanak tanırken, en iyi performans gösteren lastiğin ilk prototip oluşturulmadan önce tespit edilmesini sağlıyor. Bu durum, otomotiv geliştirme sürecinin temposuna uyum sağlayarak, doğru lastiklerin, araç üreticileri tarafından talep edildiği doğru zamanda sağlanmasına olanak tanıyor.

Bu simülasyon düzeyinin açıkça bir teknoloji avantajı olduğunu ifade eden Goodyear Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Teknoloji Baş Sorumlusu Chris Helsel: "Her zaman geliştirme sürecini iyileştirmeyi ve müşterilerimizin tercih ettiği tedarikçi olma özelliğimizi korumak istiyoruz" şeklinde konuştu.

VI-grade Küresel Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Guido Bairati ise şunları söyledi: "İkinci DiM250 DYNAMIC Sürüş Simülatörünü Goodyear'ın kullanımına sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Okyanusun her iki tarafında kullandığı DiM250 ve COMPACT simülatörlerle sanal lastik geliştirme çalışmalarında öncü konuma geçen Goodyear, otomotiv OEM'leriyle işbirliği ve ürün geliştirme çalışmalarını hızlandırma konusunda önemli bir rekabet avantajına sahip."