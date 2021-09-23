Goodyear, Avrupa ve Türkiye’deki tesislerinde yenilenebilir enerjiye geçiyor

The Goodyear Tire & Rubber Company bugün, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki tesislerinde 2022 yılının sonuna kadar %100 yenilenebilir enerji tedarikine yönelik çok aşamalı bir planın ilk adımı kapsamında Avrupa ve Türkiye'de* bulunan Goodyear tesislerinde %100 yenilenebilir enerjiye geçeceğini duyurdu.

Şirketin uzun vadeli iklim stratejisini geliştirmesi doğrultusunda verilen bu karar, Goodyear'ın operasyonel etkilerini azaltmasını sağlayacak olup, aynı zamanda şirketin 2023 yılına kadar karbon emisyonu yoğunluğunu 2010 yılı seviyesine göre %25 azaltma hedefiyle de uyumlu. Yayınladığı son Kurumsal Sorumluluk Raporu'na göre Goodyear, 2020 yılında karbon emisyonları yoğunluğunu %19 azaltmayı başardı.

Yaklaşık 700.000 megawatt-saat yenilenebilir enerji satın alan Goodyear, Fransa, Almanya, Lüksemburg, Polonya, Slovenya, Türkiye ve Hollanda'daki üretim tesislerinin sürdürülebilir elektrikle çalışmasını sağlayabilir. Bu geçiş sonucunda şirketin karbon ayak izi 260.000 tona kadar düşecek.

Goodyear bu kritik geçişi gerçekleştirmek için hidroelektrik, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve jeotermal biyokütle enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını artıracak. Elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretilmesini sağlamak adına Goodyear, enerji alımlarını, elektrik müşterilerine enerjilerinin kaynağı konusunda bilgi veren Menşe Garantisi (GoO) ile gerçekleştiriyor.

Goodyear EMEA Başkanı Chris Delaney, konu hakkında şunları söyledi: "Bu üretim tesislerinde %100 yenilenebilir enerjiye geçiş kararımız, karbon ayak izimizi azaltma kararlılığımızla mükemmel bir biçimde uyuyor. Bu karar ayrıca, hepimiz için daha iyi bir gelecek sağlamak adına Goodyear'ın çevresel etkilerini sürekli azaltmaya yönelik ciddi adımlar attığımızın bir göstergesi."

Bu geçiş, Goodyear'ın karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla aldığı bir dizi önlemden sadece biri. Şirketin bu yılın başında yapacağını duyurduğu, Lüksemburg'un ilk büyük ölçekli güneş enerjili otoparkı şu anda kullanımda.

* İlk aşamaya dahil edilecek ülkeler Fransa, Almanya, Lüksemburg, Polonya, Slovenya, Türkiye ve Hollanda olup, Güney Afrika'daki Goodyear tesisleri ile Sırbistan ve İngiltere'deki Cooper Tire tesisleri ikinci aşama için değerlendirilecek.