Goodyear, 2021 yılında ihracatını artırdı

TÜRKİYE’de 2021 yılında toplam otomobil üretimi, tedarik sorunları nedeniyle bir önceki yıla oranla %8 azalarak 782.835 adet düzeyinde gerçekleşti. Goodyear küçülen pazara rağmen orijinal ekipman lastiği ve pazarın en önemli tedarikçisi olduğu hafif ticari araç lastiği üretiminde satışlarını adet bazında %18 artırma başarısı gösterdi.

2021 yılında pozitif bir ivmeyle başlayan Türkiye tüketici lastikleri yenileme pazarı, yılı da büyümeyle kapattı. Sektöre yeni bir boyut kazandıran Eagle Sport 4Seasons ve kendi sınıfının sigortalı tek lastiği olan EfficientGrip Cargo 2 başta olmak üzere yeni ürün lansmanları, yaz ve kış kampanyaları, lastik sigortası ve yol yardımı hizmetleri, yeni kazanılan perakende satış noktaları ve tüketicilerin lastik satın alma deneyimlerini risksiz hale getirmeyi hedefleyen “Sıfır Temas” uygulamaları, Goodyear’ı 2021 yılında Türkiye’de tüketici lastikleri sektöründe başarıya taşıdı.

2021 yılında bir önceki yıla göre yatay bir seyir izleyen Türkiye ticari lastikler yenileme pazarında, Goodyear yeni filo kazanımları, ileri teknoloji hizmet çözümleri ve tüm Türkiye’de Goodyear standartlarında servis hizmeti veren TruckForce bayileri sayesinde yılı büyüme ile kapattı. Yıl içinde pazarın değişen ihtiyaçlarına yönelik uygulan kampanyalar da pazar payı artışında etkili oldu.

Goodyear Lastikleri Türkiye Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu konuyla ilgili olarak şöyle konuştu: "İhracatımızı artırarak Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettik. Daralan otomotiv pazarına rağmen, Goodyear olarak faaliyetlerimiz ivmesini korudu. Yenileme pazarında da olumlu sektör trendlerinden faydalanmaya devam ettik. Tüketicilerin lastik yenileme talebi hızını korudu ve biz de bu pazarda güçlü sonuçlar elde ettik.”

Sarıoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Taşımacılık sektörü rekor yük hacmine doğru ilerlerken, biz de Goodyear olarak en büyük ticari müşterilerimizin yüksek talebiyle karşılaştık. Bunun sonucunda, filo lastik hacminin pandemi öncesi seviyelerin oldukça üstünde olmasıyla, ticari faaliyetlerimiz 2021’de güçlü bir performans ortaya koydu.”