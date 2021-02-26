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Goodyear, 2020’de net satışlarını %6 oranında artırarak 3,2 milyar Türk lirası satış geliri elde etti

Goodyear, zorlu bir yılı geride bırakan lastik sektörü içindeki başarısını rakamlarla vurguladı. Goodyear, Türkiye pazarında pandeminin getirdiği zorluklara rağmen satışlarını artırmayı başardı. Orijinal ekipman satışını adet bazında %5,7 artırırken, yenileme pazarında güçlü bir satış ivmesi yakalayarak, satışlarını adet bazında %21,9 oranında artırdı.

Otovitrin 26.02.2021, 13:00
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Goodyear, 2020’de net satışlarını %6 oranında artırarak 3,2 milyar Türk lirası satış geliri elde etti

2020 yılında Türk otomotiv sektörünün en büyük 14. ihracatçısı olan Goodyear, 2020 yılında 183 milyon USD’nin üzerinde ihracat gerçekleştirerek ekonomi için katma değer yaratmaya devam etti. 

2020 yılına pozitif bir ivmeyle başlayan Türkiye tüketici lastikleri yenileme pazarı, Covid-19 nedeniyle büyük oranda olumsuz etkilendiği Nisan ve Mayıs ayının ardından pozitif ivmeyi yeniden yakalayarak yılın geri kalanında da sürdürdü. EfficientGrip Performance 2 ve Vector4Seasons Gen 3 başta olmak üzere yeni ürün lansmanları, yaz ve kış kampanyaları, lastik sigortası ve yol yardımı hizmetleri, yeni kazanılan perakende satış noktaları ve tüketicilerin lastik satınalma deneyimlerini risksiz hale getirmeyi hedefleyen “Sıfır Temas Uygulamaları”, Goodyear’ı 2020 yılında Türkiye’de tüketici lastikleri sektöründe başarıya taşıdı. 

2020 yılını çift haneli büyüme ile kapatan Türkiye ticari lastikler yenileme pazarında, Goodyear yeni filo kazanımları, ileri teknoloji hizmet çözümleri ve tüm Türkiye’de Goodyear standartlarında servis hizmeti veren TruckForce bayileri ile yılı büyüme ile kapattı. Yıl içinde sürdürülen kampanyalar da pazar payı artışında etkili oldu.

Goodyear, 2020’de daralan otomobil üretimine rağmen orijinal ekipman satışını artırdı 

Türkiye’de toplam otomobil üretiminin %13 azaldığı 2020 yılında, Goodyear orijinal ekipman satışını adet bazında %5,7 artırma başarısı gösterdi. Kuşkusuz bu başarıda, Goodyear’ın OEM’lerle kurmuş olduğu uzun soluklu” iş birliği ve teknolojik üstünlüğe sahip ürünlerini üreten Türkiye’deki iki fabrikamızın araç üreticilerinin taleplerini karşılamadaki uzun yıllara dayanan deneyimi önemli rol oynadı.

Sarıoğlu; “Pandemiye rağmen çok başarılı bir yılı geride bıraktık”

2020’deki başarılı sonuçlarla ilgili bir açıklama yapan Goodyear Lastikleri Türk A.Ş Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu; “Pandeminin getirdiği tüm zorluklara rağmen Goodyear Türkiye olarak üretim ve satış anlamında başarılı bir yılı geride bıraktık. Hedeflerimiz ve stratejilerimiz doğrultusunda hem tüketici lastikleri hem de ticari lastikler iş birimlerimizde son kullanıcı odaklı kapsamlı kampanya ve hizmetlerimiz sayesinde önemli başarılara imza attık” diye konuştu.

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