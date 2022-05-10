Giresun Seyahat filosuna 2 adet Mercedes-Benz Travego 16 2+1 ekledi

Şehirler arası yolcu taşımacılığı alanında 2005 yılından bu yana faaliyet gösteren Giresun Seyahat, Mercedes-Benz Türk’ten teslim aldığı 2 adet 2022 model Travego 16 2+1 ile müşterilerine sunduğu hizmetin kalitesini artırmayı hedefliyor.

Mercedes-Benz Kamyon Finansman A.Ş.’nin desteği ile Mercedes-Benz Türk Bayisi Hassoy Motorlu Vasıtalar tarafından satışı yapılan 2 adet Travego 16 2+1 için Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlük Kampüsü’nde bir teslimat töreni düzenlendi. Gerçekleştirilen törende araçlar; Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Koordinatörü Kadir Sargın ve Hassoy Motorlu Vasıtalar Otobüs Satış Müdürü Cenk Soydan tarafından, Giresun Seyahat firma ortakları Mustafa Toraman ve Nurettin Tuzcu’ya teslim edildi.

Giresun Seyahat firma ortağı Mustafa Toraman, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Giresun Seyahat olarak hizmet kalitemizi her zaman daha iyiye doğru taşıyoruz. Bu doğrultuda yolcularımızın güvenliği ve konforu için yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2.El değeri, yakıt tasarrufu, servis ağı, konforu ve Mercedes-Benz Türk Bayisi Hassoy Motorlu Vasıtalar'ın bu süreçte bizimle yürüttüğü sıcak ilişki nedeniyle Travego’yu tercih ettik. Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen araçlarımızda ve satışında emeği geçen tüm Mercedes-Benz Türk çalışanlarına, Hassoy Motorlu Vasıtalar'ın değerli ekibine ve Mercedes-Benz Türk yöneticilerine teşekkür ediyorum.”

Hassoy Motorlu Vasıtalar Otobüs Satış Müdürü Cenk Soydan ise, “Kullanıcılarımızın talepleri doğrultusunda yenilenen araçlarımıza; benzersiz güvenlik donanımları, yolcu, muavin ve sürücü konforunu artıracak birçok özellik eklendi. Özellikle sürücü konforunu en ideal noktaya taşıyan otomatik vites özelliği, yeni araçlarımızda yakıt sarfiyatını yüzde 4’e varan oranlarda düşürüyor. Yeni araçlarının Giresun Seyahat'e bol kazanç getirmesini ve hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.