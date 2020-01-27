Gelmiş geçmiş en yetenekli SUV: Jeep Wrangler!

Yeni Wrangler Rubicon siparişe açıldı. Mayıs’ta Türkiye’de!

Tofaş çatısı altında temsil edilen Jeep; Wrangler Rubicon’un yeni nesil versiyonu için ön sipariş almaya başladı. İlk üretildiği günden bu yana 2 milyonun üzerinde satış adedine imza atan Wrangler’in yeni modeli ülkemizde 2.0 litrelik 270 HP’lik benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonu, üst düzey 4x4 yeteneği ve kapsamlı güvenlik donanımlarıyla satışa sunulacak. Ocak ayı itibarıyla ön satışına başlanan ve şimdiden 5 sipariş alan yeni Jeep Wrangler Rubicon, Mayıs ayından itibaren sahiplerine teslim edilmeye başlanacak.

Gelmiş Geçmiş En Yetenekli Wrangler

Yeni Wrangler, Jeep mirası ve gücünü daha sofistike ve güncel bir tasarımla birleştirerek çizgisini çağın ötesine taşıyor. İkonik yedili ızgarası, maskülen tasarım hatlarının yanında gelmiş geçmiş en yetenekli SUV unvanlı Wrangler Rubicon, 2.0 litrelik 270 HP güç ve 400 Nm tork üreten turbo beslemeli yeni benzinli motoruyla dikkat çekiyor.

Yeni Jeep Wrangler Rubicon; opsiyonel 32" lastikler, daha güçlü aks milleri, daha büyük frenler, 4x4 sistemleri, sağlam çelik karter muhafazaları ve diğer birçok özellikle sürüş keyfini çok daha yukarıya taşıyor. Yeni Wrangler Rubicon, güvenli bir sürüş sağlamaya yardımcı olan ileri özellikleri de kullanıcısına sunuyor. ParkSense Arka ve Ön Park Asistanı, Kör Nokta İzleme ve Arka Çapraz Yol Sensörü, Geri Görüş Kamerası, Elektronik Devrilme Önleyici ve Denge Kontrolü (ESC), dört standart hava yastığı gibi 65’ten fazla aktif ve pasif güvenlik sistemi ile donatılan Wrangler Rubicon’un üzerinde efsanevi 4x4 kabiliyetini ortaya koyan ‘trail rated’ nişanı yer alıyor.

Mayıs 2020’de Türkiye yollarında olacak Wrangler Rubicon arazi kabiliyetini teknoloji ile birleştirirken, kullanıcı dostu bir ara yüz sunan ve akıllı telefonlara uyumlu bilgi-eğlence sistemi Uconnect’in keyifli kullanımını aynı potada sunuyor.