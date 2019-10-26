Geleceğin akıllı ve renkli dünyası Suzuki'de





Otomobil ve motosiklet dünyasının efsanevi Japon markası Suzuki, Japonya Otomobil Üreticileri Birliği tarafından düzenlenen 46. Tokyo Motor Show 2019 Fuarı’na yenilikçi ürünleriyle katılıyor. 4 Kasım tarihine kadar sürecek fuarda, tema olarak bu yıl “Waku Waku Switch for Everyone/ Sizin için heyecan, herkes için heyecan” sloganını benimseyen ve 2020 yılında 100. yılını kutlayacak olan Suzuki, standında geleceğin akıllı ve eğlenceli araçlarını sergiliyor. Şarj edilebilir hibrit (PHEV) niteliğindeki otomobil WAKU SPO, otonom sürüş özelliğine sahip konforlu araç HANARE ve küçük bir crossover olan HUSTLER CONCEPT fuarda ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Suziki’nin standında ayrıca Super Carry mini kamyon tarzında üstü açık bir mini kamyon aksesuar mağazası da ziyaretçilerini karşılıyor.

Araçlar Suzuki ile kişiselleşiyor!

Suzuki’nin seyahatleri eğlenceye dönüştüren şarj edilebilir hibrit aracı WAKU SPO, A segmentinde geleceğe ışık tutan bir otomobil olarak sunuluyor. Kullanıcılar WAKU SPO’da bulunan bir Waku anahtarıyla otomobilin vücut şeklini, ön maskesini ve gösterge panelinin görünümünü değiştirerek sürüşü daha keyifli hale getirebiliyorlar. Japonca da “kır evi” anlamına gelen ve retro görünümlüyle otonom sürüşü birleştiren HANARE ise iç mekanda adeta ev konforu yaşatıyor. HANARE, yaşam tarzlarının daha da çeşitleneceği bir gelecekte herkesin heyecan ve eğlence anlayışına cevap verecek bir yapı sunuyor.