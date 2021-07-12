GEFCO, Doğan Trend Otomotiv tarafından Türkiye'deki otomobil, motosiklet ve deniz motoru dağıtımları için seçildi

Anlaşma kapsamında GEFCO, Doğan Trend Otomotiv'in distribütörlüğünü yaptığı Suzuki ve MG otomobillerinin; Vespa, Piaggio, Moto Guzzi, Aprilia, KYMCO, Silence ve Suzuki motosikletlerinin ve Suzuki deniz motoru ürün gruplarının lojistik operasyonlarını yönetecek. GEFCO, Suzuki ve MG araçlarının liman taşımacılığını, Vespa, Piaggio, Moto Guzzi, Aprilia, KYMCO, Silence ve Suzuki motosikletlerinin ve Suzuki Deniz Motorlarının serbest ve gümrüklü antrepoda depolanmasını üstlenecek. Buna ek olarak tüm bu ürün gruplarının ve yedek parçaların ulusal dağıtımından sorumlu olacak.

GEFCO ayrıca tüm markalar için ulusal yedek parça dağıtımı, Suzuki ve MG otomobilleri için teslimat öncesi muayene hizmetleri ve Silence elektrikli scooter ve MG elektrikli otomobillerinin dağıtımı için şarj imkanı sağlayacak. GEFCO, Doğan Trend Otomotiv'in ikinci el araç, kiralama ve e-ticaret platformları olan çok markalı SUV modelleri sağlayıcısı suvmarket.com ve SUZUKIsenin.com için de dağıtım ve nakliye hizmeti sağlayacak.

GEFCO Türkiye Genel Müdürü Stefano Pollotti, “Türkiye'de yenilikçi ve çevik bir mobilite ve sürdürülebilirlik oyuncusu olan Doğan Trend Otomotiv'in tedarik zinciri ortağı olmaktan çok memnunuz. Katma değerli çözümlerimiz ve elektrikli araçlar da dahil olmak üzere benzersiz otomotiv lojistik uzmanlığımız, müşterilerimizin tedarik zincirlerini optimize etmelerine ve ana işlerine odaklanmalarına olanak tanıyor.

Doğan Holding Otomotiv Grubu CEO’su Kağan Dağtekin yeni iş birliği hakkında şunları söyledi: “Doğan Trend Otomotiv olarak taşıma operasyonlarının başarılı bir tedarik zinciri için ne kadar önem taşıdığının farkındayız. Bu nedenle söz konusu operasyonların tek elden ve profesyonelce yürütülmesi için, Avrupa lideri GEFCO ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. GEFCO ile yaptığımız bu anlaşma ile gelecekte de önemli projelere imza atacağımıza inancımız tam.”