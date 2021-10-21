GAZELLE NN PANEL VAN TÜRKİYE’DE SATIŞA SUNULDU!

Haziran ayında tamamıyla yenilenerek GAZelle NN Kamyonet olarak satışa sunulan modelimizin 13,5m3 hacimli Panel Van versiyonu Türkiye pazarına sunuldu.

Tekrar tasarlanan GAZELLE NN yeni tasarım motor kaputu, çamurluk, yan dikiz aynaları, tampon, ön ızgara ve LED farlarla daha agresif ve şık bir profile büründü.

Performansı yükselen GAZelle NN’nin motoru daha da güçlendi, Cummins F2.8 motoruyla şimdi tam 170 HP gücünde. Dokunmatik tuşlara sahip ön konsolu, dijital ekranları ve hız sabitleme fonksiyonuyla çok daha teknolojik. Euro 6 emisyon sınıfına sahip olan motor 450 Nm torka sahip yeni 6 ileri vites joystick şanzıman ile daha sessiz ve konforlu bir sürüş keyfi vaad ediyor. Ayrıca sürücü tarafı hava yastığı, ön sis farları ve 270 derece açılır mıknatısla sabitlenen arka kapılar standart olarak sunuluyor.

Gaz Türkiye Genel Müdürü Cengiz Yüksel GAZ’ın artık sadece fiyat avantajı ile değil geniş ürün gamı, tasarım, konfor, performans, kalite ve hizmet seviyesi ile de dikkatleri çekmeye başladığını, yeni GAZelle NN Panel Van’ın daha satışa sunulmadan beğeni kazanarak müşteriler tarafından ön sipariş verildiğini, Euro 6 emisyon sınıfına sahip ürün gamının Panel Van NN ile tamamlandığını ve yılın son 3 ayında artan talebe yetişebilmek için üretim adetlerini artıracaklarını ifade etmiştir.

Üstün özelliklere sahip GAZelle NN Panel Van ve Kamyonetler Türkiye’de Sakarya’da üretiliyor.