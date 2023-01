Garenta: “2022’de araç kiralama gün sayısı yüzde 46 artış gösterdi”

Anadolu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren araç kiralama sektörünün yenilikçi markası Garenta, 2022 yılına ait verilerini açıkladı. 37 ilde, 21’i havalimanı noktası olmak üzere 80 bayi ile hizmet veren Garenta’nın 2022 yılı kiralama gün sayısı bir önceki yıla göre yüzde 46 artış gösterdi.

Otomotiv sektörü için 2022 yılının belirsizliklerin hâkim olduğu bir yıl olarak görülmesine rağmen aynı zamanda hem araç satın alma hem de kısa dönem araç kiralama alanında talebin yüksek olduğu bir yıl olduğunu belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı, “Kısa dönem araç kiralama pazarının büyüklüğünün 7 milyon gün üzeri olduğu kabul ediliyor. Bu ortalamaya göre değerlendirdiğimizde 2022 yılı kiralama gün sayımızdaki yüzde 46 yükseliş, pazar payımızda da belirgin bir artış sağladı.” dedi.

Ekonomi sınıfı araçlar daha çok talep edildi

2022’de araç tedariğindeki sorunların devam ettiğini söyleyen Savcı, “Araç bulunurluğunun kısıtlı olmasına rağmen müşterilerimize sunduğumuz çeşitlilikten taviz vermeden 25 marka ve 100’den fazla model ile yıl boyu gelen tüm talepleri karşıladık. Yüzde 60’ı 0 ve 1 yaş arasındaki araçlardan oluşan geniş filomuzla müşterilerimize Garenta kalitesiyle hizmet verdik. Alım gücüne paralel olarak talep ekonomi sınıfı araçlara kaydı ancak her türlü ihtiyaca yönelik araç gruplarını yıl boyu araç parkımızda bulundurduk. 2022 yılında en çok otomatik şanzımana sahip ekonomi sınıfı araçlar talep gördü. Bu araçlar diğer araçlara göre yüzde 16 oranında daha fazla tercih edildi” şeklinde konuştu.

Ortalama kiralama gün sayısı ve sözleşme gün süreleri yükseldi

Savcı ayrıca, “Özellikle 7 gün ve üzeri kiralamalarda fırsatlar tanıdığımız kampanyalarımız ile Garenta müşterilerine uygun ve ihtiyaca yönelik çözümler sunduk. Böylece ortalama sözleşme sürelerimiz bir önceki yıla göre 0,8 gün uzadı. Yakaladığımız verimlilik sayesinde daha cazip kampanya fırsatlarını müşterilerimize yıl boyu sunma imkânımız oldu” dedi.

Yabancı müşterilerin kiralama talebi yükseldi

Turist sayısındaki artışın araç kiralamaya da yansıdığını belirten Savcı, ‘Sezonsal olarak değişmekle beraber yabancı müşterilerin kiralama oranlarında özellikle yaz aylarında ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Buradaki yıllık talebin ortalama yarısı kadarı Haziran-Eylül ayları arasında gerçekleşiyor. Havaalanı ofislerimize baktığımızda yabancı müşterilerin kiralama gün sayısındaki oranı yüzde 40’ı buluyor. Özellikle turizm sezonundaki ihtiyaçlar için erken rezervasyon seçenekleri ile müşterilerimize uygun şartlarda kiralama seçenekleri sunmaya devam ediyoruz’ dedi.

2023’te müşteri memnuniyetimizi ve verimliliğimizi artırmaya devam edeceğiz

Araç kiralamak isteyen herkese geniş araç parkıyla Garenta deneyimini yaşatmak istediklerinin altını çizen Savcı, ‘2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da müşteri memnuniyeti birinci önceliğimiz olacak. Her ay 5 bin adet üzerinde yaptığımız memnuniyet anketimizle sahanın nabzını tutmaya devam edeceğiz. Mevcut bayilerimizi geliştirme ve büyütmenin yanı sıra dijital yatırımlarımız da hız kesmeden sürecek. Yılın ilk çeyreğinde devreye almayı planladığımız yeni web sitemiz ve mobil uygulamamızla iyileştirilmiş müşteri deneyimini Garenta müşterileri ile buluşturacağız. Operasyonel verimlilik ve doğru planlamanın her zamanki gibi şart olduğu bir yılda müşteri hizmet kalitemizden taviz vermeden ulaştığımız pazar payımızı artırmak 2023 yılında da öncelikli hedeflerimizin en başında yer alıyor. 1 milyona ulaşan ve her geçen gün artan üye sayımız bu yoldaki en büyük motivasyon kaynağımız oluyor’ diyerek sözlerini noktaladı.