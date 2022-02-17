Fuel Guard, yakıt hırsızlarının kabusu olmaya devam ediyor

Eren Teknik Otomotiv markası olan Ful Guard, yakıt hırsızlıklarını yüzde yüz önleyen uygulamaları ile adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Yüzde 100 başarı mümkün mü?

İş dünyasında en ciddi ar-ge yatırımlarında bile yüzde 99’luk garanti verilirken yüzde 1’lik o olasılık bazen yüzde 99’dan daha büyük olabiliyor. Eren Teknik Otomotiv, Fuel Guard’da bu durumu sonlandırarak bir ilke de imza atmış oluyor. Yüzde 100 –yanlış okumuyorsunuz- başarı sağlayan Fuel Guard, sektörde ezber bozmaya devam ediyor.

Fuel Guard, mühendislik projeleri ile ezber bozuyor

Eren Teknik Otomotiv’in markası Fuel Guard, sadece yakıt koruması sağlamakla kalmıyor aynı zamanda mühendislik projeleri ile de partner hizmeti sunuyor.

Yakıt hırsızlığı konusunda yerli ve milli üretim yapan İLK VE TEK FİRMA

Eren Teknik Otomotiv, kendine ait fabrikasında uzman mühendis kadrosu, genç ve dinamik çalışanları ile 7/24 kesintisiz hizmet sunuyor. Türkiye’de yakıt hırsızlığı, yakıt güvenliği alanında yerli ve milli üretim yapan ilk ve tek firma olan Eren Teknik 2022 yılında da yatırımlarına devam edecek.

20 yıl garanti veriyoruz

Fuel Guard markası ile 20 yıl garanti veren Eren Teknik Otomotiv, garanti sürelerinin 2 yıl ile sınırlı olduğu sektörlerde de ezber bozmanın dayanılmaz hafifliğini yaşıyor.

Yüzde 99 müşteri memnuniyeti

Eren Teknik Otomotiv’in bir diğer özelliği de yüzde 99 müşteri memnuniyeti ile sektörde çıtayı yükseltmesi… Eren Teknik Genel Müdürü Doğukan Bulut, “Yüzde 99 müşteri memnuniyeti kolay değil… Bu, 15 yıllık profesyonel çalışmalarımızın ürünü. Şimdi o ciddi ve yoğun mesai harcadığımız çalışmaların meyvelerini yiyoruz” dedi. Eren Teknik Otomotiv markası olan Fuel Guard’ı tercih etmenizde birden fazla neden var.