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Ford’dan kuş pisliklerine karşı sıra dışı boya koruma yöntemi

Covid-19 salgını nedeniyle herkesin evlere kapandığı bu dönemde araçlar da uzun süre park halinde bulundukları yerde kaldı. Bu durum, araçların kuş pisliklerine daha fazla ve uzun süre maruz kalmasına sebep oldu. Ford, araç boyalarının koruyuculuğunu daha uzun süre sürdürmek için yapay kuş pisliklerine dayalı geliştirdikleri testler ile araç sahiplerine yardımcı oluyor.

Ford’dan kuş pisliklerine karşı sıra dışı boya koruma yöntemi

Covid-19 salgını nedeniyle herkesin evlere kapandığı bu dönemde araçlar da uzun süre park halinde bulundukları yerde kaldı. Bu durum, araçların kuş pisliklerine daha fazla ve uzun süre maruz kalmasına sebep oldu. Ford, araç boyalarının koruyuculuğunu daha uzun süre sürdürmek için yapay kuş pisliklerine dayalı geliştirdikleri testler ile araç sahiplerine yardımcı oluyor.

07 Mayıs 2020 Perşembe 14:25
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Ford’dan kuş pisliklerine karşı sıra dışı boya koruma yöntemi

Pek çoğumuz üzerimize kuş pislemesinin şans getireceğine inansak da boyaya ciddi zarar verebileceği için arabamızdaki kuş pisliklerinden hoşlanmayız.

Neyse ki, Ford araçları sadece bu olasılık için test ediliyor, hem de laboratuvarda geliştirilen yapay kuş pisliği yardımıyla…

Bunun için tüm Avrupa’da kuşların farklı beslenmelerini gözeterek farklı asitlik düzeylerini yansıtacak şekilde sentetik kuş pislikleri oluşturuluyor. Numune parçaları, müşterilerin aşırı sıcaklarda araç kullanımlarını yansıtmak için bir fırında 40°C, 50°C ve 60°C'de ısıtılıyor ve kuş pislikleri test panellerine sprey şeklinde uygulanıyor, böylece boya korozyon korumasının sınırları zorlanıyor.

“Kuş pisliği testi”, boya örneklerinin maruz kaldığı zorlu testlerden sadece biri. Paneller, 60°C ve 80°C'de 30 dakika boyunca yaşlandırılmadan önce üzerlerine fosforik asitle karıştırılmış deterjan ve sentetik polen de püskürtülüyor. Bu test, polen ve yapışkan ağaç özsuyu gibi havadaki partiküllere karşı koruma sağlıyor.

Bahar temizliği

İlkbahar ve yaz ayları araçların boyası için özellikle tehlikeli olabilir. Bu sadece etrafta daha fazla kuş bulunmasından kaynaklanmaz. Yoğun güneş ışığı altında yumuşayıp genleşen boya soğuduğunda sıkılaşır ve kuş pisliği gibi kirler yüzeye iyice yapışır. Pisliğin araç üzerinde bırakılması durumunda kalıcı bir hasar oluşabilir ve temizlenmesi için özel işlem gerekebilir.

Araçların parlak koruyucu boyası için kullanılan pigmentleri, reçineleri ve katkı maddelerini incelikle ayarlayan uzmanlar, Ford araçlarına uygulanan kaplamanın bütün hava koşullarında bu tür kirleticilerin etkisine karşı koymak için optimum makyaja sahip olmasını sağlar.

Kuş pisliği bilimi:

Kuş pisliği genellikle siyah ve beyaz renktedir ve tamamı dışkıdan oluşmaz. Beyaz kısım ürik asittir ve idrar yolunda üretilir. Dışkı ise sindirim sisteminde üretilir. İkisi aynı anda salgılanabilir ancak bu o kadar hızlı gerçekleşir ki ikisinin birbirine karışması için yeterli vakit olmaz.

Ford’da uygulanan diğer boya testleri:

Boya örnekleri için yapılan diğer testler arasında, açık hava koşullarını değerlendirmek amacıyla ışık laboratuvarında 6.000 saate (250 gün) kadar kesintisiz ultraviyole ışık uygulaması; sıfırın altındaki sıcaklıklarda dondurma; yüksek nem ve tuz içeren bir haznede zorlu kış yollarına maruz bırakma ve araç servis istasyonunda aşırı yakıt ikmalinden kaynaklı yakıt lekesine tabi tutma gösterilebilir.

Aracınızdaki kuş pisliği nasıl temizlenmeli:

Kuş pisliğini arabada öylece bırakmak hiç iyi bir fikir değil. Bunun için araç sahiplerine tavsiye edilen, aracı düzenli olarak sünger, ılık su ve pH nötr bir şampuan ile yıkamak ve zararsız görünümlü maddeleri boyadan hemen çıkarmaktır. Boyalı yüzeyleri yılda bir veya iki kez cilalamak da yeni son boya katının en zorlu saldırılara dayanmasına ve daha uzun süre parlak kalmasına yardımcı olur.

Ford Otosan Hakkında:

Ford Otosan (Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.), Ford Motor Company ve Koç Holding’in eşit oranda hisse sahibi oldukları halka açık bir şirkettir. 2004 yılından bu yana, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ilk 3 şirketi arasında yer alan Ford Otosan, son 9 yıldır otomotiv sektörü ihracat şampiyonu ve son 5 yıldır Türkiye ihracat şampiyonu olma başarısını göstermektedir. 2019 yılında da 5 kıtada 94 ülkeye yaptığı 5,9 milyar dolar tutarındaki araç ve parça ihracatı ile Türkiye ihracat şampiyonu olmuştur. Kocaeli’deki Gölcük ve Yeniköy Fabrikaları, Eskişehir Fabrikası, İstanbul’daki Sancaktepe Ar-Ge Merkezi ve Yedek Parça Deposu ile 3 ana merkezde faaliyet gösteren Ford Otosan, 11.000’e yakın kişiye istihdam sağlamaktadır. Ford Otosan, Borsa İstanbul’ daki en değerli otomotiv şirketidir. Ford Otosan, 1.389 kişilik Ar-Ge mühendisi kadrosuyla Türkiye’nin otomotiv sektöründeki en büyük ve en yetkin Ar-Ge organizasyonuna sahiptir. Ford’un ağır ticari araçlarının, ilgili dizel motorlarının ve motor sistemlerinin küresel mühendislik merkezi, Ford’un hafif ticari araç tasarım ve mühendisliğinin destek merkezi konumundadır. 1959’da kurulan Ford Otosan, 2019 yılı sonu itibariyle 455 bin ticari araç ve 70 bin adet motor ve 140.000 adet aktarma organı üretim kapasitesi sayesinde Ford Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim merkezi konumundadır. Kocaeli ve Eskişehir Fabrikaları, Ford fabrikaları arasındaki değerlendirmelerde Ford’un “En İyi Araç Üretim Merkezleri” arasında gösterilmektedir.

Son Güncelleme: 07.05.2020 14:29
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