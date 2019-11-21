Ford, uluslararası 2 prestijli ödülü aynı anda kazandı…

Ford, aynı yıl hem Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) hem de 2020 Uluslararası Yılın Pick-up'ı (IPUA) ödülünü iki kere alan ilk üretici oldu.

Ödüllerle ilgili bir değerlendirme yapan Ford Avrupa Ticari Araçlar Genel Müdürü Hans Schep, "Yeni Transit Custom Plug-in Hybrid ve EcoBlue Hybrid modellerimiz doğru zamanda doğru araç olma özelliğini taşıyor, müşterilerimizin maliyetlerini ve emisyonları düşürmeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda ticaret hayatının operasyonel zorlukları ile pratiklikten ve araç yükünden ödün vermeden baş ediyor. Yeni Ford Ranger ise pick-up segmentindeki zerafet, teknoloji ve verimlilik çıtasını bir üst noktaya taşıyor” diye konuştu.

Yeni Ford Transit Custom Plug-In Hybrid (PHEV), Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim üssü olan Ford Otosan Kocaeli Fabrikalarında üretiliyor. Kısa süre önce seri üretime geçen model, Türkiye’de üretilen plug-in hibrit elektrikli ilk ticari araç olma unvanına da sahip bulunuyor.

Ford, 6. kez IVOTY ödülünün kazananı oldu

Yeni Ford Transit Custom Plug-In Hybrid ve Transit Custom EcoBlue Hybrid modelleri, Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen özel bir törende, Avrupa'nın 25 ülkesinden 25 uzman otomotiv gazetecisinin oluşturduğu jürinin oy birliği ile verdiği kararla 2020 Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) ödülünün kazananı oldu. Ford, böylece 6. kez IVOTY ödülüne sahip oldu.

Jüri üyeleri, Ford Transit Custom Hybrid’in yakıt maliyetlerini düşürmeye yardımcı olması, düşük emisyon bölgelerine giriş izni sunması ve emisyonları azaltmak üzere tasarlanan elektrikli güç aktarım mekanizması için övgüler dizdi.

Yeni Ford Transit Custom Plug-In Hybrid, segmentinde bir ilki gerçekleştirerek, 56 km varan sıfır emisyonlu sürüş sunarken, 1.0 litre EcoBoost benzinli motoru menzil uzatıcı olarak kullanıyor ve toplam menzilini 500 km’nin üzerine çıkarıyor.

Transit Custom Plug-In Hybrid’in ön tekerleklerini 13,6 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya tarafından beslenen 92,9 kW gücünde bir elektromotor harekete geçiriyor. Şarj edilebilen 13,6 kWh kapasiteli batarya ile sıfır emisyonlu sürüşe imkân tanıyan gelişmiş şarj edilebilir hibrit mimari ise emisyonların azaltılmasına yardımcı oluyor.

Yeni Ford Ranger, 18 jüri üyesini etkilemeyi başardı

Avrupa'nın 1 numaralı en çok satan pick-up'ı Ford Ranger ise yeni modeliyle 18 Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) jüri üyesini etkilemeyi başardı. Uluslararası Yılın Pick-up'ı (IPUA) unvanını kazanan Yeni Ford Ranger, 2.0 litrelik yeni EcoBlue dizel motoru ve gelişmiş sürücü destek teknolojileri ile jürinin büyük beğenisini kazandı.

Avrupa’nın en çok satan pick-up modeli Ford Ranger yeni 2.0 litre EcoBlue dizel motor ve yeni 10 vitesli otomatik şanzıman seçeneği ile sunuluyor.

Yeni Ford Ranger ayrıca, olası çarpışmaları önleyen veya etkilerini azaltan Yaya Algılama Özelliğine Sahip ‘Çarpışma Önleme Yardımcısı’ ve ‘Akıllı Hız Sistemleri (ISA)’ teknolojileriyle yollara çıkan sınıfının ilk modeli olarak öne çıkıyor. Sistem, bir çarpışma riski algıladığında önce sürücüyü işitsel ve görsel olarak uyarıyor ve sürücünün reaksiyon göstermemesi halinde fren pedalı ve disklerin tepki verme süresini kısaltmak üzere hazırlık yapıyor ve sürücünün hala reaksiyon göstermemesi halinde sistem aracın hızını düşürmek için otomatik olarak fren yapıyor.

Avrupa’nın en çok satan pick-up modelinin en güçlü ve yüksek performanslı versiyonu olan yeni Ford Ranger Raptor ise zorlu arazi kullanımlarını destekleyecek şekildeki tasarımı ve 500 nm tork üreten 213 PS gücündeki motoru ve segmentinin en yüksek su geçiş derinliği ile imkansızın tanımını değiştiriyor.