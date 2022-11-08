Ford Türkiye, Ford Pro ile Ticaretin Geleceğine Yön Veriyor

Türkiye’nin ticari araç lideri Ford Türkiye, her ölçekteki ticari müşteriye üretkenliklerini artırmak ve işletme maliyetlerini düşürmek için çözümler sunmaya odaklı Ford Pro’yu düzenlediği bir basın toplantısıyla tanıttı. Profesyonel ticari araç müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılayacak olan Ford Pro iş modeli insiyatifi, bu kapsamda ticari araçlar için yazılım, şarj, servis ve finansman hizmetlerini bir arada sunuyor. Böylelikle Ford Pro, sürekli açık bir hizmet noktası olarak ticari müşterilerin hem günümüzde hem de gelecekteki verimlilik ve üretkenliklerini daha da artırmalarını desteklemeyi amaçlıyor.

Ford Pro aynı zamanda filolardaki içten yanmalı motorlu araçların elektrikliye geçişini de kolaylaştırıyor. Bu kapsamda karma filolardaki akıllı telematik yazılımları, şarj yönetim yazılımını, donanım ve hizmetlerle kusursuz bir şekilde de eşleştiriyor ve böylelikle karma filoların kesintisiz çalışmasını sağlıyor.

Ford Pro bütünsel bir müşteri deneyimi sunacak

Ford Pro’nun Türkiye lansmanında konuşan Ford Türkiye İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, Ford Türkiye olarak ‘Geleceği Bugünden Yaşa’ diyerek yola çıktıklarının altını çizerek; “Ford Türkiye olarak yer aldığımız her segmentasyonda en iyiyi hedefliyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Gerek ülkemizde gerekse uluslararası arenada ortaya koyduğumuz üretim gücümüzü, sürekli geliştirdiğimiz hizmet ağımızla optimum seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda bütünsel bir müşteri deneyimi inisiyatifi olan Ford Pro iş modelimizi de ülkemiz tüketicisine sunmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ticari araç pazarında sahip olduğumuz liderliğimiz, Ford Pro ile ticari araç segmentinin geçirdiği bu dönüşüm sürecinde daha da pekişecek. Bağlantılı teknolojilere ve kullanıcı odaklı tasarımlara sahip olan yeni nesil araçlarımız da, Ford Pro Hizmetlerinin gerçekleşmesi aşamasında önemli bir itici güç olacak. Ticari araç profesyonellerinin daha tasarruflu ve daha üretken iş yapış biçimine ulaşması yolunda Ford Pro etkisini net biçimde görebilecekler” ifadelerini kullandı.

Tek noktadan tam entegre ve dijital öncelikli çözümler

Ford Pro, araçlara ek olarak şarj, yazılım, finansman ve servis gibi tam entegre ve dijital öncelikli çözümleri tek noktadan sunuyor. Bu ürün ve hizmetler şunları kapsıyor:

Ford Pro Araçlar

Ford Pro, hemen her işletmenin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen ticari araçlar için çözümler sunuyor. Bu araçlardan biri olan E-Transit de Ford’un sürekli ticari araç inovasyonunun en yeni örneği olarak ön plana çıkıyor.

Ford Pro Şarj

Ford Pro, evde, halka açık noktalarda ve iş yerinde şarj için entegre ve uçtan uca çözümlerle müşterilerin elektrikli araçlara sorunsuz bir şekilde geçebilmesini sağlayacak.

Ford Pro Yazılım

Ford Pro bu yazılımla, Ford veya Ford dışı araçlara sahip filoları bütünsel bir yaklaşımla yönetmek, çalışma süresini artırmak ve maliyetleri düşürmek için benzinli, dizel ve elektrikli araçları birbirine bağlayan iş üretkenliği sağlayan bir model sunuyor.

Ford Pro Servis

Ford Pro servis ticari araç müşterilerinin araçlarıyla işlerini her zaman yapabiliyor olmalarını hedefleyen yeni bir servis anlayışıdır. Yerinde servis araçları, uzatılmış/düzenlenen servis çalışma saatleri, akıllı bakım ve servis yönlendirmeleri gibi birçok yeni yaklaşımı devreye almayı hedeflemektedir.

Ford Pro Finansman

Ofis tarafında olabildiğince sorunsuz yönetim için sadeleştirilmiş finansman ve faturalama çözümleri ile paket çözümler. Araç, servis, yazılım ve şarj konularında tüm ihtiyaç duyulan finansal çözümleri, basitleştirilmiş finans ve faturalama çözümleri ile sürtünmesiz bir şekilde sunmayı hedeflemektedir.

Ford Pro vizyonunun en yakın durağı: Ford E-Transit

Ticari araç profesyonellerinin işlerini maksimum seviyede kolaylaştırmayı hedefleyen Ford Pro, Ford’un yenilikçi ürün gamıyla kullanıcılarına en işlevsel çözümleri sunmayı da görev biliyor.Ford’un yenilikçi ürün gamının en yeni ticari üyesi Ford E-Transit, lansmanda ilgi odağı oldu. Ford E-Transit, 68 kWh kullanabilir batarya kapasitesinin yanı sıra, WLTP ile 315 km'ye varan menziliyle günlük ortalama sürüşlerinin 3 katı mesafeyi vadediyor. E-Transit, daha düşük bakım giderleri sayesinde de servis maliyetlerinde dizel modellere göre yaklaşık yüzde 40 daha fazla tasarruf sağlıyor. Hem AC hem de DC Hızlı şarj özelliğine sahip E-Transit, yaklaşık 8,2 saatte yüzde 100 şarj olabiliyor, 115 kW DC Hızlı şarj özelliği ile de 34 dakika içinde yüzde 15’ten yüzde 80’e kadar şarj gerçekleştirebiliyor.

Ford'un Avrupa'da hafif ticari araçlar için ilk kez sunduğu 'Pro Power Onboard' özelliği ilk tam elektrikli E-Transit'i 2.3 kw'a kadar bir mobil jeneratöre dönüştürüyor. Böylece, müşterilerin iş mekanlarında ve sürüş esnasında araç gereçlerini kullanmaya devam etmelerine ve şarj etmelerine yardımcı oluyor. Taşıma kapasitesinden ödün vermeyen E-Transit, van modelleri için 1.616 kg ve kamyonet modelleri için 1.967 kg'a varan yük kapasitesi sunmaya devam ediyor. Maksimum 198 kW (269PS) ve 430 Nm tork güç sunan elektrikli motoru ile E-Transit, Avrupa’da satışa sunulan en güçlü tam elektrikli ticari araç unvanıyla öne çıkıyor.