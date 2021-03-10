Ford Trucks’tan stratejik Belçika hamlesi

Ağır ticari sektöründe gerek mühendislik tecrübesi gerekse de 60 yıllık mirası ile öne çıkan Ford Trucks, dünya çapında büyümesine Portekiz, İspanya ve İtalya’da arka arkaya gerçekleştirdiği açılışların ardından Belçika ile devam ediyor.

Ford Otosan mühendislerinin sıfırdan geliştirerek ürettiği “2019 Uluslararası Yılın Kamyonu” (ITOY) ödüllü F-MAX ile Avrupa’dan yoğun talep alan Ford Trucks, Batı Avrupa yayılım planlarında stratejik öneme sahip Belçika pazarına Herman Noyens Trucks NV iş birliği ile giriş yapacak.

Turfan: “Uluslararası pazarlarda hız kesmeden büyümeye devam ediyoruz”

Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, Ford Trucks’ın uluslararası büyüme yolculuğundaki bu önemli gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

“Orta ve Doğu Avrupa'daki genişlememizi 2018'de tamamlamıştık. Batı Avrupa'daki yapılanmamıza ise 2019’da İspanya, Portekiz ve İtalya'daki distribütörlerimizi atayarak başladık. Pandeminin getirdiği olağanüstü koşullara rağmen planlarımızı değiştirmeden Batı Avrupa’da güçlü büyüme hedeflerimizi koruyoruz. Bu kapsamda Belçika pazarına giriş yapmak bizim için kritik önem taşıyor. Ford ile ilişkisi 25 yıla dayanan Belçika’nın köklü kurumlarından Herman Noyens Trucks NV iş birliği ile yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki, en verimli taşıma çözümleri ile değer yaratma vizyonumuz doğrultusunda Belçika’da kısa zamanda %5 pazar payına ulaşacağız.”

Avrupa'nın Ford Trucks’ın ana ihracat pazarı olduğunu ve Belçika’nın buradaki büyüme planlarında kilit bir role sahip olduğunu vurgulayan Turfan, “ Gerek Batı Avrupa’nın kalbinde yer alan stratejik konumu gerekse Antwerp Limanı gibi uluslararası taşımacılıkta önemli noktalarından birine sahip olması ile Belçika lojistik faaliyetler açısından çok önemli bir pazar. Bu ülkede faaliyet göstermemiz küresel büyüme planlarımız kapsamında kritik bir adım. Ford Trucks olarak, Avrupa’daki büyüme planlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz, sırada Almanya, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg var” dedi.