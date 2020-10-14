Ford Trucks’tan kışa hazırlık için birbirinden avantajlı kampanyalar
Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, aracının kışa hazırlıklı girmesini isteyen müşterileri için birbirinden avantajlı kampanyaları sunmaya devam ediyor.
‘Her yükte birlikte’ diyen Ford Trucks, 13 Ekim – 31 Aralık tarihleri arasında tüm modeller için geçerli olan ‘’Kış Kampanyaları”nı devreye alırken kampanya kapsamında müşteriler, araçlarının AdBlue, Antifriz ve silecek lastiklerini avantajlı fiyatlarla değiştirme fırsatına sahip oluyor.
Şanzıman ve diferansiyel kampanyası ile %50’ye varan indirimler sunuluyor
Buna ek olarak Ford Trucks, 1 Kasım – 31 Aralık tarihleri arasında müşterilerine şanzıman için belirli orijinal yedek parçalarda % 50’ye varan indirim kampanyası sunuyor. Aynı zamanda, 13 Ekim – 31 Aralık tarihleri arasında Ford Trucks inşaat serisi araçlarına yönelik diferansiyel kampanyası kapsamında, Ford Trucks 4142D ve 3542D araçlara özel belirli diferansiyel parçalarında %50’ye varan indirim fırsatı bulunuyor.
Ford Trucks’ın Satış Sonrası Kampanyaları 2020 sonuna kadar devam ediyor
Ford Trucks, yeni kampanyalarının yanı sıra 2020 başından bu yana devreye aldığı satış sonrası kampanyalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda; garanti süresi dolmuş tüm araçlara özel ‘Ekoservis Kampanyası’, yol serisi ve inşaat serisi araçlara özel ‘Baskı Balata Kampanyası’, çekici serisi ve yol serisi araçlara özel ‘Fren Disk ve Balata Kampanyaları’nı sunuyor. Ford Trucks, 1846T ve E6 serisi araçlara özel ise ‘Motor Revizyon Kampanyası’ devam ediyor.
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