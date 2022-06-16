Ford Trucks’ın Özel Araç Merkezi açıldı

Türkiye otomotiv sanayisinin öncü gücü Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası Ford Trucks, Eskişehir Fabrikası’ndaki Özel Araç Merkezi ile müşterilerinin özel ve kişiselleştirilmiş araç taleplerine yanıt verecek. Ford Trucks’ın Eskişehir Fabrikası’nın içinde kurulan Özel Araç Merkezi’nde ağır vasıta kullanıcılarının talepleri çok hızlı, esnek ve en yüksek kalitede karşılanırken müşteriye özel kişisel opsiyonlu araçlar da tasarlanıp üretilebilecek.

En verimli taşıma çözümleri ile değer yaratmak vizyonuyla hareket eden Ford Trucks, müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla varoluş amacını “Müşterilerini önemseyen ve işlerini geliştiren yol arkadaşı olmak” olarak tanımlıyor. Ve bu doğrultuda attığı adımların en önemlilerinden birisi olan Özel Araç Merkezi’nde hattan çıkan araçlar, müşterilerin iş alanındaki ihtiyaçlarına uygun şekilde özelleştirilebilecek. Bu merkezde sadece donanımsal değil yazılımsal uygulamalar da özelleştirilebilirken talep doğrultusunda araçlar yeni akıllı uygulamalar ve yazılımlar gibi özel teknolojilerle donatılabilecek.

Müşterinin hayal ettiği ve ihtiyaç duyduğu özel araçlar üretilecek

Müşterilerin ve bayilerin hızlı ve acil taleplerinin konvansiyonel yöntemler ve geleneksel seri üretim dışında daha esnek bir yapı gerektirdiğini fark eden Ford Trucks, 2 fazdan oluşan plan ile Özel Araç Merkezi’ni geliştirdi.

Ford Trucks, müşteri talepleri doğrultusunda yapılan modifikasyonların, üretim hatları yerine özel araç merkezinde yapılması ile başlayacak birinci fazda, önce stoktaki araçların müşteri taleplerine göre modifiye edilmesi kabiliyetini kazandırarak yola çıkacak.

İkinci fazda ise, üstyapı uygulamalarına uygun araç üretilmesi başta olmak üzere, teknolojik yetkinliklerin daha da geliştirilmesiyle, pazarın talep ettiği yeni niş ürünler, kişiselleştirilmiş lüks paket talepleri, araç giydirme gibi müşterinin hayal ettiği ve ihtiyaç duyduğu araçları üretebilmeyi ve dolayısıyla, stoktaki araçları hızla dönüştürme kabiliyeti ile belirli siparişler için araç teslim sürelerini iyileştirmeyi hedefliyor.

Böylece Özel Araç Merkezi ile farklı üstyapı taleplerine uygun çözümler üretirken, standart tasarımda olmayan hızlı revizyonları fabrika çıkışlı olarak teslim edebiliyor hale gelecek.

Ford Trucks, fabrikasında sıfır emisyonlu geleceğin araçlarını üretirken, Özel Araç Merkezi’nin getirdiği güç ile global pazarın farklı ve konvasiyonel üretim teknikleriyle üretilmesi zor taleplerini karşılayarak AB ve Türkiye pazarlarında rekabet avantajını güçlendirecek.