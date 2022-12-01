Ford Trucks, Avrupa açılımına Arnavutluk ile devam ediyor

Ağır ticari araç sektöründe gerek mühendislik tecrübesi gerekse de 60 yıllık mirası ile öne çıkan Ford Otosan’ın global markası Ford Trucks, dünya çapındaki büyümesine Avrupa’nın en büyük pazarları Almanya, Fransa ve son olarak Avusturya’da gerçekleştirdiği açılışların ardından, Balkanların önemli pazarlarından Arnavutluk ile devam ediyor.

Ford Otosan mühendislerinin sıfırdan geliştirerek ürettiği “2019 Uluslararası Yılın Kamyonu” (ITOY) ödüllü F-MAX ile Avrupa’dan yoğun talep alan Ford Trucks, Arnavutluk pazarına Albanian Motor Company iş birliği ile giriş yapacak. Ford Trucks Albania çatısı altında, Ford Trucks markası Arnavut müşterilere hizmet edecek.

Ford ile ilişkisi uzun yıllara dayanan Albanian Motor Company arasındaki iş birliği bir açılışla duyurulurken, etkinliğe Amerika Tiran Büyükelçi Yardımcısı Demian Smith de katıldı.

Açılışta konuşan Ford Trucks Orta ve Doğu Avrupa Bölgeler Lideri Selim Yazıcı, “Arnavutluk’un önde gelen, deneyimli kuruluşlarından Albanian Motor Company ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İnanıyoruz ki bu iş birliği sayesinde Arnavutluk’taki müşterilerimize mümkün olan en iyi şekilde hizmet sunacağız. Balkanlarda ve Avrupa’nın tamamında kalıcı, güçlü büyüme hedefimizi hız kesmeden gerçekleştiriyoruz. Üretim gücümüz, mühendislik kabiliyetlerimiz ve bir üst seviyeye taşıdığımız tasarım, teknoloji ve araç geliştirme becerilerimiz sayesinde Türkiye’de ürettiğimiz ağır ticari araçları 40’ı aşkın ülkeye ihraç ediyoruz.” dedi.

Uluslararası pazarlarda pandemiye rağmen hız kesmeden büyümeye devam ediyor

Ford Trucks, 60 yılı aşkın süredir ağır ticari araç sektöründe yenilikçi ürün ve hizmetleri tasarlamaya devam ediyor. “Müşterilerini önemseyen ve işlerini geliştiren yol arkadaşı olmak” vizyonuyla hareket eden Ford Trucks, pandemiye rağmen uluslararası büyüme planlarında kilit önem taşıyan pazarlarda ardı ardına açılışlar yaparak önemli adımlar atıyor.

Güçlü enerji, turizm ve tarım sektörleri ile dikkat çeken Arnavutluk; Balkanların en batısında, İtalya’nın en işlek limanlarından olan Bari limanın tam karşısında yer alan stratejik konumuyla ve her geçen yıl büyüme trendi gösteren otomotiv endüstrisi ile öne çıkıyor.

Ford Trucks, Avrupa'da geleceğin sürdürülebilir ulaşım teknolojilerine öncülük etmeyi hedefliyor

60 yılı aşkın süredir ağır ticari sektöründe “En verimli taşıma çözümleri ile değer yaratmak” vizyonu ile hizmet veren Ford Trucks, %100 elektrikli kamyonunu ve Ford Otosan’ın mühendislik yetenekleri, teknoloji üretimi ve Ar-Ge gücü ile geliştirdiği bağlantılı ve otonom sürüş teknolojilerini geçtiğimiz aylarda Hannover’de düzenlenen Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda (IAA) tanıttı. Bağlantılı ve yenilikçi teknolojilere sahip %100 elektrikli kamyon; Ford Otosan’ın uzun dönem sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, ağır ticari araçlarda 2040’ta sıfır emisyon hedefine yönelik dev bir adım niteliği taşıyor. Ayrıca Ford Trucks’ın 2030 yılında Avrupa’ya satışlarının yarısının sıfır emisyonlu olması hedefinin gerçekleşmesinde büyük rol oynuyor.