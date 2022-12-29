Ford Sürüş Akademisi 5. Kez Gerçekleşti: Şampiyon Pilotlar Gençleri Güvenli Sürüş Konusunda Bilinçlendirdi

Ford Motor Company tarafından ilk olarak Amerika’da geliştirilen ve 2003 yılından bu yana 18-24 yaş arası genç sürücüleri güvenli sürüş teknikleri konusunda bilinçlendirmek amacıyla yürütülen sosyal sorumluluk projesi ‘Ford Sürüş Akademisi – Driving Skills For Life’ iki yıllık pandemi molasının ardından 5’inci kez Türkiye’de gerçekleştirildi.

Gençleri yollara hazırlamak açısından son derece önemli olan bu kurumsal sosyal sorumluluk projesi bu yıl 27-28 Aralık tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre merkezi otopark alanında yapıldı. Ford Sürüş Akademisi, motorsporlarında sayısız Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarına imza atan Castrol Ford Team Türkiye’nin Takım Direktörü Serdar Bostancı ve takımın koçu Murat Bostancı’nın yönetiminde ücretsiz olarak gerçekleşti. Deneyimli pilotlar ve uzman isimler sürüş tecrübelerini ve bilgilerini genç sürücülerle paylaştı. 4 aşamadan oluşan programda eğitimlerle genç sürücüler, sürüş güvenliği konusunda bilinçlendive sürüş kabiliyetlerini geliştirdi.

Genç sürücüler; direksiyon başında telefonla konuşma, SMS atma veya fotoğraf çekme gibi dikkat dağıtıcı davranışların, alkollü araç kullanımının potansiyel tehlikelerini simülasyon gözlükleri ile deneyimleyerek öğrendi.

Ayrıca direksiyon hakimiyeti, hız ve mesafe yönetimi gibi güvenli sürüş teknikleri hem teorik hem de uygulamalı olarak aktarıldı. Böylece genç sürücülerin trafikte daha güvenli seyahat etmesi amaçlandı.

Eğitim sonrası katılım gösteren öğrencilere ‘Ford Sürüş Akademisi’ sertifikası verildi.