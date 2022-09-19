Ford Otosan, Türkiye’nin elektrik dönüşümüne ilklerle damgasını vurmaya devam ediyor

Ford Otosan’ın global markası Ford Trucks, Türkiye’de geliştirilen ve üretilen ilk %100 elektrikli ağır ticari aracı ve Generation F hareketi ile sıfır karbon emisyonlu, bağlantılı, otonom teknolojilerle fuara damgasını vurdu. Ford Otosan’ın sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, Ford Trucks 2030 yılında Avrupa satışlarının %50’sini sıfır emisyonlu araçlardan sağlamayı, 2040’da ise tüm operasyonlarında sattığı araçların tamamının sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor.

Avrupa’nın ticari araç üretim lideri, Türkiye’de geliştirilen ve üretilen ilk %100 elektrikli ağır ticari aracını 2022 Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda (IAA) dünyaya tanıttı. Ford Otosan’ın segmentinde ilk PHEV (Plug-in Hibrit) ticari araçların üretimiyle başlayan elektriklenme serüveni, Avrupa’nın en güçlü tam elektrikli ticari aracı E-Transit'in 2022 yılında hattan inmesi ile devam etti. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan E-Transit Custom ise önümüzdeki yıl Kocaeli’nde üretilmeye başlanacak. Efsane Transit’in elektriklenmesinin ardından, tasarımından test süreçlerine kadar tamamen Ford Otosan mühendislerinin geliştirdiği ve Türkiye’de üretilen ilk %100 elektrikli ağır ticari araç ile Ford Otosan, hafif ve orta ticarinin ardından ağır ticaride de yeni nesil elektrikli araç geliştiren ve üreten dünyanın sayılı otomotiv markaları arasına adını yazdırdı.

Bağlantılı ve yenilikçi teknolojilere sahip %100 elektrikli kamyon; Ford Otosan’ın uzun dönem sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, ağır ticari araçlarda 2040’ta sıfır emisyon hedefine yönelik dev bir adım niteliği taşıyor. Ayrıca Ford Trucks’ın 2030 yılında Avrupa’ya satışlarının yarısının sıfır emisyonlu olması hedefinin gerçekleşmesinde büyük rol oynuyor.

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt: “Binek araçlardan ağır ticari araçlara kadar tüm otomotiv endüstrisinde elektrifikasyonda her yönüyle global bir oyuncu konumundayız”

Ford Otosan’ın Türkiye'nin sadece en büyük otomotiv şirketlerinden biri değil; otomotivde teknolojik dönüşümün de öncüsü olduğuna dikkat çeken Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, bugün binek araçlardan ağır ticariye kadar geniş bir yelpazede elektrikli dönüşümün dünya çapında önemli oyuncuları arasında yer aldıklarını belirtti. Bu yıl Temmuz ayında Romanya’daki Ford Craiova fabrikasını satın alarak şirketin üretim operasyonlarını binek araçları kapsayacak şekilde genişlettiklerini belirten Özyurt, Türkiye’deki elektriklenme yolculuğunu Romanya’da da devam ettireceğini sözlerine ekledi. Özyurt şu değerlendirmelerde bulundu: “Otomotiv endüstrisinde, Paris İklim Anlaşması, AB Yeşil Mutabakatı ve ACEA gibi anlaşmalara paralel şekilde sıfır emisyonlu araçlar başta olmak üzere bağlantılı, otonom teknolojiler için uzun süredir var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız bizi hep daha ileriye taşıyor ve tüm segmentlerde elektrikli dönüşüme liderlik ediyoruz. Türkiye’nin en gelişmiş Ar-Ge merkezi ve en yetkin mühendisleri ile geçmişten beri pek çok ilke imza attık. Bugün %100 elektrikli kamyonumuz ile yine bir ilki başarmanın ve inovatif teknolojilerimizi sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz.”

Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan: “Generation F teknolojik dönüşüm hareketinin ürünü %100 elektrikli kamyonumuz ve yenilikçi teknolojilerimizle karşınızdayız!”

Türkiye’de üretilecek %100 elektrikli ağır ticari aracı ve geleceğin bağlantılı, otonom sürüş teknolojilerine yönelik ileri teknoloji hamleleri ile global yolculuklarını hız kesmeden sürdürdüklerini aktaran Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, şu anda 43 ülkede olduklarını 2024’te ise 50 ülkeye ulaşmayı planladıklarını belirtti. Turfan “Bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz elektrikli kamyonumuz ile sadece geleceğin ağır ticari endüstrisine yönelik vizyonumuzu değil, tasarım ve teknoloji anlamındaki lider konumumuzu da sizlerle paylaşıyoruz. Bugün yerli motor, şanzıman ve aks ile bir aracın tüm aktarma organlarını geliştiren ve üreten sayılı markalardan biriyiz. Generation F adı altında başlattığımız sıfır emisyonlu, bağlantılı ve otonom teknolojileri kapsayan dönüşüm için mevcut gücümüzden destek ve ilham alarak ilerliyoruz. 2030’da Avrupa’daki satışlarımızın yarısının sıfır emisyonlu araçlardan sağlamayı 2040’ta tüm operasyonlarımızda portföyümüzün sıfır karbon emisyonlu araçlardan oluşmasını hedefliyoruz. Bu hedefimize ulaşmak için de bugün ürün geliştirme ve mühendislik yetkinliklerimizin sonucu olan Ford Trucks’ın ilk elektrikli kamyonu ile karşınızdayız.” dedi.

Ford Trucks’ın 2022 Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda (IAA) sunduğu ürün ve teknolojiler, markanın gelecek vizyonuna ve global yayılımına hizmet edecek.

60 yılı aşkın süredir ağır ticari sektöründe “En verimli taşıma çözümleri ile değer yaratmak” vizyonu ile hizmet veren Ford Trucks, bugün 2022 Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda (IAA) lansmanını gerçekleştirdiği %100 elektrikli kamyonun yanı sıra; Ford Otosan’ın mühendislik yetenekleri, teknoloji üretimi ve Ar-Ge gücü ile geliştirdiği bağlantılı ve otonom sürüş teknolojilerini de ziyaretçilerle buluşturdu.

“Müşterilerini önemseyen ve işlerini geliştiren yol arkadaşı olmak” amacıyla ağır ticari araçlarda Generation F hareketi altında sıfır emisyonlu, bağlantılı ve otonom teknolojilerle büyük bir dönüşüm başlatan Ford Trucks, yeni nesil kamyonu gelecekte de müşterilerinin yanında olacak. Eskişehir’de üretilen ve ConnecTruck teknolojisi sayesinde üst düzey bağlanabilirlik özellikleriyle de öne çıkan yeni nesil araçlar, toplam sahip olma maliyeti açısından da yaratacağı fayda ile markayı rekabette üst seviyelere taşıyacak.

Otonom sürüşe giden yolda geçmişten beri önemli çalışmalara imza atan Ford Trucks, fuarda ayrıca “Seviye 4 Otoyol Pilotu” ve “Otonom Geri Park Etme” gibi teknolojilerini katılımcılarla buluşturdu. Fuar konukları aynı zamanda “Uzaktan Araç Kontrol” teknolojisi ile 2.000 km uzakta oldukları Eskişehir’deki F-MAX’i kullanma deneyimi yaşadılar.

Yeni nesil kamyon; enerji, bakım ve toplam sahip olma maliyetlerinde pek çok avantaj sunuyor.

Ford Trucks’ın %100 elektrikli, sessiz ve mükemmel manevra kabiliyetine sahip yeni nesil kamyonu, içten yanmalı motorlu araçlarla karşılaştırıldığında, aylık enerji tüketim maliyeti açısından pek çok avantaj yaratıyor. Örneğin müşterinin harcayacağı enerji maliyetleri bugünün koşullarına göre yarı yarıya kadar düşebiliyor. Benzer avantaj, bakım maliyetlerinde de görülecek. Hareketli ve bakım gerektiren parça sayısı elektrikli araçta çok daha az olduğu için, bakım maliyetlerinin 3’te 2 oranında düşmesi bekleniyor. Aynı zamanda Avrupa ülkelerinde devrede olan teşviklerle birlikte, sahip olma maliyeti daha da iyileşmiş olacak. Bu teşvikler hesaba katılamadığı durumda dahi, Ford Trucks’ın elektrikli kamyonu 4 yıllık sürede dizel araçlara göre daha düşük toplam sahip olma maliyeti sunacak.

Ford Otosan’ın üreteceği diğer ticari araçlar da Hannover’de tanıtıldı.

IAA Ticari Araç Fuarı’nda Ford’un E-Transit'ten sonra ikinci elektrikli ticari aracı olan E-Transit Custom da ziyaretçilerle buluştu. Transit Custom’un seri üretimi 2023 yılında Ford Otosan’ın Kocaeli’ndeki Yeniköy Fabrikasında başlayacak. Ford Otosan 2021 yılında Kocaeli Fabrikalarında yeni nesil elektrikli ve bağlantılı araçlar için 2 milyar Avro yatırım yapacağını açıklamıştı. E-Transit Custom üretimi bu yatırım kapsamında hayata geçiriliyor. Ford Otosan hem Kocaeli yatırımı hem de Romanya Craiova fabrikasını bu yıl bünyesine katması ile birlikte 900.000 araçlık kapasitesi ile Avrupa’nın en büyük otomotiv üreticilerinden biri haline geliyor. Bu süreçte şirket 2 ülkede 4 fabrikası ile Transit, E-Transit, yeni nesil 1 ton Transit Custom ve E-Transit Custom, yeni Transit Courier ve tam elektrikli versiyonu, Ford Puma ve yeni tam elektrikli versiyonunun yanı sıra Ford Trucks kamyonları ve %100 elektrikli Ford Trucks kamyonunu ve E-Motosiklet Rakun’u üretecek.