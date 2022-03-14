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Ford Otosan Operasyonlarını Yurt Dışına Genişletiyor

Türk otomotiv sanayinin öncü şirketi Ford Otosan, Ford’un Romanya’daki Craiova fabrikasını bünyesine katmak üzere Ford ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Avrupa’nın en büyük ticari araç üssünün sahibi Ford Otosan, bu anlaşma ile uluslararası bir üretim şirketi haline gelirken, üretim kapasitesini 900 bin aracın üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Otovitrin 14.03.2022, 11:30
Ford Otosan Operasyonlarını Yurt Dışına Genişletiyor

Türkiye’nin ihracat şampiyonu Ford Otosan geçtiğimiz yıl otomotiv sanayinin elektrikli dönüşümüne liderlik etme misyonuyla, Kocaeli’de elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerinin hayata geçirileceği, 20,5 milyar TL’lik yeni yatırımını da açıklamış, bu kapsamda 210 bin araçlık yeni kapasite ekleyeceğini belirtmişti.

Ford Otosan Craiova fabrikasında tasarımını ve mühendisliğini kendisinin yaptığı Yeni Nesil Courier aracını ve tam elektrikli versiyonunu üretecek. Ayrıca, hali hazırda Craiova’da üretilen Ford Puma ve Ford Puma’nın yeni tam elektrikli versiyonunu ve 1.0 lt benzinli EcoBoost motorların üretimini gerçekleştirecek. 

Avrupa’nın ticari araç üretim lideri ve Türkiye’nin ihracat şampiyonu Ford Otosan, şirketin büyümesinde stratejik bir hamle yaparak Ford’un Craiova fabrikasını 575 milyon avro işlem bedeli ile satın almak üzere anlaşma imzaladı. Ayrıca tesisin gelecekteki kapasite kullanım oranı dikkate alarak en fazla 140 milyon avroya kadar ilave ödeme yapılması konusunda taraflar anlaşmaya vardılar. 

Ford Otosan’ın yurt dışı operasyonlara açılmasını sağlayacak bu anlaşma ile Ford’un Craiova’da yer alan araç üretim ve motor üretim tesislerinin sahipliği Ford Otosan’a geçecek. Tasarımını ve mühendisliğini Ford Otosan’ın üstlendiği yeni nesil Transit Courier’nin van ve kombi versiyonları 2023 senesi itibariyle ve bunların tam elektrikli versiyonları 2024 senesi itibariyle Cravoiva’da üretilecek ve piyasaya sunulacak. Ayrıca Craiova’da üretilmekte olan, Avrupa’nın 2021’de en çok satan binek aracı Ford Puma’yı, 2024 senesi itibariyle devreye alınacak Ford Puma’nın yeni tam elektrikli versiyonunu ve 1.0 litre EcoBoost motorlarının üretimini de Ford Otosan üstlenecek.

Ford Otosan geçtiğimiz yıl açıkladığı yatırım ile Kocaeli fabrikalarının kapasitesini 650 bin araca çıkaracağını açıklamıştı. Craiova fabrikasının 250 bin araçlık kurulu kapasitesinin de eklenmesi ile şirketin toplam yıllık üretim kapasitesi 900 bin aracın üzerine çıkarken, çalışan sayısı da 20 bini geçecek. Anlaşmanın tamamlanması ile Ford Otosan 2 ülkede 4 fabrikası ile Transit, E-Transit, yeni nesil 1 ton Transit Custom ve tam elektrikli versiyonu, yeni Transit Courier, ve yeni Transit Courier tam elektrikli versiyonu, Ford Puma ve yeni Ford Puma tam elektrikli araçlarının yanı sıra Ford Trucks markalı araçları ve Rakun’u üretecek.

Otomotiv endüstrisinde bir başarı hikayesi

Koç Topluluğu ve Ford Motor Company arasındaki yüz yıla yaklaşan köklü ortaklığa dikkat çeken Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley; “Ford Otosan global otomotiv endüstrisinin en başarılı ve köklü ortak girişimlerinden biri. Koç Holding ile ortak girişimimiz Ford Otosan’daki stratejik ortaklığımızı genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Craoiva’daki başarılı operasyonumuzun, Ford Otosan’ın özellikle ticari araçlar ve elektrikli araçlarda elde ettiği uzmanlık ve deneyim ile daha da yüksek başarı seviyelerine ulaşacağına inanıyorum.” diye konuştu.

Ford Otosan çalışanlarının üstün gayretleri ile hayata geçirdikleri başarıların bugün açıklanan anlaşmada büyük payı olduğunun altını çizen  Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ise, "Türkiye’nin ihracat şampiyonu ve Türkiye otomotiv endüstrisinin lokomotif şirketi Ford Otosan olarak Türkiye otomotiv sanayisinin elektrikli dönüşümüne liderlik edecek, ülkemizdeki en büyük özel sektör yatırımlarından birini geçtiğimiz sene açıklamış ve Kocaeli operasyonlarımızı 650 bin araçlık kapasiteye ulaştıracağımızı söylemiştik. Bugün şirketimiz için bir ilke imza atarak, global üretim operasyonlarımızı başlatıyor ve bir hayalimizi daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca, ülkemizi uluslararası bir coğrafyada da gururla temsil edecek olmanın heyecanı içindeyiz. 60 yılı aşkın süredir çalışma arkadaşlarımızla ilmek ilmek işlediğimiz Ford Otosan, Türkiye’nin en değerli halka açık şirketlerinden biri. Ford Otosan’ın esnek, verimli ve yüksek kalitedeki üretim konusundaki başarısının bir kanıtı olan bu anlaşmayla gelen yurt dışı üretim sorumluluğu, Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim üssü unvanımızı da pekiştirecek " dedi.

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