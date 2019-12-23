Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
111946
ALTIN
283.458
DOLAR
5.9435
STERLİN
7.6919
EURO
6.5872

Ford Otosan, hizmet ihracatıyla da lider

Türkiye’nin ihracat lideri Ford Otosan, Hizmet İhracatçıları Birliği’nin (HİB) düzenlediği “Hizmet İhracatı” araştırmasında “Mimari, Mühendislik, Bilimsel ve Diğer Teknik Hizmetler” kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Ford Otosan, 2018 yılında gerçekleştirdiği 68 milyon 604 bin dolarlık mühendislik ihracatı ile liderliği elinden bırakmadı.

Ford Otosan, hizmet ihracatıyla da lider

Türkiye’nin ihracat lideri Ford Otosan, Hizmet İhracatçıları Birliği’nin (HİB) düzenlediği “Hizmet İhracatı” araştırmasında “Mimari, Mühendislik, Bilimsel ve Diğer Teknik Hizmetler” kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Ford Otosan, 2018 yılında gerçekleştirdiği 68 milyon 604 bin dolarlık mühendislik ihracatı ile liderliği elinden bırakmadı.

23 Aralık 2019 Pazartesi 18:07
1237 Okunma
Ford Otosan, hizmet ihracatıyla da lider

Türkiye otomotiv sektörünün öncü şirketi Ford Otosan, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından düzenlenen “Hizmet İhracatı” araştırmasında, 2018 yılında gerçekleştirdiği 68 milyon doları aşkın mühendislik ihracatıyla Türkiye’nin lider kuruluşu seçildi. Global pazarlar için rekabetçi ürünler tasarlayıp geliştiren Ford Otosan 2010 yılından bu yana toplam 646 milyon ABD dolarlık mühendislik ihracatı gerçekleştirdi.

21 Aralık Cumartesi günü İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Ödül Töreni’nde Ford Otosan’ın ödülü Ford Otosan Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik’e takdim edildi.  

Gökçelik: “1961’den beri devam eden Ar-Ge yatırımlarımız bizi bu noktaya taşıdı”

Son 4 yıldır Türkiye’nin ve son 8 yıldır otomotiv sektörünün ihracat şampiyonu olarak, mühendislik ihracatının da lideri olmaktan gurur duyduklarını belirten Ford Otosan Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik, ödül ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Ford Otosan olarak, sadece bugünün değil, geleceğin teknolojilerine odaklanmaya devam ediyor, Ar-Ge çalışmalarımızı, sürdürülebilirliğimizin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz. 1961’den bu yana kesintisiz bir şekilde devam eden, Ar-Ge alanındaki yatırımlarımız sayesinde artan mühendislik bilgi birikimimiz bizi bu noktaya taşıdı. Çalışmalarımız ve yatırımlarımız sayesinde bugün, komple bir aracı, motoru da dahil olmak üzere, sıfırdan ticari bir ürün oluşana kadar tasarlamak, geliştirmek ve test etmek için gerekli tüm yetenek ve altyapıya sahip tek Türk şirketiyiz ve Ford Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim merkezi konumundayız. Ticari araçlarda sahip olduğumuz mühendislik bilgi birikimimiz çok önemli boyutlara ulaştı. Sadece Türkiye’de değil, tüm potansiyel ihracat pazarlarında rekabet edecek ürünler sunabilmek için ileri teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. Bu doğrultuda, gerçekleştirdiğimiz mühendislik ihracatıyla da ülke ekonomisine ve otomotiv sektörüne katkılarımızı artırarak sürdürüyoruz.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mitsubishi, yetkili servis bakımlı araçlarına sertifika veriyor
Mitsubishi, yetkili servis bakımlı araçlarına sertifika veriyor
NISSAN`dan üretim teknolojilerine 300 milyon dolarlık yatırım
NISSAN`dan üretim teknolojilerine 300 milyon dolarlık yatırım
Karsan Jest+ Hastabüs hizmetiyle Ağrı’da!
Karsan Jest+ Hastabüs hizmetiyle Ağrı’da!

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim