Ford Otosan'dan 58 milyon euroluk yerli şanzıman hamlesi

Ford Otosan, ağır ticari araçlarında kullanmak üzere geliştirdiği yerli şanzımanını Eskişehir Fabrikası'nda gerçekleştirilen törenle tanıttı. 2018'de çalışmalarına başlanan yerli şanzıman yatırımı ile Ford Otosan'ın, motor, aks ve şanzımanın üçünü de geliştiren ve üreten sayılı global kamyon üreticilerinden biri konumuna ulaştığı belirtildi.

58 milyon euro yatırım ve TÜBİTAK'ın 13.5 milyon TL tutarında Ar-Ge teşviki ile Ford Otosan mühendisleri tarafından tasarlanıp geliştirilen yerli 'Ecotorq' şanzıman sayesinde, Ford Otosan'ın ağır ticari markası Ford Trucks'ın Eskişehir'de ürettiği ağır ticari araçlardaki yerlilik oranının yüzde 74 seviyesinden yüzde 90'a ulaştığı açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ford Otosan'ın kamyonlarındaki şanzıman sistemleri bugüne kadar Alman ZF'ten ithal ediliyordu. İlk etapta kamyon üretiminin yüzde 15'inde kullanılacak yerli şanzımanların, 2022 sonundan itibaren fabrikadan çıkan tüm kamyonlarda yer bulacağı belirtildi.

Öte yandan, 230 mühendisin 5 yılda tasarım, test ve geliştirme aşamalarını tamamladığı yerli şanzıman, 1 milyon km'yi aşkın yolda farklı koşullarda test edildi. Ford Trucks'ın yerli şanzıman ile yan sanayi ve tedarik ekosisteminin gelişmesine katkı sunacağı da vurgulandı. Ayrıca, Ford Otosan'ın geliştirdiği şanzımanın diğer üreticilere de tedarik edilme ihtimali bulunuyor.

Ford Otosan yetkililerinin verdiği bilgiye göre, markanın tüm 13 litrelik motorları ile uyumlu olan yerli şanzıman, 16 ileri vites oranına sahip olması ise yerini aldığı sisteme göre daha düşük yakıt tüketimi elde edilmesine de katkı sağlıyor. İlerleyen dönemde, yerli şanzımanın manuel versiyonlarının geliştirileceği de verilen bilgiler arasında.

'ULUSLARARASI REKABETE KATKI SAĞLAYACAK'

Yerli şanzımanın Eskişehir'deki lansmanında açıklamalarda bulunan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, bir aracı sıfırdan ticari bir ürün haline dönüşene kadar, motoru da dahil olmak üzere komple tasarlama, geliştirme ve test etme yeteneklerine ve altyapısına sahip olduklarını bildirdi.

Yenigün, "2003 yılında Eskişehir Fabrikamızda başladığımız, ağır ticari araçlarımızın kalbi Ecotorq motor üretimimiz büyüyerek devam ediyor. Ağır ticari araç üretiminde önemli unsurlardan biri olan arka aks ise mühendislerimiz tarafından geliştirilerek 2015 yılından beri üretiliyor. Bugün ise, tamamen Türk mühendislerin geliştirdiği ilk ve tek yerli Ecotorq şanzıman ile bir yeniliğe daha imza atıyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanı ile ağır ticaride araçlarımızın yerlilik oranını yüzde 90'ın üzerine çıkaracak, markamızın ve ülkemizin uluslararası arenadaki rekabetçiliğine katkı sağlayacağız" diye konuştu.

(Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ve Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı Dave Johnston, şirketin Eskişehir fabrikasındaki bir grup kadın çalışan ile birlikte yerli şanzımanın önünde poz verdi)

2024 HEDEFİ 45 ÜLKE

Son dönemde Avrupa'da satış ağını genişletmeye yönelik hamleler yapan Ford Trucks, 2019'da Polonya, Litvanya, Portekiz ve İspanya pazarlarının ardından İtalya, Belçika, Lüksemburg yapılanmasını tamamlamıştı.

Şirket, geçtiğimiz günlerde de Avrupa'nın en büyük ağır ticari pazarı olan Almanya'ya atım atmıştı. Yakın bir gelecekte Fransa pazarına girmek için hazırlıklar yapan Ford Trucks'ın, global büyümesini 2021 yılı sonunda 45 ülkeye, 2024 yıl sonuna kadar da 55 ülkeye genişletmeyi hedeflediği öğrenildi.

Ford Otosan yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, yapılan çalışmalar sayesinde Ford Otosan'ın ağır ticari araç toplam satışları içindeki ihracat payı önümüzdeki yıl yüzde 50'ye çıkacak. Önümüzdeki yıllarda ise bu oranın daha da artması bekleniyor.

Ayrıca, ilerleyen yıllarda üretimde kapasite artırımına gitmeyi hedefleyen şirket, sadece bu yıl yaklaşık 8 bin adet yerli şanzımana sahip kamyon ihracatı gerçekleştirmeyi planlıyor.

ALİ KOÇ'TAN ÖZDEMİR BAYRAKTAR ANEKDOTU

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Eskişehir'deki lansmanda yaptığı konuşmasında, Otosan'ın hikayesinin Vehbi Koç ile başladığını vurguladı.

Koç, "Kurucumuz rahmetli Vehbi Koç’un, bir asır önce Anadolu’nun o dönem çok küçük bir şehri olan Ankara’da başlayan girişimcilik yolculuğu, 1928 yılında Ankara bir Ford bayiliğini alması ile Türk otomotiv sektöründe yepyeni bir kapının açılmasına vesile oldu. Daha sonra 1959 yılında Otosan A.Ş.’nin kurulması, Türkiye otomotiv sektöründe sanayileşmeyi başlatan en önemli dönüm noktasıydı. Bizi Anadolu'dan dünyanın dört bir yanına yayılan farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir topluluğa dönüşmemizin en önemli sebebi de Vehbi Bey’in önce 'insan ve ülkem' diyerek geliştirdiği vizyonu sayesindedir. Topluluğumuzun varoluş nedenlerinin en güzel özeti, ‘önce vatan' diyerek, potansiyeli görmek, yılmamak, gelişmek ve büyümek. Ülkemize her zaman uzun vadeli baktık. Çok çetrefilli ekonomik koşulların olduğu iniş çıkışlı dönemlere rağmen her zaman ülkemize güvendik. 'Ülkem varsa ben de varım' düsturu topluluğumuzun adeta DNA’sının bir parçası olmuştur" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, merhum Özdemir Bayraktar'a başsağlığı da dileyen Koç, geçmişe yönelik bir anısını da paylaştı. Koç, "Ben kendisiyle 12 sene evvel görüşmüştüm. Organize sanayide küçük bir atölyede, bugün yaptıkları işe baktığımızda baya küçük bir atölyede. Rahmetli eniştem Nusret Arsel hikâyesini bir gazetede okuyor. Gidiyor tanışıyor. Bizim haberimiz yok o zaman, dost oluyorlar. Oğullarıyla tanışıyor, o kadar etkileniyor ki bize talimat veriyor, biz de savunma sanayi işindeyiz, Özdemir Bey’le Bayraktar ailesiyle bir iş yapın diye. Çok gittik geldik, yapamadık. Olmadı, nasip olmadı. Keşke olsaydı, çünkü o zaman bile bu ailenin insansız hava aracı, havacılık sanayiinde o zamanın şartlarında yaptıklarına baktığım zaman şöyle demiştim kendisine, “Sizin oğullarınız, siz bir milli servetsiniz, değersiniz. Sizi korumalı bu ülke” demiştim. Neler başardıklarını, nereden nereye geldiklerini biliyorum. Biz aslında İHA konusunda dünyanın en iyi ülkesi konumuna geldik. Değilsek de 1-2 en kötü üçüncü sırasındayızdır. İnşallah kendisinin ektiği tohumlar daha da büyüyerek, daha da gelişerek, belki de Türkiye’yi tartışmasız 1 numarası haline getirecek" dedi.

'RAHMi BEY TEK BAŞINA DİRENDİ'

Koç, 1996 yılında kritik bir noktaya geldiklerini aktararak, "Ülkemiz Gümrük Birliği'ne girme aşamasındaydı. Otomotiv işinde hangi istikamette ilerleyeceğimize karar vermek üzere bir danışmanlık firması tuttuk. Ancak keşke tutmasaydık. Koç Topluluğu’nun özellikle Otosan tarafında bu işlerden çıkması gerektiğine dair önümüze raporlarını koydular. Ancak, biz yılmadık. Yani bugün Fenerbahçe danışman tutacak. Diyecek ki futboldan çıkın diğer sporlara devam edin, bunun gibi bir şeydi bu bizim için. Bu kararlılık çerçevesinde Ford Motor Company de bırakın devam etmeyi dediler ki “Koç’la Otosan’daki hisselerimizi eşitlemek istiyoruz.” Ve hisselerimizi eşitledik. Otosan şirketimiz Ford Otosan oldu ve bu tarihten sonra bu şirketin de otomotiv sektörünün de kaderi değişti" dedi.

O dönem Rahmi Koç'un Otosan konusunda verilen kararda etkili olduğunu da açıklayan Ali Koç, "Tofaş Otosan’ın çok önündeydi. O dönemin parasıyla ilk 1 milyar ciro yapan şirketimizdi. Peynir ekmek gibi satıyorduk. İnsanlar kuyruk oluşturup, Tofaş araçlarına ulaşmak için her türlü torpilleri kullanmaya çalışıyorlardı. Otosan ise 40 küsür bin üretimiyle, nereye gideceği belli olmayan bir konumdaydı. Otomotivden çıkacaksak buradan çıkalım orada kalalım deniyordu. Ama Rahmi Bey, tek başına direndi" bilgisini paylaştı.

Ali Koç, Otosan'ın üretim, istihdam ve ihracat rakamlarının yıllar içindeki değişimleri hakkında da bilgiler paylaştı. Koç, "1997 yılında 3 bin 400 kişi çalıştırıyorduk. Bugün geldiğimiz noktada 13 bin 328 emektarımız var. Planlarımız arzu ettiğimiz gibi ilerlerse bu rakamlar 15-16 bine çok yakında çıkacak. 43 bin araç üretiyorduk, 2020 yılını tamamladığımızda 328 bin araç ürettik. Ciromuz 1997’de 850 milyon dolar iken, bugün 7 milyar dolara ulaştı. O dönem 16 milyon dolar olan ihracatımız bugün 5 milyar dolar civarında. Otomotivin anavatanı olarak tarif ettiğimiz Amerika’ya ihracat yapan ilk Türk otomotiv şirketi olduk. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye otomotiv üretiminin yüzde 25’ini Ford Otosan gerçekleştiriyor. Nereden nereye geldiğimize baktığımızda Rahmi Koç’un ne kadar haklı olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

DEV YATIRIMDA İLK ARAÇ 2023'TE YOLLARA ÇIKACAK

Avrupa'da Ford markası taşıyan ticari araçların yüzde 90'ının Türkiye'de üretildiğine dikkat çeken Koç, "Ford Trucks markasını global arenada yönetme görevi Otosan'ı verildi. Yerlilik konusunu çok önemsiyoruz. Yerlilik şanzıman ile birlikte ürettiğimiz ağır ticari araçların yerlilik oranı yüzde 90'a çıktı" şeklinde konuştu.

Topluluk olarak en büyük hedeflerini, Türkiye’nin teknolojik rekabet gücünü artırarak, global çapta bir merkez ve bu alanda da dünyanın sayılı oyuncularından biri olması olarak açıklayan Koç, Türkiye'nin Ford markasının ağır ticari araçlarının, ilgili dizel motorlarının ve motor sistemlerinin tek küresel mühendislik merkezi konumuna ulaştığını bildirdi.

Koç, Mart ayında Ford Otosan tarafından gerçekleştirilen Türk otomotiv sanayisinin en büyük yatırımı ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, "Elektrikli ve bağlantılı araç projelerimizi hayat geçirmek için 2 milyar euroluk planımızı açıklamıştık. Bu yatırımın yüzde 20'si şuan için gerçekleşti. Bu yatırımda hattan indireceğimiz ilk aracı Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında yollara çıkarmayı planlıyoruz. Elektrikli araç konusu tahminlerin çok üstünde bir hızda gerçekleşiyor. Her yıl tahminleri yukarı doğru revize etmek zorunda kalıyoruz. Bu gibi stratejik yatırımları ülkemize çekmek kolay değil. Başka markalar ile mücadele ediyorsunuz. Ford ve VW müzakere ettiler, bu yatırım için başka fabrikalar ile yarıştık" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ ANLAMAK İÇİN UZUN VADELİ ANALİZLER GEREKLİ'

Ali Koç, konuşmasında Paris İklim Anlaşması'na da değindi. Koç, şöyle konuştu:

- Yeşil mutabakat hepimizin gündeminde. Küresel sıcaklık artışı ile mücadele için kurulan Paris İklim Anlaşması'na Türkiye'nin taraf olmasından topluluk olarak mutluluk duyuyoruz Avrupa'nın önde gelen 7 ağır ticari araç üreticisi ile birlikte AB'nin belirlediği 2040 yılında sıfır karbon hedefine yönelik anlaşmaya imza attık.

- Ekonomimizin en zor dönemleri dahil, bize güvenen uluslararası ortaklarımıza teşekkür ederiz. Türkiye'yi kısa dönemli analizler ile anlamaya çalışmak büyük bir yanılgıdır. Uzun vadeli vizyonla bu ülkeye yatırım yapan herkes kazanmıştır. Vehbi Koç'un, 'Ülkem varsa bende varım' anlayışı ile elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Türkiye'nin çok daha fazla yatırım çekmesi ve küresel teknolojik güç olması için devletimizin gerekli adımlara atacağına inanıyorum. Dünyada artık Uzak Doğu'ya bağımlılığın azaltılması tartışılıyor. Türkiye bu yeni ortamda büyük potansiyele sahiptir.

BAKAN VARANK: 'BATARYA YATIRIMLARI ÇEKMEK İÇİN ÇALŞIYORUZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise konuşmasında, "Ülkemizde aldığımız önlemler neticesinde dünyada araç satışları azalırken Türkiye'de böyle bir durum yaşanmıyor. Asıl hedef bu artışı sürdürülebilir hale getirmek. Endüstrideki değişim rüzgarlarını iyi okuyarak, sektör ile dirsek teması halinde adımlar atıyoruz. Birçok ülke acaba zamanımı diye düşünürken, biz 2022 yılında sıfırdan geliştirdiğimiz elektrikli otomobili yollara çıkarmaya hazırlanıyoruz. Elektrikli araçların ihtiyaç duyacağı altyapılar konusunda, özellikle de şarj istasyonları konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Batarya teknojilerinin elektrikli araçlar için önemini biliyoruz. Batarya yatırımlarında global şirketlerin yatırımlarını Türkiye'ye çekmek için çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye'yi elektrikli araç ve batarya alanlarında Avrupa'nın merkezleri arasına sokmak. Türkiye sadece elektrikli araçlarda değil, uçan otomobillerde de önemli bir konumda olacak" dedi.

Çalışan ücretlerine de değinen Varank, "Çalışanlara bu yıl ciddi zamlar yapmamız lazım, onları üretimde tutacak adımları atmamız lazım. İşçi ve işveren görüşmelerinde çalışana gerçek bir zam oranı konusunda anlaşmaya varılmasını umarım" şeklinde konuştu.

TÜRK OTOMOTİV SANAYİSİNDEKİ EN BÜYÜK YATIRIMA İMZA ATMIŞTI

Ford Otosan, geçtiğimiz Mart ayında da Türk otomotiv sanayisindeki en büyük yatırıma imza atmıştı. Şirket, 2 milyar dolarlık yatırım planı kapsamında, Kocaeli fabrikasını Türkiye’nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline getireceğini açıklamıştı.

Ford Otosan'ın söz konusu yatırımı ile doğrudan 3 bin, dolaylı olarak da 15 bin istihdam sağlanacağı belirtilmişti. Otosan'ın bu yatırımı çerçevesinde Ford’un ‘Yeni Nesil Transit Custom’ ailesinin dizel ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli PHEV versiyonları ile tam elektrikli versiyonu 2023 yılı ortası itibarıyla kademeli olarak seri üretime hazır hale gelecek.

Ayrıca, Ford ve Volkswagen’in stratejik ortaklığı kapsamında da Yeni nesil Volkswagen 1 tonluk ticari araç modeli Ford Otosan tarafından Türkiye’de üretilecek