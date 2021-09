Ford, konforlu ve ileri teknolojilere sahip geleceğe hazır Yeni Ford Fiesta’yı ‘Hibrit’ versiyonu ile birlikte tanıttı

40 yılı aşkın tarihiyle segmentinin sevilen modeli Ford Fiesta, yepyeni etkileyici tasarımı, gelişmiş teknolojik özellikleri ile tanıtıldı.

Yeni Fiesta’yla sunulan yeni nesil teknolojiler arasında uzun farlarda yansıma önleme özelliği bulunan yeni Matrix LED ön farlar, 12.3 inçlik dijital yol bilgisayarı yer alıyor.

Elektrikli güç aktarma organı seçenekleri arasında verimlilikten ödün vermeden keyifli sürüş deneyimi yaşamak için 48 voltluk EcoBoost Hibrit motor ve yedi ileri vitesli Powershift şanzıman yer alıyor. Ayrıca, yeni 200PS güce sahip Fiesta ST de tanıtılan modeller arasında yer alıyor.

İleri teknolojiler yeni Fiesta’yı daha keyifli sürüş deneyimi sunması için daha donanımlı kılıyor. LED ön farlar ilk kez tüm Fiesta modellerinde sunuluyor. Üst donanımlara geçtikçe uzun farlarda yansıma önleme özelliği bulunan Matrix LED teknolojili LED ön farlar, zorlayıcı yol ve hava koşullarında daha net görüş için uyarlanabiliyor. 1 Yeni Fiesta’da ayrıca sürücülerin konforlu şekilde seyahat edebilmeleri için gerekli bilgilere sahip olmalarına yardımcı olan 12.3 inçlik dijital yol bilgisayarı bulunuyor.

Elektrikli güç ve aktarım organları yeni Fiesta’nın yakıt verimliliğini artırırken, maksimum sürüş keyfi sunuyor ve emisyon miktarlarının azaltılmasına imkan sunuyor. Ford’un EcoBoost 48-voltluk hafif hibrit teknolojisi, yakıt verimliliğini optimize ediyor, aynı zamanda Fiesta’nın takdir edilen sürüş dinamiklerini duyarlı hızlanma özelliği ile pekiştiriyor. Söz konusu teknoloji Ford’un Powershift yedi ileri vitesli otomatik şanzımanı ile birlikte çalışıyor, hızlı ve kusursuz biçimde vites değiştirmeyi mümkün kılarken, en konforlu ve güvenli sürüş deneyimini sunuyor.

Ford ayrıca, performansı geliştirilmiş yeni ‘Fiesta ST’ modelini de tanıttı. Etkileyici hatchback deneyimi yeni Matrix LED ön farlar, Yeni Fiesta ST, Ford mühendisleri tarafından tasarlanmış yeni Performans Koltuklar, çarpıcı ön ızgara ve yeni renk seçenekleri gibi sportif tasarım detayları ve yüzde 10 artışla 320 Nm’ye kadar çıkan azami tork özelliği ile zenginleştirildi.

Yepyeni tasarım, daha fazla karakteristik özellik

Yeni Ford Fiesta, kompakt SUV Ford Puma tarafından da kullanılan, başarısı kanıtlanmış Ford B- otomobil mimarisine dayanıyor.Serinin yeni dış tasarımında burun kısmının yüksekliğini artıran motor kaputu ve daha geniş üst ızgaralar yer alıyor. Ford’un “mavi oval” amblemi artık motor kaputunın kenarında değil, ızgara içinde yer alıyor ve yolda kendini daha fazla gösteriyor.

Yeni standart LED ön farlar Yeni Fordi Fiesta’nın iddialı, güvenilir, modern tasarım detaylarını şık ve yatay tasarımıyla tamamlıyor. Arkada, standart arka farlar daha sofisitike bir görünüm sağlayan yeni siyah çerçeveler içinde yer alırken, mevcut LED arka farları da Premimum Siyah renk tamamlıyor. Bireysel stili yansıtmak için her bir yeni FordFiesta modelinin kendine özgü dış ve iç tasarım unsurları dışında benzersiz tampon alt paneli ve ızgara tasarımı bulunuyor; bu da her bir modele karakteristik bir özellik kazandırıyor. Trend ve Titanium modellerinde ise yan havalandırma ızgaraları ve belirgin yatay levhalar ve krom çerçeveye sahip daha geniş üst ızgaralar bulunuyor. Titanium modelinde ayrıca, krom pencere çerçeveleriyle eşleşen, kromla kaplanmış üst ızgara yatay çubukları yer alıyor.

Ford Performansı’ndan ilham alan ST modelinde daha sportif özelliklere sahip; bal peteği görüntüsünde, parlak siyah renkte yeni üst ızgaralar bulunuyor. Geniş yan havalandırma ızgaraları otomobilin gövde rengiyle aynı renkte. Daha geniş ve daha alçakta yer alan ızgara da serinin sportif görünümüne katkı sağlıyor.

SUV’dan ilham alan Active modelini diğer modellerden maceracı karakterini ortaya koyan sert çizgilere sahip tasarım detayları ayırıyor. Parlak siyah renkteki geniş üst ızgara, daha yüksek ve çıkıntılı yan havalandırma ızgaraları, Active serisinin Crossover duruşunu yansıtıyor.

Yeni Fiesta’da yedi adet yeni alaşımlı jant tasarımı ve iki yeni gövde rengi bulunuyor. Titanium, ST ve Active modelleri için mevcut olan Vignale paketleri özel tasarım 17 ve 18 inçlik alaşımlı jantlar, Sensico tasarımı koltuk malzemeleri ve modeline göre mat karbon efektli iç dekorasyon unsurları ile sunuluyor.

Bugünün ve yarının güç aktarım organları

Yeni Ford Fiesta, sade, duyarlı ve yakıt tasarruflu sürüş deneyimini EcoBoost 48 voltluk hafif hibrit ve EcoBoost benzinli güç aktarım organları ile sunuyor.

Fiesta’nın cazibesinin merkezinde yer alan keyifli ve eğlenceli sürüş deneyimini pekiştirirken kullanım maliyetlerini düşürme hedefiyle tasarlanan EcoBoost Hibrit modellerde standart jeneratör yerine Kayış Tahrikli Entegre Jeneratör (BISG) yer alıyor; bu da genellikle fren ve yavaşlama sırasında azalan enerjinin geri kazanılmasını ve depolanmasını sağlıyor. BISG, 48 voltluk lityum-iyon, hava ile soğutulan aküyü şarj ediyor.

BISG ayrıca motor ile entegre olarak, depolanan enerji ile normal sürüş ve hızlanma sırasında torka yardımcı olarak ve aracın elektrikli yardımcı donanımlarını çalıştırarak hareketlendirme görevi görüyor. Bu teknoloji, motoru 350 milisaniye gibi kısa bir sürede yeniden çalıştırabiliyor; daha fazla yakıt tasarrufu sağlamak için aracın debriyaj pedalına basılıyken ve vitesteyken yavaşlayarak 25 km/s’nin altında bir hıza düşmesi ve durması gibi durumlarda motoru durdurmak için Otomatik Başlat-Durdur sistemini devreye sokuyor.

Yeni Fiesta’nın 1.0-litre EcoBoost Hibrit motoru ise altı ileri manuel şanzımanlı 125 PS ve 155 PS motor gücü seçenekleri ile sunuluyor. Ford’un gerçekleştirdiği araştırmalardan elde ettiği bulgulara göre yeni Fiesta’nın 4.9l/100 km WLTP yakıt verimliliği ve 111g/km‘den 2 başlayan CO 2 emisyon değerleri hibrit olmayan 125 PS 1.0-litre EcoBoost motora kıyasla yüzde 5 oranında iyileştirme sağlıyor ve buna bağlı olarak da şehir içi kullanımda yüzde 10’a kadar tasarrufu mümkün kılıyor. 5.2 l/100 km yakıt verimliliği ve 117 g/km’den başlayan CO 2 değerleri ile 125 PS EcoBoost Hibrit ayrıca yedi ileri vites ve Powershift şanzıman ile sunuluyor; ayrıca optimum sürüş deneyimi için kusursuz vites değişimini mümkün kılıyor.

Normal, Spor ve Eco Sürüş Modlarının teknolojisi kullanılarak Fiesta’nın sunduğu etkileyici sürüş deneyimleri sürücülerin gaz pedalı duyarlılığını, ESP sistemini (Elektronik Stabilite Programı), çekiş kontrolünü, otomatik vites modellerde vites değiştirme sürelerini farklı performans gerektiren sürüş şekillerine göre ayarlamalarını mümkün kılıyor. Fiesta Active modelinde ayrıca Patika ve Kaygan Yol sürüş modları da yer alıyor.

Maksimum güvenlik ve konfor için bağlantılı teknolojiler

Yeni Ford Fiesta’da sürücüler ve yolcular için şehir içi sürüşten şehirlerarası otoyolda sürüşe kadar farklı senaryolara yönelik olarak konforu, güvenilirliği ve kullanım kolaylığını artırmaya yardımcı olacak sürüş teknolojileri yer alıyor. Standart LED ön farlar, üstün görüş sağlamak için uzun ve kısa LED far ve gündüz farı içeriyor. Üst sınıf Matrix LED ön farlar, farklı sürüş senaryolarına göre uyarlanabiliyor. 1 Araç sensörleri düşük hızda manevra girişimi ya da cam sileceklerinin çalıştığını algıladığında Manevra Farı ve Kötü-Hava Farı fonksiyonları devreye giriyor ve otomatik olarak farları sürücünün daha net görmesini sağlayacak şekilde ayarlıyor. 1 Yansıma yapmayan uzak far, yaklaşmakta olan trafiği algılamak ve yoldaki diğer sürücülerin gözünde parlama yapabilecek ışınları engellemeye yönelik olarak “yansımasız nokta” oluşturmak için öne monte edilmiş bir kamera kullanıyor. Bu teknoloji gece sürüşlerinde görüş etkinliğini maksimum düzeye taşırken, diğer sürücülerin gözlerinin kamaşma riskini azaltmaya yardımcı oluyor ve uzun farların kullanımını artırıyor.

Yeni Ford Fiesta’larla sunulan 12.3 inçlik dijital yol bilgisayarı, sürücülere navigasyon bilgilendirme de dahil tüm bilgi ekranlarını kişiselleştirme ve önceliklendirme olanağı veriyor. Dijital gösterge grubunda benzersiz temalarla tasarlanmış, seçilen Sürüş Modlarına uygun ekranlar ve sürücü asistanı teknolojileri gibi yüksek öncelikli bilgiler için ayrı bir alan yer alıyor.

Daha sofistike teknolojiler arasında Dur & Kalk özellikli Adaptif Hız Sabitleme ve Hız Levhası Tanıma teknolojileri1 yer alıyor. Her iki teknoloji de öndeki araçla mesafeyi koruyarak, konforlu bir sürüşü sağlamak için tasarlandı. Powershift şanzımanlı araçlarda sistem otomatik olarak Fiesta’yı tamamen durdurabiliyor ve dur-kalkların yoğun olduğu trafikte otomatik olarak hareket ettirebiliyor.

Ayrıca, Aktif Park Asistanı1, aracın sığabileceği boyutta park alanlarını tespit edebiliyor ve sürücünün yalnızca hızı, freni ve vites seçimini kontrol ederken ellerini kullanmadan park etmiş araçlar arasında dikey ya da paralel park etmesini sağlıyor. Olası çarpışmaları önlemek ya da çarpışmanın etkisini hafifletmek üzere tasarlanmış teknolojiler arasında, Çapraz Trafik Uyarı Sistemli ve Aktif Fren Sistemli Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS) 1, Şerit Takip Sistemi ve Çarpışma Öncesi Aktif Fren Sistemli Asistan1 yer alıyor.

Ford’un iletişim ve eğlence sistemi SYNC 36 basit sesli komutlarla sesi, navigasyon sistemini ve bağlantılı akıllı telefonları kontrol etmeyi mümkün kılıyor. Sistem Apple CarPlay ve Android Auto™ ile uyumlu ve 8 inçlik bilgi eğlence sistemi ile destekleniyor. Dokunmatik ekran, tutma ve kaydırma hareketleriyle yönetilebiliyor ve kullanılabilir arka görüş kamerasından 180 derecelik görüntüyü ekrana yansıtabiliyor.

Daha üst serilerde akıllı telefonlar için kablosuz şarj bölmesi ve 10 hoparlörlü, bir adet entegre subwoofer ile 575 watt’lık Dijital Sinyal İşleme Amfisi içeren B&O Ses Sistemi yer alıyor. 7

1 Sürücü asistanı özellikleri, sürücünün dikkatini, karar verme yetisini ve aracı kontrol etme ihtiyacını tamamlayıcı niteliktedir ve bunların yerine geçmez.

2 Ford Fiesta 125 PS 1.0-litrelik EcoBoost Hibrit’in tasdiklenmiş CO2 emisyon miktarı 111-138 g/km ve tasdiklenmiş yakıt verimlilik oranı 4.9-6.1 l/100 km WLTP’dir.

Ford Fiesta 155 PS 1.0-litrelik EcoBoost Hibrit’in tasdiklenmiş CO2 emisyon miktarı 111-133 g/km ve tasdiklenmiş yakıt verimlilik oranı 4.9-5.9 l/100 km WLTP’dir.

Ford Fiesta 100 PS 1.0-litrelik EcoBoost’un tasdiklenmiş CO2 emisyon miktarı 118-144 g/km ve tasdiklenmiş yakıt verimlilik oranı 5.2-6.4 l/100 km WLTP’dir.

Ford Fiesta ST 200 PS 1.5-litrelik EcoBoost’un tasdiklenmiş CO2 emisyon miktarı 139-153 g/km ve tasdiklenmiş yakıt verimlilik oranı 6.1-6.8 l/100 km WLTP’dir.

CO 2 emisyon miktarları ve yakıt verimlilik oranları farklı pazarlarda sunulan modellere göre değişiklik gösterebilir.

Açıklanan WLTP Yakıt/Enerji Tüketimleri, CO 2 emisyonları ve elektrik değerleri, Avrupa Birliği’nin (AT) 715/2007 no’lu ve son yapılan değişiklikle son halini almış olan 2017/1151 no’lu Yönetmeliklerin teknik gerekliliklerine ve spesifikasyonlarına göre belirlenmiştir. Yakıt tüketim ve CO 2 emisyon değerleri münferit bir araç için değil, bir araç tipi için belirtilmiştir. Uygulanan standart test prosedürleri farklı araç tipleri ve farklı üreticiler arasında karşılaştırma yapmaya olanak vermektedir.

3 Özellikler aktivasyon gerektirebilir.

5 Yasaların izin verdiği bölgelerde

6 Dikkatiniz dağınıkken araba kullanmayın. Mümkün zamanlarda sesli komutla çalışan sistemleri kullanın. Araba kullanırken, cep telefonu, tablet gibi el cihazlarını kullanmayın. Araç vitesteyken bazı özellikler devre dışı olabilir. Tüm özellikler tüm telefonlarla uyumlu olmayabilir.

7 BANG & OLUFSEN™ ve B&O™ Bang & Olufsen Group’un tescilli ticari markalarıdır. Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft tarafından lisans verilmiştir. Tüm hakları saklıdır.