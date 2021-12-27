'Fiyatlar Sıfırın Çok Üzerinde Kaldı, İkinci El İçin Tüketici Yeni Yılı Bekliyor'

Geçtiğimiz hafta içerisinde döviz kurlarında yaşanan değişim ve son gerileme ile birlikte, ilk etapta 15 marka sıfır otomobil fiyatlarında ortalama yüzde 12-13’lük indirimleri pazara yansıttı. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sıfır ve ikinci el araç pazarıyla ilgili güncel değerlendirmelerde bulundu. “Kurun gerilemesiyle sıfır otomobil piyasasında yaşanan indirimlerin etkisiyle birlikte düşük ÖTV dilimine giren modellerin sayısı bir nebze arttı ancak sıfır kilometre araçlardaki bu indirim sonrası ikinci el piyasası durma noktasına geldi. Bireysel ikinci el satıcılarının bilinçsizce şişirdiği fiyatlar dolayısıyla yükselen ikinci el araç piyasası sıfır fiyatlarının çok üzerinde kaldı. İkinci eldeki fiyatların geri gelmesi ise sıfırdaki gibi dünden bugüne yaşanmayacak. Minimum 20-25 gün gibi bir süre gerekiyor. Bunun olabilmesi için de 3 ana koşul var; kur sabit kalacak, ÖTV’de artış olmayacak ve sıfırda fiyatlar aşağı gelmeye devam edecek. Bu koşullar sürerse ikinci el fiyatlarında da mutlaka çözülmeler başlayacak. Bazı modellerde sıfır ile ikinci el arasında yüzde 200’lere varan farklar oluştu. Şu anda fiyatlar bu durumdayken tüketici ikinci el araç almaya yönelmeyecektir” açıklamalarını yaptı.

Ülkemiz otomotiv pazarında 2021 yılının son ayında kur kaynaklı büyük fiyat değişimleri dikkat çekiyor. Yaşanan yukarı yönlü kur değişimleri ile Aralık ayının başından bu yana bir hafta içerisinde 2 hatta 3 defa fiyat artırımı yoluna giden markalar, gelen müdahaleler sonrasında dövizde yaşanan aşağı yönlü hareket ile kısa sürede indirimleri yansıttı. Ortalama olarak yüzde 12-13’lük indirimler fiyat etiketlerinde görüldü. İkinci el araç piyasasında ise bu durum henüz kendisini göstermedi.

Sıfır ile ikinci el arasındaki fiyat farkı uçurum oldu

İkinci el araç piyasasında sıfırın çok üzerinde kalan fiyatların düşmesi için zamana ihtiyaç olduğunu vurgulayan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, tüketicilerin şu anda bir bekleme sürecinde olduğuna vurgu yaparak, “Son kullanıcıların online ilan platformlarındaki yüksek fiyatlı satış trendi, bu kur düzenlemesi ile birlikte bozuldu. Bu durumdan dolayı Türkiye’de neredeyse ikinci el otomobil satılamaz hale geldi. Ocak ayının ortasına kadar gerek son tüketici nezdinde gerekse kurumsal firmalarda, sıfır otomobil fiyatlarına endeksli olarak gerilemeyle birlikte ikinci el fiyatları da bugünkü kurlara göre normal düzeylere gelecektir. Şu an için gerileyen sıfır araç fiyatları ile birlikte ikinci elde, özellikle bireysel satıcıların yüksek fiyatlandırma yapması nedeniyle ikinci el piyasası arasında uçurum oluştu. Bazı modellerde ikinci el araç fiyatları sıfır araçların yüzde 200’e varan oranlarda üzerinde kaldı” şeklinde konuştu.

“İkinci elde fiyatların normalleşmesi Ocak ortasını bulacak”

Gelinen noktada ikinci el araç almak isteyen tüketicilerin bu fiyat uçurumundan dolayı alım yapmadığını vurgulayan Hüsamettin Yalçın, “Fiyatlar ikinci el otomobillerde de sıfır modellere endeksli olarak gerileyecek. Ancak bunun olması, sıfır model araç pazarında olduğu gibi geceden sabaha yaşanmayacak. Kurun sabit kalması, ÖTV’de herhangi yeni bir artış yapılmaması ve sıfır araç fiyatlarında yüzde 20’leri aşan bu indirimlerin devam etmesi durumunda ikinci el piyasası da aynı eğilimi kademeli olarak gösterebilecektir. Bunun yaşanması için ise minimum 20-25 gün gibi bir süre gerekiyor. 2022 Ocak ayının ortalarında ikinci el pazarı bugünkü kurlara göre normal olan seviyelere gelecektir. Bu sebeple şu an, yüksek fiyatlandırmalara sahne olan ikinci el online ikinci el ilan platformlarından araç alma dönemi değil. İkinci el bir otomobil almak isteyen tüketicinin, işi otomobil satmak olan bayi veya kurumsal ikinci el firmalarını tercih etmeleri doğru fiyat endekslemesi açısından daha rasyonel gözüküyor. Bu gibi firmalarda mevcut kur ve sıfır otomobil fiyatlarına göre daha iyi endekslenen rakamlardan tüketiciler araç alımları yapabilirler” dedi.

“2022’de taşlar yerine oturuyor”

Sıfır otomobil fiyatlarında indirime gidilmesinin ardından, yıl başından sonra ikinci el fiyatlarının da normalleşeceğinin vurgusunu yapan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “2022 yılında araç bulunurluğu problemi önceki yıla göre hafifleyecek gibi gözüküyor. Atılan adımlar ile birlikte de geriye gelen kurlar hem sıfır hem de ikinci el araç fiyatlarının normalleşmesini sağlıyor. Döviz kuru 10-11 TL arasında sabit kalırsa veya geri gelirse, sıfır kilometre araç bulunurluğu da iyi olursa, araç satış adetleri fazlalaşır. Geçtiğimiz ay 60 bin civarında araç satılırken bu ay 30-35 bin arasında bir rakam bekliyoruz çünkü Aralık ayında araç bulunurluğunda sorunlar yaşandı. Ancak 700 bin adetlik psikolojik sınırı büyük bir ihtimalle bu ay ile birlikte geçip 2021 yılını tamamlayacağız. Global bazlı faaliyet gösteren otomotiv fabrikaları üretimlerini artırabilirse, 2022’de sıfır kilometre araç satışı elbette çok daha fazla olacaktır. Bu gelişmeler ışığında kısa bir süre içerisinde taşların yerine oturacağını ve 2022 yılının geçtiğimiz yıla oranla daha pozitif bir sene olacağını düşünüyorum” açıklamasını yaptı.