Filo Kiralamada Elektrikli Dönüşüm, LeasePlan ve MG ZS EV ile Gelecekte Değil Bugün Gerçekleşiyor!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “2030 yılına kadar tüm filomuzu sıfır emisyonlu araçlara geçirme hedefimiz doğrultusunda çalışıyoruz ve LeasePlan Türkiye olarak da ülkemizde somut adımlar atıyoruz. Bu konuda Avrupa’daki örneklerinden biraz daha geriden takip eden pazarımızı, sıfır emisyon dönüşümüne hazırlamayı sürdürüyoruz. Somut adımlarımızın en güncel örneği olarak da Türkiye pazarında MG markalı elektrikli araçları filomuza dahil ettik. Cazip SUV tasarımı, kısa şarj süresi ve tatminkar menzil özellikleriyle ön plana çıkan MG elektrikli araçları hem online kiralama kanalımız tiklakirala.com’da, hem de tüm satış kanallarımızda müşterilerimize sunmaya başladık. LeasePlan olarak elektrikli araç teknolojisiyle tanışmak isteyen ama şarj olanakları konusunda soru işareti yaşayan müşterilerimize, tek noktada tam hizmet anlayışımızla çözümler sunuyor ve dilerlerse ofis ya da evlerine şarj üniteleri kurulması konusunda da hizmet veriyoruz. %100 elektrikli teknolojisini merak eden kullanıcılarımıza sunduğumuz test sürüşü imkanı ile aldığımız yorumlar çok olumlu. Daha sürdürülebilir bir dünya ve yeni yeni canlanmaya başlayan Türkiye elektrikli araç pazarı dönüşümünü hızlandırmak için, öncü ve somut adımlar atmış olmaktan dolayı mutluyuz” şeklinde konuştu. Doğan Holding Otomotiv Grubu CEO'su Kağan Dağtekin ise “Doğan Trend Otomotiv olarak elektrikli otomobil teknolojisini iyi bilen ve yüksek montanlı üretim gerçekleştiren bir markanın temsilciliğini yapmaktan gurur duyuyoruz. Özellikle çevre dostu kurumsal şirketler için MG ZS EV modelinin çok uygun bir çözüm olduğunu düşünüyoruz. MG Türkiye olarak elektrikli otomobillerin artık ulaşılabilir olduğunu da kanıtladık. Sadece %100 elektrikli otomobil değil; plug-in hibritler ve mild hibritler de pazarda önemli bir yere sahip. MG özelinde çok kısa bir zaman içinde plug-in hibrit modeli EHS ile premium MARVEL-R modelini de Türkiye’ye getireceğiz. Söz konusu modellerin, Türkiye pazarında özellikle kurumsal müşterilerimiz için çok uygun olduğunu düşünüyoruz. Elektrikli otomobillerin kiralanmaları için ise müşterilere özel bir yaklaşım sunmak gerekiyor. Bu yaklaşım ise kullanıcılara elektrikli araçların özelliklerini ve avantajlarını detaylıca anlatmaktan geçiyor. Bu sebeple biz Doğan Trend Otomotiv olarak elektrikli mobilite konusuna odaklanmış olan LeasePlan ile gönül rahatlığıyla iş birliğinde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olarak beş kıtada ve 30’dan fazla ülkede dev bir araç filosunu yöneten LeasePlan’in ülkemizdeki ofisi LeasePlan Türkiye, yeni elektrikli araç yatırımıyla adından söz ettiriyor. Bu kapsamda LeasePlan Türkiye, dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticileri arasında yerini alan Doğan Trend Otomotiv distribütörlüğündeki İngiliz kökenli MG markasının, ZS EV model elektrikli araçlarını filosuna dahil etti. LeasePlan Türkiye’nin sıfır emisyona sahip olan yeni araçları, şirketin online kiralama kanalı olan tiklakirala.com ve tüm diğer satış kanallarında da kullanıma sunuldu. Konuyla ilgili olarak MG Türkiye Koşuyolu Showroom’unda düzenlenen teslim töreninde açıklamalarda bulunan LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “LeasePlan olarak elektrikli araçlar alanında öncü bir kimliğimiz bulunuyor. Özellikle 2018 yılında Birleşmiş Milletler nezdinde kurulan EV100 girişiminin kurucu üyelerinden bir tanesiyiz. Global yapılanmamızla 2030 yılına kadar tüm filomuzu sıfır emisyonlu araçlara geçirme hedefimiz doğrultusunda çalışıyoruz ve LeasePlan Türkiye olarak da ülkemizde somut adımlar atıyoruz. Bu konuda Avrupa’daki örneklerinden biraz daha geriden takip eden pazarımızı, sıfır emisyon dönüşümüne hazırlamayı sürdürüyoruz. Somut adımlarımızın en güncel örneği olarak da Türkiye pazarında MG markalı elektrikli araçları filomuza dahil ettik. Cazip SUV tasarımı, kısa şarj süresi ve tatminkar menzil özellikleriyle ön plana çıkan MG elektrikli araçları hem online kiralama kanalımız tiklakirala.com’da, hem de tüm satış kanallarımızda müşterilerimize sunmaya başladık. MG iyi bir marka ve bizzat kullanarak denediğim ZS EV de iyi bir araç. Ayrıca LeasePlan Türkiye olarak, MG’nin Türkiye’deki temsilcisi Doğan Trend Otomotiv ile her zaman iyi bir iş ortaklığımız oldu. Hem müşterilerimiz hem MG hem de LeasePlan Türkiye açısından kazan kazan anlayışının olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

LeasePlan’den elektrikli araçlarda tek noktada tam hizmet

LeasePlan Türkiye olarak elektrikli araç teknolojisiyle tanışmak isteyen müşterilere kapsamlı çözümler sunduklarını da vurgulayan Oktay, “Şarj olanakları konusunda soru işareti yaşayan müşterilere tek noktada tam hizmet anlayışımızla çözümler sunuyor ve dilerlerse ofis ya da evlerine şarj üniteleri kurulması konusunda hizmet veriyoruz. %100 elektrikli teknolojisini merak eden kullanıcılarımıza sunduğumuz test sürüşü imkanı ile aldığımız yorumlar çok olumlu. Daha sürdürülebilir bir dünya ve yeni yeni canlanmaya başlayan Türkiye elektrikli araç pazarı dönüşümünü hızlandırmak için, öncü ve somut adımlar atmış olmaktan dolayı mutluyuz” şeklinde konuştu.

“Konu elektrikli olunca kartlar yeniden dağıtılıyor”

Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri CEO'su Kağan Dağtekin ise yaptığı açıklamalarda LeasePlan ile çalışmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, “İngiliz MG markasının sahibi olan SAIC, elektrikli otomobillerde dünyanın en büyük üçüncü üreticisi konumunda. Doğan Trend Otomotiv olarak elektrikli otomobil teknolojisini iyi bilen ve yüksek montanlı üretim gerçekleştiren bir markanın temsilciliğini yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni bir markayı rekabetçi pazara sahip bir ülkeye getirmek zor fakat konu elektrikli otomobiller olunca kartlar yeniden dağıtılıyor. Biz de bu alanda öncü olmayı hedefledik. Özellikle çevre dostu kurumsal şirketler için MG ZS EV modelinin çok uygun bir çözüm olduğunu düşünüyoruz. MG Türkiye olarak elektrikli otomobillerin artık ulaşılabilir olduğunu da kanıtladık. Sadece %100 elektrikli otomobil değil; plug-in hibritler ve mild hibritler de pazarda önemli bir yere sahip. MG özelinde çok kısa bir zaman içinde plug-in hibrit modeli EHS ile premium MARVEL-R modelini de Türkiye’ye getireceğiz. Söz konusu modellerin, Türkiye pazarında özellikle kurumsal müşterilerimiz için çok uygun olduğunu düşünüyoruz. Doğan Trend Otomotiv olarak, MG’nin ağırlıklı olarak elektrikliye odaklanmış bir ürün gamını Türkiye’ye sunmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini sürdüren Dağtekin “Elektrikli otomobillerin kiralanmaları için müşterilere özel bir yaklaşım sunmanın önem arz ettiğini düşünüyorum. Yeni bir enerji modeli ile karşılaşan kullanıcılara elektrikli araçların özelliklerini ve avantajlarını soru işareti bırakmayacak şekilde anlatmak gerekiyor. Biz Doğan Trend Otomotiv olarak elektrikli mobilite konusuna odaklanmış olan LeasePlan ile gönül rahatlığıyla işbirliğinde bulunuyoruz” dedi.