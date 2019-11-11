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Fiat’tan Kasım ayına özel avantajlar!

2019 yılının ilk 10 ayında pazar lideri Fiat, Kasım ayında da tüketicinin yanında olmayı sürdürüyor. Kamu bankalarının sağladığı avantajlı faiz oranlarına Fiat’ın cazip alım imkânlarının eklendiği Kasım ayında; Türkiye’nin en çok satan otomobili Fiat Egea Ailesi ile Doblo ve Fiorino’nun Panaroma modelleri, 50 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0.69 faizli kredi ile satın alınabiliyor.

Fiat’tan Kasım ayına özel avantajlar!

2019 yılının ilk 10 ayında pazar lideri Fiat, Kasım ayında da tüketicinin yanında olmayı sürdürüyor. Kamu bankalarının sağladığı avantajlı faiz oranlarına Fiat’ın cazip alım imkânlarının eklendiği Kasım ayında; Türkiye’nin en çok satan otomobili Fiat Egea Ailesi ile Doblo ve Fiorino’nun Panaroma modelleri, 50 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0.69 faizli kredi ile satın alınabiliyor.

11 Kasım 2019 Pazartesi 15:56
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Fiat’tan Kasım ayına özel avantajlar!

 

Fiat, otomobil severlere sunduğu cazip fırsatları Kasım ayında da sürdürüyor. Kamu bankalarının sağladığı avantajlı faiz oranlarının yanına Fiat’ın cazip alım imkanlarının eklendiği ay boyunca; Türkiye’nin en çok satan otomobili olan Fiat Egea Ailesi’nin sedan, hatchback ve station wagon versiyonları 50 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0.69 faizli kredi ile sunuluyor.

2.000 TL Taksitle Egea Fırsatı!

2019 model Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP versiyonuna; 15 bin TL tutarında hurda teşvikinden yararlanılması durumunda 31 bin TL peşin ve aylık 2 bin TL taksitle ve 74.450 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Fiat’ın avantaj sağlayan aynı kredi ve faiz oranları, ay boyunca 7 kişilik yolcu kapasitesine sahip Doblo Panaroma ve Fiorino Panaroma modelleri için de sunuluyor.

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