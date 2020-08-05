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Fiat Türkiye’nin en çok tercih edilen markası olmaya devam ediyor

Fiat, otomotiv pazarının rekor satış hacmine ulaştığı temmuz ayında hem otomobil pazarının hem de toplam pazarın lideri oldu.

Otovitrin 05.08.2020, 16:39
2007
Fiat Türkiye’nin en çok tercih edilen markası olmaya devam ediyor

Yılın ilk yarısında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının en çok tercih edilen markası olan Fiat, başarılı satış performansını koruyarak Temmuz ayında hem otomobil pazarının hem de toplam pazarın lideri oldu. Fiat, Temmuz ayında 16 bin 950 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirerek Türkiye otomotiv pazarında yüzde 19,4 pazar payı elde etti. Ocak-Temmuz dönemini kapsayan ilk 7 ayda 56 bin 507 adet binek ve hafif ticari araç satışı yapan Fiat’ın, toplam pazar payı ise yüzde 16.5 olarak gerçekleşti. Yerli üretim modeller Egea, Doblo ve Fiorino’nun başarılı performansları sayesinde marka, yüzde 95 oranı ile yerli üretimden satışta da liderliğini korudu.

Konfora, güvenliğe, teknolojiye ve tasarıma herkes ulaşabilsin diye çalışan Fiat, Türkiye’nin en çok tercih edilen otomotiv markası olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılı lider tamamlamasının ardından 2020 yılının ilk yarısında liderliğini sürdüren marka, bu unvanını Temmuz ayında da korudu. Fiat, Temmuz ayında 16 bin 950 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirerek tek başına Türkiye otomotiv pazarının yüzde 19,4’ünü oluşturdu. Bu dönemde, 12 bin 263 adet binek otomobil satışı yapan Fiat’ın hafif ticari araçlar satış adeti ise 4 bin 687 adet olarak gerçekleşti. Fiat’ın satış başarısında, yerli üretim modeller Egea, Doblo ve Fiorino’nun yüksek performansları önemli etken olarak dikkatleri çekerken, markanın satışlarındaki yerli üretim payı yüzde 95 oldu.

Pazar rekor kırarken Fiat liderliğini sürdürdü

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “Önceki yıllardan ertelenen talep ve pandemi sonrası bireysel otomobil sahibi olma arzusu sebebiyle otomotiv pazarı hareketlenmeye devam ediyor. Türkiye pazarı, Temmuz ayında   87 bin 401 adet ile rekor satış hacmine ulaştı. Lider olarak tamamladığımız ilk altı ayın ardından, Temmuz ayında da hem otomobil hem toplam pazar liderliğine ulaştık. Yılın ilk 7 ayı toplamında ise binek ve hafif ticari araçta 56 bin 507 adet satış gerçekleştirerek pazarın yüzde 16,5’ini oluşturduk. Satışlarımızdaki yüksek yerlilik oranı ise duyduğumuz gururu artırdı. Müşterilerimize bizi tercih ettikleri ve tüm bayilerimize de bu zorlu dönemde hizmet vermeyi kesintisiz sürdürdükleri için teşekkür ederiz” değerlendirmesinde bulundu.

Egea, Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olmaya devam ediyor

Sahip olduğu 3 gövde seçeneği ve farklı tercihlerine yönelik versiyonlarıyla müşterilerinin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayan Egea, Temmuz ayında 12 bin 143; ilk 7 ayda ise 36 bin 922 adet satışa ve Türkiye otomobil pazarında tek başına yüzde 13,5’luk pazar payına ulaştı. Egea, lansmanından bu yana 4,5 yıldır ülkemizin en çok tercih edilen otomobili olmaya devam ediyor.

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