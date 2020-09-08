Fiat Eylül Ayında da Tüketicinin Yanında Olmayı Sürdürüyor

Fiat, Eylül ayında da tüketicinin yanında olarak; en avantajlı alım seçeneklerini sunuyor. Ay boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili, Fiat Egea Model Ailesi üyelerine 33 bin 300 TL’lik peşinat ve 2 bin 520 TL’lik taksitlerle sahip olunabiliyor.

500X SUV ve 500L’de 5 bin TL’lik takas indirimi!

Fiat, Eylül ayında 500 model ailesininde de cazip bir fırsat sunuyor. Fiat 500X SUV ve 500L modellerinde 5 bin TL’lik takas indirim kampanyası ay boyunca yeni bir otomobil almak isteyenlere avantaj sağlıyor.