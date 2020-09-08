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Fiat Eylül Ayında da Tüketicinin Yanında Olmayı Sürdürüyor
Konfora, güvenliğe, teknolojiye ve tasarıma herkes ulaşabilsin diye çalışan Fiat, Eylül ayında da avantajlı kredi kampanyaları ve indirim fırsatlarıyla tüketicinin yanında olmayı sürdürüyor. Ay boyunca “Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Otomobili” Egea Model Ailesi üyelerine 33 bin TL peşin ve 2 bin 520 TL taksitlerle sahip olunabiliyor.
Otovitrin 08.09.2020, 13:12
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Fiat, Eylül ayında da tüketicinin yanında olarak; en avantajlı alım seçeneklerini sunuyor. Ay boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili, Fiat Egea Model Ailesi üyelerine 33 bin 300 TL’lik peşinat ve 2 bin 520 TL’lik taksitlerle sahip olunabiliyor.
500X SUV ve 500L’de 5 bin TL’lik takas indirimi!
Fiat, Eylül ayında 500 model ailesininde de cazip bir fırsat sunuyor. Fiat 500X SUV ve 500L modellerinde 5 bin TL’lik takas indirim kampanyası ay boyunca yeni bir otomobil almak isteyenlere avantaj sağlıyor.
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Namaz Vakti 08 Eylül 2020
|İmsak
|05:03
|Güneş
|06:31
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:42
|Akşam
|19:33
|Yatsı
|20:55
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25