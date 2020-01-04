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Fiat Egea, 4. kez Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili oldu

Fiat, yüzde 15,9’luk pazar payıyla 2019 yılında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri oldu. Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili Fiat Egea ise 2015 yılından bu yana devam eden liderlik başarısını dördüncü yılında da sürdürdü.

Fiat Egea, 4. kez Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili oldu

Fiat, yüzde 15,9’luk pazar payıyla 2019 yılında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri oldu. Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili Fiat Egea ise 2015 yılından bu yana devam eden liderlik başarısını dördüncü yılında da sürdürdü.

04 Ocak 2020 Cumartesi 13:47
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Fiat Egea, 4. kez Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili oldu


 Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “2015 yılından beri bizleri gururlandıran Fiat Egea Ailesi’nin satışa ilk sunulduğu günden bugüne kadarki satış adedi 183 bini geçti. Fiat Egea, 2019 yılında toplam 55 bin 430 adetlik satış başarısına imza attı ve bu yıl da liderliğini sürdürdü. Fiat Professional markası, hafif ticari araç pazarında yılı ikinci sırada tamamlarken pazarın önemli bölümünü oluşturan minivan sınıfında Doblo ve Fiorino modellerimiz ile liderliğimiz devam etti” diye konuştu.

Fiat, 2019 yılında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri oldu. Yılı yaklaşık yüzde 16’lık pazar payı ile tamamladıklarını vurgulayan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, başta Fiat Egea Ailesi olmak üzere tüm Fiat modellerinin 2019 yılında elde ettiği başarı ile gurur duyduklarını dile getirdi.

Aytaç “Markamız adına oldukça pozitif geçen, Türkiye otomotiv pazarının daraldığı 2019 yılında Fiat markası olarak hem satış adetlerimizi hem de pazar payımızı önemli ölçüde artırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 76 bin adetlik iç pazar satışımızın yüzde 95’ini Tofaş Fabrikası’nda üretilen yerli modellerimiz oluşturdu. Fiat Egea, 2019 yılında toplam 55 bin 430 adetlik satış başarısına imza attı ve lansmanından bugüne 4 yıldır Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olmayı sürdürdü. Tofaş Fabrikası’nda üretilen Fiat Egea Ailesi’nin 2015 yılından bugüne kadar Türkiye pazarındaki satış adedi 183 bini geçti. Hafif ticari araçlarda ise Fiat Professional markası yılı pazar ikincisi olarak tamamladı. Pazarın önemli bölümünü oluşturan minivan sınıfında ise segmentinin yaratıcısı Doblo ve Fiorino modellerimiz ile liderliğimiz sürdü” dedi.

Altan Aytaç, “Otomobil ve hafif ticari araç ürün gamımız, Türkiye geneline yayılmış güçlü bayi teşkilatımız ve en iyi müşteri deneyimini yaşatmak üzere sürekli geliştirdiğimiz hizmetlerimizle 2020 yılında da Türkiye otomotiv pazarındaki iddiamızı sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

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