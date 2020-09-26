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Ferrari Portofino M: Performansın Zirvesi!

Efsane İtalyan spor otomobil markası Ferrari, yeni Portofino M modelini tanıttı. Ferrari Portofino’nun bir anlamda makyajlı versiyonu olarak da dikkat çeken Portofino M, dinamik dış tasarım detayları ve üst üste 4 kez “Uluslararası Yılın Motoru” seçilen 3855 cc’lik 620 HP gücündeki V8 turbo motoruyla performans ve keyifli sürüş arayanlara cevap veriyor. Portofino M’nin yepyeni çift kavramalı sekiz vitesli şanzımanı ve Manettino’ya eklenen “Yarış Modu” dikkat çeken yenilikleri arasında yer alıyor.

Otovitrin 26.09.2020, 11:47
2004
Ferrari Portofino M: Performansın Zirvesi!

Ferrari; GT performansı, sürüş keyfi, çeviklik ve çok yönlülüğü barındıran yeni otomobili Portofino M’yi tanıttı.

Dünyayı tehdit altına alan Yeni Tip Koronavirüs, COVID-19 sürecine girildikten sonraki süre zarfında Ferrari’nin sunduğu ilk yeni model olan Portofino M, markanın mükemmellik mirasını devam ettirirken, yeniliklerin başlangıç modeli olarak da otomobil severlerin beğenisine sunuluyor.

Yeniden Keşif Yolculuğu: Ferrari Portofino M

Adında, performansının daha da artırıldığını ifade eden ve modifiye anlamı taşıyan “M” harfini bulunduran Portofino M, birçok teknik yenilikle de beklentilerin ötesine geçiyor. Ferrari Portofino modelinin evrimini yansıtan yeni model versiyonunun kaputunun altında, üst üste 4 kez “Uluslararası Yılın Motoru” seçilen V8 turbo ailesine ait 3855 cc’lik motor yer alıyor. 7.500 d/d'da 620 HP güç üretecek şekilde optimize edilen motorla birlikte, Ferrari’nin mevcut Portofino modellerindeki 7 vitesli versiyonun yerini alan 8 vitesli şanzıman sunuluyor.

Yenilikçi teknoloji ve dinamik tasarım öğeleri

Ferrari Portofino M’nin teknolojik evrimi ve yüksek performansı dinamik dış dizaynında kendini hissettiriyor. Tasarımdaki keskin ve yumuşak geçişler ile akıcı formları harmanlayarak kendi içerisinde uyumu sağlayan Portofino M, sürücüsünü daha sportif ve agresif olarak tasarlanmış ön tamponlarıyla karşılıyor. Selefi Portofino’dan daha sportif karaktere sahip olan modelin kompakt boyutları ise onu hem performanslı bir GT hem de maksimum araç içi konforu barındıran keyifli bir otomobil haline getiriyor. Ferrari’nin en son tasarım ve mühendislik anlayışını yansıtan, Portofino M, markanın tüm otomobillerinin bir parçası olan Manettino’ya, yarış modunun da eklenmesiyle 5 konumlu olarak yer alıyor. Otomobilin üstün yol tutuş ve çekişini daha da geliştiren yarış modu, Ferrari Dinamik Artırıcı ile desteklenerek sürüş keyfini en üst seviyeye taşıyor. Portofino M’deki gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS), havalandırmalı ve ısıtmalı koltuklar ile açılır-kapanır tavan (RHT) ise otomobili üstün sürüş konforuna sahip gerçek bir Spider’a dönüştürüyor.

Ferrari Portofino M’nin Teknik Özellikleri:

Motor

Tip                              90 derece turbo beslemeli V8

Silindir hacmi          3855 cc

Maksimum güç         620 HP (456 kW), 5750-7500 d/d

Maksimum tork        760 Nm, 3000 – 5750 d/d

Boyut ve Ağırlık

Uzunluk                     4594 mm

Genişlik                     1938 mm (yan aynalar ile birlikte 2020 mm)

Yükseklik                  1318 mm

Aks mesafesi            2670 mm

Boş ağırlık                 1545 kg

Performans

Maksimum hız          320 km/s

0-100 km/s                3.4 sn

0-200 km/s               9.8 sn

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