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Ferrari 812 GTS Türkiye’ye Geliyor
Ferrari 812 Superfast modelinin üstü açılabilen versiyonu “812 GTS” Türkiye yollarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 800 HP güç ve 718 Nm tork üreten V12 motoruyla performans standartlarını yeniden belirleyen Ferrari 812 GTS, sınıfının en kullanışlı RHT (Açılabilir Hard Top) tavanıyla göz alıcı tasarımını tamamlıyor.
Otovitrin 29.08.2020, 15:19 29.08.2020, 15:21
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Maksimum hızı 340 km/s’nin üzerinde olan Ferrari 812 GTS’in, 0-100 km/s hızlanması ise 3 saniyenin altında gerçekleşiyor. Ferrari’nin global kuralları çerçevesinde dünyada olduğu gibi Türkiye’de modele sahip olabilmek için müşterinin, güncel bir Ferrari modelinin daha bulunması ilk şart sayılıyor. Ferrari 812 GTS’nin Türkiye teslimatı, 2020’nin son çeyreğinde gerçekleştirilecek
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