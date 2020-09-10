Ferrari 1000 2020 İtalya’daki yeni yarış için serinin en sert üç lastiği seçildi
Pirelli, Mugello’da düzenlenecek ilk Grand Prix’nin isim sponsoru olacak.
LASTİKLERİ SEÇME NEDENLERİMİZ
- Pirelli, Mugello’da düzenlenecek ilk Grand Prix’nin isim sponsoru olacak. Aynı zamanda Ferrari’nin 1000 yarışını kutlama niteliğinde olacak bu yarış için serinin en sert lastikleri seçildi: C1 hamurlu P Zero Beyaz sert, C2 hamurlu P Zero Sarı orta ve C3 hamurlu P Zero Kırmızı yumuşak.
- Bu seçimlerde Mugello’nun hızlı ve değişken talepleri etkili oldu. Mugello’nun F1 takvimine ilk defa eklenmesinden ötürü seçim de öngörülemeyecek her türlü durum dikkate alınarak yapıldı.
- Eylül ayının ikinci haftasında sıcak hava görülme olasılığı hala yüksek; termal bozulmaya karşı koruma da daha sert lastiklerin seçilmesinin bir başka nedeni oldu.
- Toskana yamaçlarında bulunan Mugello, değişik eğimlerin bol olduğu, bazı engebelerin de yer aldığı oldukça dar bir pist. Bu sayede tarihi bir pist hissi yaratan Mugello, bugünkü haliyle 1974’te açıldı ama kökleri 1914 yılındaki bir yol yarışına uzanıyor.
- 15 viraj esas olarak orta ila yüksek hızla alınabilirken 5,2 kilometrelik tur boyunca çok dar dönemeçler veya büyük bir frenleme bölgesi bulunmuyor.
- Sağa doğru dönen Arrabbiata virajları, pistin en hızlı dönemeçleri ve bir Formula 1 otomobili bu virajları olasılıkla 260-270 km/s hızla alabilir.
- Oldukça teknik bir düzene sahip olan pistte her viraj farklı nedenlerle kritik önem taşıyor: Turun başlangıcındaki Luco - Poggio Secco – Materassi kompleksinde olası en yüksek hızı ve mükemmel yarış çizgisini korumak gerekirken sondaki Biondetti virajlarıise sonraki tura hazırlık açısından yine hayati önem kazanıyor.
- Mugello’nun agresif yapısıyla bilinen asfalt yüzeyi de lastiklere daha fazla talep yüklüyor. Pistin yüzeyi son olarak 2011 yılında tamamıyla yenilenmişti.
- Ferrari pilotu Rubens Barrichello’nun 1s18.704s ile 2004 yılından beri koruduğu F1 tur rekorunun (resmi olmayan) bu sene kırılması bekleniyor. Daha önce bir Formula 1 yarışında hiç kullanılmayan ve daha ziyade motosiklet pisti olarak bilinen Mugello, F1 testleri için de tercih ediliyor.
- Bu yıl ilk defa bir Grand Prix hafta sonu seyircili gerçekleşecek. Bu sezon İtalya’da düzenlenen üç yarışın ikincisine sadece 3.000 izleyici alınacak.
PİST ÖZELLİKLERİ
MARIO ISOLA – F1 VE OTOMOBİL YARIŞLARI DİREKTÖRÜ
“Dünya Şampiyonası takvimine muhteşem bir ilave olan Mugello, Pirelli için özel bir öneme sahip zira 2011'den itibaren tek resmi lastik tedarikçisi olacağımız duyurulduktan sadece iki ay sonra, Ağustos 2010’da Formula 1 lastiklerimizi ilk kez burada kullandık. Bu muhteşem pist, hem çok hızlı hem lastiklere kesinlikle büyük talep yükleyecek; en sert hamurları da bu nedenlerle seçtik.Her yeni pistte olduğu gibi Mugello da pilotların çoğu için bazı bilinmezler içeriyor ve söz konusu strateji olduğunda sıfırdan başlamak gerekiyor. Serbest antrenman, olabildiğince veri toplama açısından özellikle kritik olacak. Büyük olasılıkla takımların farklı koşullarda her lastik hakkında olabildiğince çok bilgi edinmek için programlarını böleceğini göreceğiz. Bize gelince, Mugello'da koşulan diğer yarışlardan aldığımız verileri de analiz ederek hazırlandık. Ferrari’yi 1000 yarış gibi inanılmaz bir kilometre taşına ulaştığı için kutluyoruz. Bu spor dalında böylesine ikonik bir takım olmasının bir nedeni de bu ve isim sponsoru olduğumuz bir yarışta bunu kutlamak da çok anlamlı.”
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MİNİMUM BAŞLANGIÇ BASINÇLARI (düz yarış lastikleri)
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EOS EĞİM LİMİTİ
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25.0 psi (ön) |
20.5 psi (arka)
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-3.00° (ön) |
-2.00° (arka)
DİĞER PİRELLİ HABERLERİ
- Pirielli’nin gelecek yıldan itibaren tek resmi lastik tedarikçisi olacağı Dünya Ralli Şampiyonası, geçen hafta sonu Estonya etabıyla nihayet tekrar başladı. Aynı hafta sonu koşulan ve Pirelli’nin halen tek resmi lastik tedarikçisi olduğu (ve gelecekte olacağı) Dünya Gençler Ralli Şampiyonasını Martin Sesks kazandı. Pirelli’nin WRC2’deki en büyük rakibi, WRC3 şampiyonu Oliver Solberg oldu. Volkswagen Polo R5 ile yarışan Solberg, genel sıralamada dokuzuncu oldu.
- Bu sezon her Grand Prix hafta sonunda koşularak kırılmayan rekorunu devam ettiren Formula 2 ve Formula 3 de Mugello’ya geliyor. Bu hafta sonu Formula 3 için son yarış olacak ama Formula 2 yarışları sürecek.
- Pirelli donanımlı GT Dünya Şampiyonası serisi, geçtiğimiz hafta altı saatlik bir yarışla devam etti. Almanya’daki ünlü Nurburgring pistindeki yarışı Christian Engelhart, Matteo Cairoli ve Sven Muller’den oluşan Dinamic Motorsport (Porsche GT3) takımı kazandı.
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