Faizler düştü, araç kiralamaya talep yeniden yükseldi

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Faizlerin düşmesiyle araç kiralama bedelleri yeniden uygun seviyelere geldi. Kiralamaya olan talep yeniden yükseldi. Sektörümüz zor günlerini geride bıraktı. 2020’de operasyonel kiralama sektörünün yüzde 7-8 oranında büyümesini bekliyoruz” dedi. Ticari araç kiralamanın önünü açmak için uygulamadaki birkaç sıkıntının giderilmesi gerektiğini vurgulayan İnan Ekici, Türkiye’nin bir ticari araç üssü olduğunu belirtti ve faizlerin düşmesiyle ticari araç kiralamaya olan talebin artacağını, bunun da toplam otomotiv pazarı içerisindeki ticari araç pazarının payını büyüteceğini ifade etti.

Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi Kantar iş birliği ile hazırladığı “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı. 2019 yılının 3’üncü çeyrek sonuçlarını içeren rapora göre, Türkiye’de gerçekleşen yeni otomobil satışları 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 37 oranında azalırken, operasyonel araç kiralama sektörü 9 ayda Türkiye’de satılan yeni araçların yüzde 10,9’u olan 24 bin 900 adet yeni aracı filosuna kattı. Bu dönemde, 2,9 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü ise 28 milyar 530 milyon TL’yi aştı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3, 2018 yılı sonuna göre ise yüzde 12,3 daralan operasyonel kiralama sektörünün, filosundaki araç sayısı ise toplamda 284 bin adet oldu.

Filoda Renault ve Fiat zirvede!

TOKKDER raporuna göre, ilk 9 ayda Renault yüzde 26,9’luk pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka oldu. Renault’u yüzde 13,3 ile Fiat, yüzde 13 ile Volkswagen, yüzde 10,3 ile Ford markaları takip etti. Sektörün araç parkının yüzde 48,8’lik kısmı kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 28,9, üst orta sınıf araçlar ise yüzde 14,1 pay aldı. Rapora göre ayrıca, sektörün araç parkının yüzde 93,4’ünü dizel araçların oluşturması dikkat çekerken, otomatik vitesli araçların payı ise yüzde 56,8 olarak gerçekleşti. Raporda yer alan verilere göre, 2018 yılında yaklaşık 5 milyar 271 milyon TL vergi ödeyen operasyonel araç kiralama sektörü, 2019 yılının ilk 9 aylık döneminde yaklaşık 1 milyar 713 milyon TL vergi ödeyerek ülke ekonomisine yaptığı katkıları sürdürdü.

“Zor günler geride kaldı, 2020’de büyüme bekliyoruz”

Üçüncü çeyrek raporuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Son 10 yılda operasyonel kiralama sektörü çift haneli büyümeyle geldi. 2018 yılının Haziran ayında yaşanan negatif gelişmelerle beraber faizler ciddi oranda yükseldi. Faiz oranı geçen sene ortalama yüzde 25 civarındaydı. Bu sene başında yüzde 20’lerle başladı. Geldiğimiz noktada ise faizler düşüyor ve düştükçe sektöre olumlu yansımayı sürdürüyor. Son çeyrekte beklentimiz daralmanın duraksaması. 2019 yılını yüzde 12,3 daralmayla kapatacağımızı tahmin etmekteyiz. Araç yatırımı adetlerimiz ise 40-45 bin seviyesinde olacaktır. Faizlerin düşmesiyle araç kiralama bedelleri yeniden uygun seviyelere geldi. Kiralamaya olan talep yeniden yükseldi. Sektörümüz zor günlerini geride bıraktı. 2020’de operasyonel kiralama sektörünün yüzde 7-8 oranında büyümesini bekliyoruz” dedi.

“Ticari araçta kiralama, pazarı büyütür”

Ticari araç kiralamanın önünde birkaç engel kaldığını, bu engellerin ortadan kaldırılması durumunda ticari araç kiralamaya olan talebin yükseleceğini ifade eden TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Şu anda bazı alt uygulamalarda sıkıntılar var. Biz de bu sıkıntıların giderilmesi yönünde çalışmalara devam ediyoruz. Tabii ticari araç kiralamanın belli ölçüde mümkün hale gelmesinin sektördeki daralmanın olduğu döneme denk gelmesi de negatif oldu. Şu anda yollarda 6-7 yıllık ticari araçlar var. Bu konuya çok önem veriyoruz. Türkiye bir ticari araç üretim üssü. Ülkemizde kiralamanın önünü açmak, ülke ekonomimize katkılar sağlar. Tabii, faizlerin düşmesinin ardından ticari araç kiralamaları da artacaktır. Bu durum doğal olarak pazarı da büyütür. Muhtemelen gelecek sene toplam otomotiv pazarında ticari aracın payı yukarı çıkacaktır” ifadelerini kullandı.