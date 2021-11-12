Fabrikası kapanan Honda'nın tecrübeli isimleri TOGG'a geçiyor

Türkiye'deki Civic Sedan üretimini eylül ayında sonlandıran ve Kocaeli'deki fabrikasını kapatan Honda'nın deneyimli isimleri, TOGG'a destek verecek.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, elektrikli otomobil piyayasında söz sahibi olmak için artık gün sayıyor.

Honda'da çalışıp tecrübe kazanan, ancak fabrikanın kapanmasıyla işsiz kalan tecrübeli personelin, TOGG çatısı altında toplanması planlanıyor.

FABRİKA MÜDÜRÜ TOGG'A TRANSFER OLDU

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın "Honda'daki en önemli şeyi aldık." açıklamasının ardından, Japon otomotiv devinin kapanan fabrikasının müdürü Murat Akdaş ve 63 kişilik ekibin TOGG'a geçiş yaptığı ortaya çıkmıştı.

Honda'dan ayrılan diğer nitelikli elemanların da fabrikanın kurulması sonrasında TOGG bünyesine geçmesi bekleniyor.

Transfer olan ekip, TOGG'un prototip atölyesinde çalışıyor. Tekniker ve operatörlerden oluşan ekip, şu anda TOGG'un gövdesini yapıyor.

Transferin yıldız ismi olan Akdaş, TOGG'da kritik görevler üstlendi. 1997 yılında çalışmaya başladığı Honda Türkiye'de Fabrika Direktörlüğü görevini yürüten Akdaş, TOGG'da inşaat proje yönetimi ve üretim sorumluluğu pozisyonlarında görev yapacak.

MURAT AKDAŞ KİMDİR

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisliği’nde tamamlayan Murat Akdaş, yüksek lisans eğitimini de İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği Bölümü'nde gerçekleştirdi.

1991 yılında Pendik Tersanesi’nde Mekanik Montaj Kontrol Mühendisi olarak meslek hayatına başlayan Akdaş, üç yıl boyunca bu görevi sürdürdükten sonra otomotiv sektörüne adım attı ve Türk Pirelli A.Ş.’ye geçerek Kaizen Mühendisi olarak iki yıl boyunca görev yaptı.

Honda Türkiye’deki kariyerine 1997 yılında kalite bölümünde başlayan Murat Akdaş, bugüne kadar üretimin birçok farklı ve önemli pozisyonunda yöneticilik yaptı.

TOGG’da tüm üretim süreçlerinin yönetiminde yer alacak Murat Akdaş; ‘inşaat proje yönetimi, üretim operasyonları, üretim mühendisliği, üretim kalitesi, malzeme yönetimi ve çalışma ilişkilerinden sorumlu olacak.