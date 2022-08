Eurorepar Car Service’ten Motor Yağı Değişim Kampanyası

Araçlarıyla uzun yolculuk planları yapanlar için araç bakımının önemi kavurucu yaz sıcaklarının yaşandığı bu dönemde bir kez daha öne çıkarken, araç bakımının en kritik bileşenlerinden birini motor yağı oluşturuyor. Bu kapsamda Eurorepar Car Service; 799 TL'den başlayan fiyatlarla yağ ve yağ filtresi değişim fırsatı sunuyor. Eurorepar Car Service; üstün hizmet kalitesi, 2 yıl parça ve işçilik garantisiyle motor yağı ve yağ filtresiden oluşan yağ değişim paketini cazip fiyatlarla tüketici ile buluşturuyor.

Her marka araca uygun fiyatlı servis

Araç üreticisi markaların tavsiyelerine uygun bir şekilde hizmet veren Eurorepar Car Service noktalarından periyodik bakım hizmeti almak isteyenler, haftanın her günü 24 saat online randevu alabiliyorlar. Her periyodik bakımda motor yağı ve filtrelerin değişmesine dikkat eden Eurorepar Car Service, garantinin bozulmaması için ilgili standartlara uyum göstererek bakım hizmeti sunuyor. Eurorepar hizmet noktalarında genel olarak ise; lastik, akü, debriyaj, egzoz, fren işlemleri, klima kontrolleri, gaz dolum/boşaltım ve mekanik onarım gibi birçok hizmet sunuluyor. Marka, sunduğu diyagnostik teşhis ile her marka aracın doğru bakım-onarım hizmeti almasına da katkı sağlıyor.