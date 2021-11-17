banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası

Eurorepar Car Service’den Tüm Marka/Modellere 2 Yıl Parça ve İşçilik Garantili Bakım Hizmeti

Eurorepar Car Service’in Avantajlı Sonbahar Bakım Kampanyası Kasım’da da Sürüyor!

Otovitrin 17.11.2021, 16:37
Eurorepar Car Service’den Tüm Marka/Modellere 2 Yıl Parça ve İşçilik Garantili Bakım Hizmeti

Alanında uzman ekibiyle her markadan ve yaştan aracın servis ve bakımlarını gerçekleştiren Eurorepar Car Service, geçtiğimiz ay devreye aldığı periyodik bakım kampanyasını yoğun talep üzerine Kasım ayında da devam ettiriyor. Araç sahiplerini sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte bilgilendirerek kış koşullarına hazır olmaya davet eden Eurorepar Car Service, Kasım ayı boyunca her marka ve modelden araca 599 TL’den başlayan fiyatlarla periyodik bakım işlemi gerçekleştiriyor. Tam donanımlı ekipmanlarıyla araç üreticilerinin tavsiyelerine uygun servis işlemleri sunan Eurorepar Car Service, 2 yıl parça ve işçilik garantisiyle de bakım onarım hizmetini destekliyor. Eurorepar Car Service, periyodik bakım uygulamasıyla birlikte müşterilerine stoklarla sınırlı otomatik açılır Eurorepar şemsiyesini hediye ediyor.

Stellantis çatısı altında yer alan Groupe PSA’nın dünya çapında çok markalı bakım ve onarım hizmet ağı Eurorepar Car Service, aracını kışa hazırlamak isteyenlere yönelik devreye aldığı periyodik bakım kampanyasını yoğun talep üzerine Kasım ayında da sürdürüyor. Her marka ve modelden araca 599 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan periyodik bakım hizmeti, Kasım ayı boyunca Türkiye’nin dört bir yanındaki Eurorepar hizmet noktalarında geçerli olmaya devam edecek.

Tüm Eurorepar Car Service’lerde gerçekleşen bakım onarım işlemleri, 2 yıl parça ve işçilik garantisiyle destekleniyor. Sunulan hizmetin ardından araçları müşterilerine dezenfekte ederek teslim eden Eurorepar Car Service, periyodik bakım kampanyası kapsamında stoklarla sınırlı Eurorepar şemsiyesini de hediye ediyor.

Araç standardına uygun bakım hizmeti

Araç üreticisi markaların tavsiyelerine uygun bir şekilde hizmet veren Eurorepar Car Service noktalarından periyodik bakım hizmeti almak isteyenler, haftanın her günü 24 saat online randevu alabiliyorlar. Her periyodik bakımda motor yağı ve filtrelerin değişmesine dikkat eden Eurorepar Car Service, eğer aracın üretici garantisi devam ediyorsa garantinin bozulmaması için ilgili standartlara da uyum göstererek bakım hizmetini sunuyor. Eurorepar hizmet noktalarında genel olarak ise; lastik, akü, debriyaj, egzoz, fren işlemleri, klima kontrolleri, gaz dolum/boşaltım ve mekanik onarım gibi birçok hizmet sunuluyor. Marka, sunduğu diyagnostik teşhis ile her marka aracın doğru bakım-onarım hizmeti almasına da katkı sağlıyor.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6