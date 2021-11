Eurorepar Car Service’den Tüm Marka/Modellere 2 Yıl Parça ve İşçilik Garantili Bakım Hizmeti

Alanında uzman ekibiyle her markadan ve yaştan aracın servis ve bakımlarını gerçekleştiren Eurorepar Car Service, geçtiğimiz ay devreye aldığı periyodik bakım kampanyasını yoğun talep üzerine Kasım ayında da devam ettiriyor. Araç sahiplerini sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte bilgilendirerek kış koşullarına hazır olmaya davet eden Eurorepar Car Service, Kasım ayı boyunca her marka ve modelden araca 599 TL’den başlayan fiyatlarla periyodik bakım işlemi gerçekleştiriyor. Tam donanımlı ekipmanlarıyla araç üreticilerinin tavsiyelerine uygun servis işlemleri sunan Eurorepar Car Service, 2 yıl parça ve işçilik garantisiyle de bakım onarım hizmetini destekliyor. Eurorepar Car Service, periyodik bakım uygulamasıyla birlikte müşterilerine stoklarla sınırlı otomatik açılır Eurorepar şemsiyesini hediye ediyor.

Stellantis çatısı altında yer alan Groupe PSA’nın dünya çapında çok markalı bakım ve onarım hizmet ağı Eurorepar Car Service, aracını kışa hazırlamak isteyenlere yönelik devreye aldığı periyodik bakım kampanyasını yoğun talep üzerine Kasım ayında da sürdürüyor. Her marka ve modelden araca 599 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan periyodik bakım hizmeti, Kasım ayı boyunca Türkiye’nin dört bir yanındaki Eurorepar hizmet noktalarında geçerli olmaya devam edecek.

Tüm Eurorepar Car Service’lerde gerçekleşen bakım onarım işlemleri, 2 yıl parça ve işçilik garantisiyle destekleniyor. Sunulan hizmetin ardından araçları müşterilerine dezenfekte ederek teslim eden Eurorepar Car Service, periyodik bakım kampanyası kapsamında stoklarla sınırlı Eurorepar şemsiyesini de hediye ediyor.

Araç standardına uygun bakım hizmeti

Araç üreticisi markaların tavsiyelerine uygun bir şekilde hizmet veren Eurorepar Car Service noktalarından periyodik bakım hizmeti almak isteyenler, haftanın her günü 24 saat online randevu alabiliyorlar. Her periyodik bakımda motor yağı ve filtrelerin değişmesine dikkat eden Eurorepar Car Service, eğer aracın üretici garantisi devam ediyorsa garantinin bozulmaması için ilgili standartlara da uyum göstererek bakım hizmetini sunuyor. Eurorepar hizmet noktalarında genel olarak ise; lastik, akü, debriyaj, egzoz, fren işlemleri, klima kontrolleri, gaz dolum/boşaltım ve mekanik onarım gibi birçok hizmet sunuluyor. Marka, sunduğu diyagnostik teşhis ile her marka aracın doğru bakım-onarım hizmeti almasına da katkı sağlıyor.